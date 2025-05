Guía con los conciertos presenciales que traen de vuelta la música a los escenarios

Tres más de un año de shows online por Facebook, Instagram y otras plataformas virtuales, este mes volvieron los conciertos presenciales en Chile.

A medida que las comunas han avanzado en las etapas del plan de desconfinamineto, volvieron a abrir varios escenarios y donde está regresando la música en vivo.

En esta guía recopilamos los conciertos presenciales que se vienen para las próximas semanas y a los que puedes ir respetando la distancia y tomando las medidas necesarias.

Manuel García

Manuel García la-tercera

Foto: Promocional

En los próximos meses, Manuel García partirá a Europa. Antes de eso, podrás verlo y escucharlo en vivo en una serie de conciertos presenciales que dará durante el mes agosto.

Una gira de despedida que partirá el viernes 6 y el sábado 7 de agosto con dos presentaciones en Olmué Natura, complejo turístico ubicado en Olmué, a un costado del Parque Nacional La Camapana.

En tanto, el domingo 8 tocará en Trotamundos Terraza y el día siguiente, el lunes 9, lo podrás ver en Santiago, en el Bar Cuento Corto, local del barrio República que retomó los show con una cartelera permanente de música en vivo y stand up.

La otra fecha que tiene confirmada el cantautor es el viernes 13 de agosto en Espacio Marina, en Concepción.

Teatro Bodeguita al aire libre

Dulce-y-Agraz-Guillermo-Francisco-Nuñez-ok.jpg la-tercera

Foto: Guillermo Francisco Nuñez

Como "el primer concierto masivo en pandemia" se anunció este evento en Talcahuano, que busca reunir a mil personas como aforo máximo.

Lo organiza el bar penquista La Bodeguita de Nicanor, emblema bohemio del Bio-Bío, que en esta ocasión se trasladará al Espacio Marina para traer de vuelta las jornadas de música en vivo al aire libre.

El sábado 7 de agosto, desde las 6 PM, juntará a tres mujeres que abordan el pop desde diversas perspectivas, todas interesantes: Camila Moreno (foto principal), Dulce y Agraz (foto superior) y Valiente, el proyecto de la música oriunda de Concepción Valentina Ávila.

Ojo, que solo pueden asistir quienes tengan pase de movilidad. Las entradas cuestan desde $ 8.000 y las puedes comprar en Tickethoy.

Microfestival Cultural

Como-Asesinar-a-Felipes-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Música, arte y cerveza es la apuesta de Microfestival Cultural Vol. 1, el ciclo que llevará de vuelta los conciertos presenciales al barrio Bellavista.

Todo para celebrar los 6 años de la cervecería artesanal , Hasta Prontoque llevará a Klama Bar Cultural, un nuevo bar de Bellavista, cuatro jornadas en vivo, entre el martes 10 y el viernes 13 de agosto.

Así, ahí podrás ver a bandas como Chicarica, responsables de uno de los discos más adictivos de este 2021; Cómo Asesinar a Felipes, Omar Acosta, de BBS Paranoicos y a Álvaro España, entre varios otros.

En el Instagram de la cervecería puedes revisar cada una de las fechas y encontrar también el link para comprar los tickets ($ 8.000, incluye un vaso de cerveza).

Además, el festival contempla una exposición de fotografías a cargo de la galería especializada AFA.

Nano Stern

Nano-Stern.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

Este mes de agosto el emblemático Teatro Nescafé de las Artes cumple 12 años de vida y que mejor de manera de festejarlos que reanudando sus espectáculos presenciales.

Y el encargado de protagoniza ese hito es el cantautor Nano Stern, quien ofrecerá dos conciertos con público, el jueves 19 y el viernes 20 de agosto, las 7 PM, bautizado con el nombre de Reencuentro.

Unos días más tardes, al domingo 22, a ese escenario de Providencia se subirá otro destacado músico nacional, el pianista Roberto Bravo, en un homenaje al bandoneonista y compositor argentino Ástor Piazzolla en su centenario.

Las entradas las puedes comprar en la web del teatro.

Frank's White Canvas + Alectrofobia

Franks-White-Canvas-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Este año, por primera vez en la historia de los premios Pulsar un grupo integrado solo por mujeres se llevó el galardón a Mejor Artista Rock: Frank's White Canvas.

El dúo que con su estupendo disco My life, my canvas, solo ha recibido elogios, y que ahora sus fans podrán escuchar en vivo en el Teatro Caupolicán, el próximo 28 de agosto.

Ahí darán un concierto con aforo reducido y pase de movilidad como exigencia, y en el que tocará también otros rockeros, la banda Alectrofobia.

Las entradas las podrás comprar a través de Puntoticket.

Matucana 100

Electrodomésticos la-tercera

Foto: Promocional

A fines de julio, el centro cultural Matucana 100 retomó sus actividades con público, con una cartelera recargada que incluye teatro, danza, artes visuales y cine.

También música en vivo, la que para septiembre tiene show imperdibles en su explanada, con nombres como I.O (2 de septiembre), la rapera Ambar Luna (4) y la reconocida cantautora Niña Tormenta (5).

Mientras que su teatro prinicipal acogerá los conciertos presenciales de Electrodomésticos (10) y We Are The Grand (12).

Atento, que pronto se anunciarán los precios de las entradas.