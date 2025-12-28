Una nueva polémica: Magnus Carlsen desata su furia contra una cámara de televisión tras perder en el Mundial de Qatar

Magnus Carlsen en el Mundial de Ajedrez que se está disputando en Qatar. Foto: @FIDE_chess (X).

Una imagen se llevó todos los reflectores del Campeonato Mundial de Ajedrez Rápido y Blitz, disputado en Qatar. Un tenso momento protagonizado por Magnus Carlsen, leyenda de la disciplina y considerado como el mejor de la historia en la misma, desató la polémica. El noruego reaccionó violentamente tras perder contra el ruso Vladislav Artemjev y golpear una cámara de televisión.

El escandinavo, número uno del mundo, mostró notorios gestos de frustración, además de su controversial reacción. El hecho generó una amplia repercusión en el evento.

Carlsen realizó diversas muecas y gesticulaciones en su partida con Artemjev. Posterior a su derrota y en medio de su retirada del recinto, el noruego empujó la cámara de la transmisión en directo de NRK, medio de comunicación del país nórdico: “Tras la derrota, la estrella mundial se mostró visiblemente enfadada y golpeó la cámara al salir”, indicó el medio.

En tanto, el Gran Maestro de 35 años se refirió a lo sucedido en Dagbladet: “Simplemente muy mal. Acepté voluntariamente una mala posición. Me ofreció tablas. No las acepté y sacrifiqué calidad en la siguiente jugada. Sigo cansado de ayer, simplemente. Estoy prácticamente descansado, pero tengo el sistema nervioso un poco inestable. Espero que mejore a lo largo del día”, aseguró.

La remontada de Carlsen

Torstein Bae, experto en ajedrez, expresidente de la Federación Noruega de Ajedrez y actual comentarista de NRK, explicó el motivo de la frustración de Carlsen, que cometió un grave error en su partido: “Es un grave error lo que Magnus cometió con el peón de la izquierda. Es un error que rara vez vemos cometer. Está hirviendo un poco ahora”, indicó.

Pese a su mal arranque en el certamen, en el que también empató con el francés Maxime Vachier-Lagrave, el noruego se repuso. Se impuso contra el armenio Shant Sargsyan con piezas blancas, mientras que el estadounidense Ray Robson tuvo problemas de tiempo y se rindió. Con siete puntos, es uno de los aspirantes al primer lugar de cara a la última jornada.

“Me alegra haber logrado jugar un par de partidas seguidas a un nivel aceptable. Tras dos partidas terribles al principio, al menos me he recuperado. Siete de nueve es una buena puntuación. Así que voy por buen camino para mañana”, explicó a NRK.

👀👀👀



🇳🇴 Magnus Carlsen lost to Vladislav Artemiev in Round 7 of the FIDE World Rapid Championship in Doha.#RapidBlitz pic.twitter.com/R52fPBjUYz — International Chess Federation (@FIDE_chess) December 27, 2025

Siempre polémico

Carlsen no ha estado exento a las polémicas. En junio pasado, tuvo un ataque de furia en la sexta ronda del Norway Chess, luego de caer contra el indio Gukaesh Dommaraju y darle un golpe al tablero.

También, a fines de 2024, fue excluido de la novena ronda del Mundial de Partidas Rápidas de Nueva York por negarse a cambiar los jeans que llevaba puesto, incumpliendo el código de vestimenta establecido por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE). Esto terminó derivando en un histórico cambio en el reglamento.