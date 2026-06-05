Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de junio
¿No sabes qué hacer este sábado y domingo? Revisa esta selección de actividades, desde festivales de reparación hasta viajes en tren, ferias de moda y ventas de discos. ¡Muchas son gratis!
Un festival contra la obsolescencia y la fast fashion
Chile es el mayor generador per cápita de basura electrónica en Sudamérica: botamos unos 11,5 kilos por persona al año, algo así como 59 iPhones o dos televisores de 32”. Y la mayoría de las veces, porque no sabemos arreglarlos. El Festival Otra Vuelta propone combatir esa tendencia con talleres, exposiciones y charlas que promueven la cultura de la reparación, además de intercambio de ropa usada y actividades sobre economía circular.
Dirección
Ecoparque Peñalolén (José Arrieta 7659, Peñalolén)
Horario
Sábado, de 12 a 17:00
Entrada
Gratuita
Olimpiadas de la Mente en el MIM
El cerebro no es un músculo pero sí puede ser ejercitado e incluso puesto a prueba. Juegos como el ajedrez, el go, el mahjong o incluso el scrabble no necesariamente los ganan los más inteligentes pero sí los que tienen la cabeza mejor entrenada. Para presenciar o participar de estos combates encefálicos están las Olimpiadas de la Mente, que también incluyen campeonatos de Catán, cubo rubik y armado de puzzles.
Dirección
MIM (Sebastopol 90, La Granja)
Horario
Sábado, de 10:30 a 17:30
Entrada
$6 mil en olimpiadasdelamente.cl
Cumbre de panes, tortas y bombones
El horno es el centro de la cocina y también será el protagonista de esta feria, la más importante dedicada a la pastelería y panadería en Chile, enfocada en quienes buscan aprender o perfeccionar sus técnicas en repostería. Además de degustaciones y demostraciones, habrá talleres dictados por grandes chefs de la escena chilena, como el popular Gustavo Sáez, la panadera Francisca Leyton o el premiado Roberto Muñoz.
Dirección
Metropolitan Santiago (Escrivá de Balaguer 5600, Vitacura)
Horario
Sábado y domingo, de 10:00 a 20:00
Entrada
$8.960 en ticketmaster.cl
Jazz y tintos en Ñuñoa
Por tercera vez se cerrará el lado ñuñoíno de la Avenida Italia para celebrar otra edición del Jazz & Wine, una jornada, para quienes no hablen inglés, de jazz y vinos, con más de sesenta viñas para elegir, música en vivo y docenas de emprendimientos gastronómicos. Muchos de los locales del barrio, como bares, restoranes y cafeterías, tendrán descuentos y promociones. La entrada incluye copa y cuatro degustaciones.
Dirección
Barrio Italia (Av Italia esq Caupolicán, Ñuñoa)
Horario
Sábado y domingo, de 12 a 22:00
Entrada
Desde $8 mil en openticket.cl
Venta de ropa de autor
Para resistir a la homogeneización de la apariencia, una tendencia que nos hace vernos a todos cada vez más parecidos, llega esta Venta de Colecciones OI26, organizada por Moda Chile, que reúne a decenas de marcas y diseñadores textiles locales, todas con productos de autor. Son prendas únicas y originales, con materiales y factura de gran calidad, que promueven tanto el consumo sostenible como un look distinguido.
Dirección
Edificio Gibraltar (Eliodoro Yáñez 2990, Providencia)
Horario
Sábado y domingo, de 11 a 20:00
Entrada
Gratuita
Más que una feria de vinilos
Las ferias de Vinilo Garage dejaron de ser solo una compraventa de elepés para convertirse en verdaderos hitos trimestrales de la industria discográfica. Por ejemplo, aquí se estrenará oficialmente el nuevo disco de Jorge González junto a la violinista Alejandra Tapia, además del lanzamiento de una recopilación de los rockeros Yajaira y presentaciones en vivo del Ensamble de Percusiones Usach y de Guille (Eterna Inocencia).
Dirección
Centro GAM (Alameda 237, Santiago)
Horario
Sábado, de 11 a 20:00
Entrada
Gratuita
Frida Kahlo en el Club de la Unión
No estarán sus obras pero sí su espíritu. Eso es lo que prometen los organizadores de esta “experiencia” basada en el arte de Frida Kahlo, un recorrido por los salones del Club de la Unión, en cuyas paredes, a partir de grandes proyecciones en movimiento, se contará la vida y el trabajo de la mexicana. Narrado en primera persona, el objetivo es generar un “viaje sensorial” que pasó con mucho éxito por Europa.
Dirección
Club de la Unión (Alameda 1091, Santiago)
Horario
Sábado y domingo, de 13 a 20:00
Entrada
Desde $8.952 en feverup.com
Drácula baila con Philip Glass
No es un musical pero hay danza. No es un concierto pero hay un cuarteto de cuerdas que toca composiciones de Philip Glass. No es una obra de teatro pero hay gente actuando. No es un radioteatro pero lo narra Bastián Bodenhöfer. ¿Qué es? Es Drácula: Sound of the Shadow, un espectáculo basado en la novela de Bram Stoker que tendrá una sola función. Suscriptores La Tercera tienen 20% de descuento.
Dirección
Teatro CA660 (Rosario Norte 660, Las Condes)
Horario
Domingo, 18:30
Entrada
Desde $24 mil en ticketplus.cl
Un negroni con Camila Fiol
El bar Siete Negronis, siempre adelante con sus tragos golosos y decoración glamorosa, regresa este domingo a su dinámica colaborativa: en el séptimo día de la semana a las siete de la tarde, vuelve El Séptimo Negroni, un trago elaborado por un “artista invitado”. Esta vez será la pastelera Camila Fiol, creadora de la gran dulcería que lleva su apellido, quien preparará un cóctel con caramelo salado.
Dirección
Bar Siete Negronis (Constitución 241, Providencia)
Horario
Domingo, 19:00
Entrada
$8.900 el negroni
Viaje al puerto en tren
El tren, que promete volver a ser un medio de transporte masivo en la zona central, por ahora se mantiene como una opción más nostálgica y turística para moverse entre Santiago y regiones cercanas. Como San Antonio, por ejemplo, que este domingo se puede visitar, ida y vuelta, con desayuno incluido, viajando en vagones con más de 50 años de antigüedad mientras se atraviesa la cordillera de la costa a velocidad crucero.
Dirección
Estación Central (Alameda 3170, Estación Central)
Horario
Domingo, 8:20
Entrada
Desde $32.400 en trendelrecuerdo.cl
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