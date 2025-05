Guns N’ Roses en Chile: horarios, teloneros, accesos y todo lo que debes saber de su show en el Nacional

En septiembre fueron Coldplay y Daddy Yankee y ahora que parte octubre es el turno de Guns N’ Roses en Chile.

Y es que la banda liderada por Axl Rose será la próxima en presentarse en el Estadio Nacional, recinto donde ya había tocado en octubre de 2016.

A ese lugar regresa el miércoles 5 de octubre para ofrecer uno de los espectáculos musicales imperdibles del mes y también del año para los rockeros más clásicos.

El que es parte We´re F´N Back!, la gira que los tiene recorriendo el mundo luego de la pausa de la pandemia.

Un tour que sus fanáticos locales esperaban con ansias y en el que podrán volver a disfrutar los hits de Guns N’ Roses en Chile, desde Sweet Child O´Mine hasta November rain, pasando por Paradise City, Welcome to the jungle y su famosa versión de Knockin´ on heaven´s door.

Y todo con su formación clásica, compuesta por Duff McKagan, Slash y el incombustible Axl Rose.

Toda la info del concierto

Guns-n-Roses-2-OK.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Como era de esperar, las entradas para el nuevo show de Guns N’ Roses en Chile se agotaron a pocos días de iniciada su venta a través de Puntoticket.

Si eres de los que alcanzó a comprar, entonces de seguro ya estás en busca de todos los detalles del evento en el Estadio Nacional, que este miércoles 5 abrirá sus puertas a los fans a las 3 PM.

Mejor si llegas a tiempo para ver en vivo a sus teloneros, que son dos, la banda chilena Frank's White Canvas, que tocará a las 6.3 PM, y los mexicanos Molotov (foto superior), que se subirán al escenario a las 7.30 PM.

En tanto, a las 9 PM comienza el esperado show de Guns N’ Roses en Chile.

Guns-horarios-ok.jpg la-tercera

Imagen: The Fan Lab

Ojo, que los accesos para casi todas las ubicaciones serán por Av. Grecia, a excepción de cancha general, que tendrá ingreso por Av. Pedro de Valdivia.

Puedes ver al final de la nota la imagen la imagen con el detalle de los accesos.

También debes recordar que, al igual que pasó en los recitales de Coldplay y Daddy Yankee, no habrá estacionamientos en el estadio y, además, habrá cortes en las callescercanas al recinto, por lo que no podrás llegar en auto.

Por eso se recomienda asistir en transporte público, ya sea en los buses de Red a través de Metro, por la estación Estadio Nacional de la Línea 6.

Guns-accesos-ok.jpg la-tercera

Imagen: The Fan Lab