HBO Max: todo sobre la nueva plataforma de streaming que llega a Chile

Debido a la pandemia, el streaming se ha convertido en una de las fuentes de entretención para los chilenos, con Netflix, Amazon Prime, Disney+ y Apple TV+ como los principales proveedores de los títulos que se consumen en el país a través de este tipo de servicio, entre series, películas y documentales. Un panorama al que desde finales de junio se sumará HBO Max.

Específicamente el sábado 29 llegará la plataforma de WarnerMedia, que comenzó su funcionamiento en Estados Unidos en mayo de 2020, para ahora sumar 39 territorios en Latinoamérica y el Caribe.

Logo-HBO-Max.jpeg la-tercera

Imagen: HBO Max

La que llega dispuesta a entrar con todo al juego del streaming con una oferta para toda la familia, de marcas icónicas como HBO, Warner Bros., DC, Cartoon Network, Adult Swim y Turner Classic Movies, entre otras.

Además de nuevas características técnicas y de uso, las cuales repasamos acá.

Especificaciones técnicas y precio

Interfaz-Plataforma.jpeg la-tercera

Imagen: HBO Max

HBO Max llega a Chile con dos planes de suscripción: Estándar y Móvil, a un valor de $ 6.900 y $ 4.900 por mes, respectivamente.

El primero ofrece acceso a tres usuarios de manera simultánea, en cinco perfiles personalizados, mientras el segundo fue diseñado para una experiencia individual en smartphones y tabletas compatibles.

En cuanto a la calidad de imagen, el plan Estándar permite descargas de contenido y video en alta definición y algunos títulos en 4K, en todos los dispositivos compatibles. El Móvil, en tanto, ofrece una definición estándar con una calidad de imagen optimizada.

Además, su plataforma permite la personalización del nombre de usuario y de los perfiles de visualización, y la creación de una lista personal con películas y series favoritas. Lo que se suma a su menú de categorización por género, selección de idiomas y controles parentales flexibles.

Junto con una oferta para potenciales abonados: un periodo de prueba de siete días y una zona de “degustación” con contenido para disfrutar una selección limitada de episodios sin costo alguno.

Más información las encuentras en el sitio de HBO Max.

Estrenos y clásicos con el sello de Warner Bros.

El-Escuadrón-Suicida.jpeg la-tercera

Foto: Promocional

Una de los puntos a favor de HBO Max es que, sin pagar un adicional, se podrán ver las últimas películas de los estudios Warner Bros. 35 días después de su llegada a las salas de cine.

Entre ellasEn el barrio, el musical con la firma de Lin-Manuel Miranda; Space Jam: una nueva era, donde los personajes de Looney Tunes se unen al basquetbolista LeBron James; Dune, la esperada versión de Denis Villeneuve para la novela de Frank Herbert, yEl Escuadrón Suicida, la renovada mirada de James Gunn (Guardianes de la Galaxia) a los súper villanos de DC Comics.

Y son precisamente las otras realizaciones de Warner Bros. basadas en las historietas DC las que conforman una de las alternativas de la plataforma más atractivas para jóvenes y adultos, reuniendo en su catálogo títulos como La Liga de la Justicia -en la última versión hecha por Zach Snyder-, Mujer Maravilla 1984, Guasón, Aves de Presa y la franquicia de Batman, junto a series como Superman & Lois, Doom Patrol y Peacemaker, con John Cena, entre otras.

Además de sagas clásicas del estudio como Harry Potter y las ocho películas inspiradas en las novelas de J.K. Rowling, y las trilogías fantásticas de El Señor de los Anillos, de Peter Jackson, y Matrix, de las hermanas Wachowski. Sin olvidar a clásicos del cine como El mago de Oz, Cantando bajo la lluvia y Casablanca, en compañía de estrenos recientes como Godzilla vs. Kong y Judas y el mesías negro.

Series clásicas y originales

Nueva-Gossip-Girls.jpeg la-tercera

Foto: Promocional

Y hablando de series, HBO Max será la casa de aplaudidas producciones como Game of thrones, Friends -y su capítulo especial con la reciente reunión de sus protagonistas-, The Big Bang theory, Los Soprano, The wire, Girls,Veep, Chernobyl, Big little lies, Watchmen, The undoing, Euphoria y Succession, por nombrar algunas.

Junto a todas las temporadas y los reboots de Sex & the city, cuyos nuevos capítulos debutarán bajo el título And just like that..., y Gossip girl, cuyo reinicio se estrenará en la plataforma el 8 de julio próximo.

A todo esto se suman las denominadas Max Originals, series producidas especialmente para el streaming, entre las que se cuentan The flight attendant, Genera+ion, Raised by wolves, Love life y realities como Selena+chef y Legendary, además de la próxima docuserie sobre Nicki Minaj. Sin olvidar esperados títulos como la precuela de Game of thrones, llamada House of the dragon.

Y si de producción local se trata, el nuevo servicio contempla producir más de 100 títulos en Latinoamérica, de los cuales ya se encuentran 33 en marcha. Entre ellos las series mexicanas Búnker, Amarres y el espacio infantil en stop motion Los sustos de Frankelda, junto a la argentina Días de gallos y la brasileña Los ausentes.

Animación para los más chicos (y los no tanto)

HBO-Max-Cartoon.jpeg la-tercera

Foto: Promocional

El apartado infantil contará con contenido con la firma de Cartoon Network, Hanna-Barbera y Looney Tunes, que combinará en la plataforma desde series clásicas como Tom y Jerry, Scooby Doo y los Looney Tunes Cartoons, hasta las más contemporáneas El mundo de Gumball, Los Jóvenes Titanes en acción y el espacio para preescolares Paw Patrol: Patrulla de Cachorros.

Sin olvidar a “clásicos recientes” como Ben 10 y Las Chicas Superpoderosas.

Además de títulos que pueden ser disfrutados por grandes y chicos, como Hora de Aventuras y su especial Tierras lejanas, donde Finn, Jake, Dulce Princesa, Marceline y BMO protagonizan historias lejos de la tierra de Ooo.

O simplemente por adultos, como en el caso de la singular y aplaudida Rick y Morty, donde cada capítulo muestra las inesperadas experiencias del inventor Rick Sanchez y su nieto Morty Smith, además de sus familiares y extraños personajes de otros universos.