Femcine, el festival gratuito que se las juega por las películas hechas por mujeres

Desde hace 11 años que se hace con gran éxito Femcine, el Festival Cine Mujeres, en distintas salas de la capital. El año pasado también se llevó a cabo, pero de forma virtual y en agosto, un par de meses después de su programación inicial en marzo.

En esta oportunidad volverá a realizarse, pero en la misma modalidad que el 2020, es decir gratuito y a través de la plataforma online FestHomeTV.

El programa se iniciará el martes 23 y se extenderá por seis días (hasta el domingo 28), y ahí se darán más de 70 cintas hechas por mujeres de 23 países, entre ellos Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, Bolivia, Canadá, Colombia, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Irán, México, Perú, Venezuela y, también, Chile.

Cada uno de los filmes de Femcine 2021 tendrán 400 visionados y para verlas tendrás que solicitar un ticket (sin costo) que será válido por las 48 horas siguientes.

Películas recomendadas en Femcine 2021

Foto: Película Walchensee Forever

Una de las películas recomendadas de este año es La boda de Rosa (foto principal), que la directora española Icíar Bollaín estrenó en 2020, y que estuvo nominada a ocho Premios Goya.

Ahí conocerás a su protagonista de 45 años, que se da cuenta que ha dedicado toda su vida a complacer a los demás. Por lo mismo, decide cambiar de rumbo y tomar las riendas de su vida, incluso, casándose consigo misma. Sin embargo, esas aventuras se verán perjudicadas por los intereses de sus hermanos e hija.

Tampoco te pierdas Walchensee Forever, el documental de la alemana Janna Ji Wonders, que cuenta la historia de las mujeres de su familia, quienes tienen en algo en común: el lago Walchensee en Bavaria, donde abrieron un café que pasó de hija en hija. Ojo, fue seleccionado en el Festival de Cine de Berlín del año pasado.

Foto: A still from

Once Upon A Time in Venezuela

by Anabel Rodríguez Ríos.

Por último, para la clausura no dejes de mirar el largometraje Érase una vez en Venezuela, de Anabel Rodríguez Ríos, el documental que fue seleccionada en Sundance y preseleccionado al Oscar 2020 como representante de Venezuela en la categoría de Mejor Película Internacional.

Una cinta "bellamente filmada", según describe Antonella Estévez, directora de Femcine 2021, donde se muestra las complejidades de la cotidianidad en Congo Mirador, un pueblo a poca distancia del lago Maracaibo.

Esta isla que era atractiva y bohemia, hoy se encuentra afectada por la corrupción y el cambio climático. No obstante, allá siguen intentando darle vida dos mujeres: la señora Tamara, representante del partido en el pueblo; y Natalie, la profesora contraria a todo lo que significa el poder.