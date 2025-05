Harry Styles en Chile: horarios, accesos y todos los detalles de su esperado concierto

El de Harry Styles en Chile 2022 no solo es uno de los conciertos más esperados del año en el país, sino del último tiempo.

Y es que literalmente sus fanáticos y fanáticas tuvieron que esperar varios años para que se concretara.

Específicamente desde fines de 2019, cuando la productora DG Medios anuncio que el músico británico regresaba a Sudamérica y a Chile con su gira Love on tour.

Originalmente el show se programó para octubre de 2022 en Movistar Arena, pero por la pandemia y sus cancelaciones se terminó reagendando.

Harry-Styles-2-ok.jpg la-tercera

Foto: Archivo

Sin embargo, después de varios meses de incertidumbre sus seguidores tuvieron fecha y lugar definitivo para Harry Styles en Chile 2022: este 1 de diciembre, en el Estadio Bicentenario de la Florida.

El recinto deportivo donde tocó Dua Lipa y hasta donde llegará The Weeknd será el escenario del regreso del cantante que se hizo conocido con la boy band One Direction y que en los últimos años se transformó en uno de los músicos más populares del planeta.

Especialmente despues de la publicación este año de Harry's house, el disco que trae el mega hit As it was, que no para de sonar en playlists, reels de Instagram y en Tiktok.

La info del show que debes saber

Harry-Styles-4-ok.jpg la-tercera

Foto: Archivo

Para decepción de quienes no compraron en el momento, las entradas para Harry Styles en Chile 2022 están agotadas desde hace tiempo y no se han puesto nuevas a la venta.

Si eres uno de los afortunados que tiene ticket, atento entonces a la información necesaria para su show de este jueves 1 en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Lo primero de todo es que tu entrada debe estar actualizada con la nueva fecha y recinto para poder ingresar al estadio. Puedes descargarlo a través de Puntoticket.

De esa manera podrás entrar al recinto, donde las puertas se abrirán a las 3 PM.

Tienes distintas alternativas para llegar hasta, como el Metro Rojas Magallanes, buses del sistema Red o en bicicleta, ya que habrá bicicleteros disponibles previa inscripción.

Sin embargo, en el lugar no hay estacionamientos de autos disponibles.

En tanto, los accesos son por calle Colombia o México dependiendo de tu entrada y puedes revisarlos con detalle en las gráficas a continuación.

Harry-Styles-mapa-1-ok.jpg la-tercera

Imagen: DG Medios

Harry-Styles-mapa-2-ok.jpg la-tercera

Imagen: DG Medios

Y si te preguntabas si habrá o no telonero, la respuesta es sí: es la cantante Koffee, quien abrirá la jornada tocando a las 8 PM.

En tanto, la esperada presentación de Harry Styles en Chile 2022 comenzará a las 9 PM, en un show que de seguro sus fans nunca olvidarán.