How to sell drugs online (fast): Una brillante comedia alemana de Netflix

Las producciones originales de Netflix más promocionadas no siempre son las mejores. Hay muchas de ellas que, escondidas entre la gran masa de estrenos que llega cada mes a la plataforma, pasan desapercibidas para la audiencia a pesar de su gran factura y argumento.

Ese parece ser el caso de How to sell drugs online (fast) (en español: Cómo vender drogas online (rápido)), una serie de drama y comedia alemana creada por Philipp Käßbohrer y Matthias Murmann, de sólo 6 episodios (de unos 25 minutos cada uno), estrenada el viernes 31 de mayo de 2019.

Y a pesar de contar con sólo 107 votos a unas pocas horas de su estreno, este nuevo show original de Netflix ya tiene una evaluación de 8.6 por parte de los usuarios de IMDb.

Hay que destacar que, al igual que otras series estrenadas en 2019 –como Specialy Bonding–, el formato de esta comedia hace que sea bastante rápida de ver. Sobre todo porque tiene una historia que engancha desde el primer minuto (que además está inspirada en hechos reales), cada episodio tiene la duración precisa para no perder la atención y, lo mejor, sus personajes desarrollan sus conflictos de manera clara, directa, y con muy buenas decisiones argumentales.

La historia

Su argumento es bastante simple. Todo se centra en Moritz Zimmermann (Maximilian Mundt) un joven estudiante de secundaria bastante nerd que espera ansioso la llegada de su novia Lisa (Anna Lena Klenke), quien regresa a Alemania luego de estar un año en Estados Unidos por un intercambio de estudios.

Pero a su llegada, Lisa le da una mala noticia a Moritz. Luego de un año de independencia fuera del país las cosas han cambiado para ella, y ahora necesita pasar un tiempo sola, alejada de la relación que desde niña mantuvo con Moritz.

Él no se toma la noticia bastante bien y, luego de verla en la escuela junto a Dan -uno de los chicos populares, conocido por vender las drogas de moda– decide romper la privacidad de sus redes sociales para saber por qué ha cambiado tanto. Y tal como dice el dicho "quien busca donde no debe, encuentra lo que no quiere", Moritz se entera de que Lisa probó éxtasis varias veces durante su intercambio y ahora coquetea con Dan, quien la ayuda a conseguir más pastillas.

Ayudado por su amigo Lenny (Danilo Kamperidis), el joven decide poner en marcha un plan para recuperar a su ahora ex novia. Un plan que le cambiará la vida y que comienza a tomar forma luego de hacer una simple búsqueda en internet: cómo vender drogas online rápido.

Análisis

Ojo que, a pesar de estar llena de lugares comunes con otras series similares –como Élite y Sex Education, por ejemplo– al estar centrada en un grupo de adolescentes que asisten a una escuela de clase media-alta o alta que descubren su propia identidad a través del sexo y las drogas, su brillante narrativa rompe con las fórmulas efectivas pero repetidas a las que estamos acostumbrados.

Y es que el esfuerzo de producción de nota bastante. Cada capítulo tiene algo de interactivo en algún momento y, por cierto, rompe con la estructura lineal y casi estandarizada de las producciones de Netflix.

De hecho, a ratos el montaje se acelera a tal punto que llega a lucir más como un video de YouTube (de altísimo nivel) o una extraña mezcla entre un episodio de la noventera serie de animación Angela Anaconda, Sillicon Valley y Breaking Bad, antes que una serie grabada en Ultra HD 4K de 2019.

Además de destacar su excelente fotografía, la producción cuenta con varios puntos altos. Un mezcla de música que logra pasar desapercibida pero que genera una atmósfera creíble y adecuada para escena, un guión inteligente con destellos educativos muy acertados –como cuando el actor Jonatan Frakes realiza un cameo y explica de qué se trata la dark web– y, sobre todo, buenas actuaciones. En ese sentido es imposible dejar de mencionar el trabajo realizado por actores secundarios, como Bjarne Mädel que encarna de manera magistral al excéntrico vendedor de drogas Buba.

How to sell drugs online (fast) es una serie pensada para un público adolescente, pero que puede ser disfrutada por cualquier persona que desee aprender un poco más sobre las relaciones humanas en la era digital y sobre los efectos y prejuicios del consumo de drogas en la actualidad.

Una comedia que tras su liviandad y entretenida historia esconde un mensaje potente, libre de prejuicios y muy necesario para los tiempos que corren, tanto para jóvenes como para adultos.

Sin dudas, todo un acierto de Netflix.

Mírala en Netflix.