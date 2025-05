Get Even: un nuevo misterio adolescente que llega a Netflix desde Reino Unido

Get Even

Las escuelas privadas y el suspenso se volvieron ingredientes recurrentes de las series para el público juvenil de Netflix. Y luego de títulos como Elite o la reciente producción sudafricana ¿Cuánto pesa la sangre?, llega a sumarse a su oferta el misterio de Get even.

Esta última es una coproducción de la plataforma de streaming y la BBC, que tiene como base las novelas Don’t get mad, de la estadounidense Gretchen McNeil. Pero ahora su relato deja suelo norteamericano para trasladarse a una localidad rural de Reino Unido.

Más específicamente a la escuela privada Bannerman, donde los hijos de los acaudalados, junto a algunos becados y otros con benefactores, reciben la mejor educación. Aunque lo que ocurre entre sus imponentes paredes esté lejos de la perfección.

Un detalle que se descubre en los minutos iniciales de su primer capítulo, cuando el alumnado se encuentra en la ceremonia en que se efectúa un reconocimiento al entrenador Creed (Jack Derges), donde se muestra un video con sus méritos profesionales.

Sin embargo, lo que se ve está lejos de ser meritorio, ya que en las imágenes se aprecia cómo este profesor trata mal y se burla de muchos alumnos. Un descubrimiento que, como se sabe al final de la presentación, se hizo público gracias al trabajo encubierto de D.G.M.

Detrás de este nombre, que en inglés corresponde a Don´t Get Mad (no me enfado), se ocultan Kitty (Kim Adis), Margot (Bethany Antonia), Bree (Mia McKenna-Bruce) y Olivia (Jessica Alexander), quienes decidieron unirse para exponer a los acosadores.

Drama y suspenso adolescente

Una labor que ellas realizan solo como co-trabajadoras, ya que sus personalidades y orígenes las alejan de una amistad. Bree es la rebelde hija de un empresario, mientras Kitty se desvive por mantener las notas para no perder su beca escolar.

En tanto Margot prefiere estar con su computador que con sus compañeros de colegio; a diferencia de Olivia, quien es parte del grupo de los más populares y adinerados de la escuela, al igual que su mejor amiga Amber (Razan Nassar).

Sin embargo, las cosas se ponen peligrosas para las chicas luego de que aparece muerto un estudiante llamado Ronny (Joe Flynn) -quien hace poco se había burlado de la mejor amiga de Kitty- y en la escena del crimen descubren una tarjeta de D.G.M.

Pronto la policía comienza a investigar, llegando a instalar una oficina en Bannerman, mientras el grupo secreto se oculta en las sombras, buscando al verdadero culpable. Al mismo tiempo que sus integrantes enfrentan distintas experiencias y conflictos personales.

Como Bree, quien vive con un distante padre luego del abandono de su mamá; o la tímida Margot tratando de ser más sociable, mientras es cortejada por dos compañeros, Logan (Kit Clarke) y Ed (Dylan Brady); además de Olivia ocultando su verdadero origen social.

Una efectiva mezcla de suspenso y drama adolescente que se va distribuyendo a través de los 10 capítulos de la serie -de un poco menos de media hora cada uno-, que hace de Get even una correcta y maratoneable adición al suspenso juvenil con la firma de Netflix.

