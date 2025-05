Este el lineup de Lollapalooza Chile 2025: vienen Olivia Rodrigo, Tool y Alanis Morissette

Olivia Rodrigo 1 ok

Por fin la espero terminó. Y es que después de meses de especulaciones se acaba de revelar el lineup de Lollapalooza Chile 2025.

El multitudinario festival que el próximo año regresará al Parque Cerrillos, los días viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de marzo.

Tres días en que ese pulmón verde de Santiago se volverá a llenar de música en vivo y cargo de destacados artistas internacionales y nacionales.

Los que ya puedes conocer con el cartel de Lollapalooza Chile 2025, que se ya se dio a conocer.

Lollapalooza-2023-2-ok.jpg la-tercera

Foto: Lollapalooza

Una lista larga de nombres que este año encabezan Olivia Rodrigo, Tool, Alanis Morissette, Justin Timberlake, Rüfüs Du Sol y Shawn Mendes.

Además de Benson Boone, Fontaines DC, Foster The People, Tate McRae, Zedd, Parcels, The Marías, Charlotte De Witte, Sepultura, Caribu, Girl in Red, Teddy Swims, entre muchos otros.

Entradas y precios Lollapalooza Chile 2025

Tool-ok.jpg la-tercera

Foto: Archivo

Mientras que entre los chilenos destacan los nombres de Los Tres, Mon Laferte, Lucybell, Joe Vasconcellos, Drefquila, Soulfia, Polimá Westcoast y Confía en tus amigos.

Puedes ver el cartel completo de Lollapalooza Chile 2025 en la siguiente imagen.

Lolla-2025-lineup-ok.jpg la-tercera

Imagen: Lollapalooza Chile 2025

¿Estabas esperando el cartel para comprar las entradas al festival? Entonces acá tienes todas las coordenadas para adquirirlas.

Las entradas están disponibles sólo a través de Ticketmaster y por ahora sólo se pueden comprar los pases por los tres días.

En el caso del Pase general para los tres días, las primeras etapas de venta ya se agotaron y están disponibles desde la Preventa tres a un valor de $ 302.400 (precios incluyen cargo por servicio).

Además, hay entradas con 20% de descuento comprando con las tarjetas Banco de Chile y con la promoción de Cenco Malls.

Con este último descuento el Pase general tres días queda en $ 248.400.