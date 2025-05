Invencible: el superhéroe retornó a Prime Video en una segunda temporada con más violencia y peligro

El 25 de marzo de 2021, en plena pandemia por el covid-19 en Chile y el mundo, un título vino a cambiar el mundo de los superhéroes inspirados en el cómic: Invencible, de Prime Video.

La violenta, pero a la vez destacada serie que llevó al streaming al extenso cómic creado por Robert Kirkman, junto al dibujante Cory Walker, un poco antes de The walking dead.

La viñeta de Kirkman sobre zombies que se convirtió en fenómeno de la cultura pop y le dio la fama que más tarde reafirmó con Invincible o Invencible, como se conoce en español.

Invencible-4.jpg la-tercera

Invencible | Prime Video

La historieta centrada en Mark Grayson, el adolescente hijo de la humana Debbie y Nolan u Omni-Man, un superhéroe que hizo de la Tierra, tras dejar su planeta de origen, Viltrum.

Los mismos personajes que pasaron a la pantalla en los ocho capítulos de la primera temporada del espacio animado, escrito y desarrollado por el mismísimo Kirkman.

Una nueva etapa para Mark

Invencible-3.jpg la-tercera

Invencible | Prime Video

En el cual se conoció a Mark (con la voz de Steven Yeun), su familia, amigos y colegas, desde que él cumplió 17 años y comenzaron a aflorar los súper poderes heredados de su padre.

Entre los que se cuentan fuerza extraordinaria, súper velocidad, poder volar, sanar sus heridas rápidamente y ser casi invulnerable, es decir bastante cercano a la invencibilidad.

Algo que al final de la temporada Mark puso a prueba ni más ni menos que enfrentando a su propio progenitor, cuando Nolan (J.K. Simmons) le reveló su verdadera y destructiva cara.

Invencible-2.jpg la-tercera

Invencible | Prime Video

En un traumatizante cierre de la primera etapa que da paso casi inmediato a los hechos con que se inicia el segundo e imperdible ciclo de Invencible, cuando Chicago se recupera del caos.

Al igual que el joven paladín, que no quiere llegar a ser parecido a su padre, y su mamá Debbie (Sandra Oh), quien continúa choqueada por haber vivido 20 años en una mentira.

Una temporada dividida en dos

Invencible-10.jpg la-tercera

Invencible | Prime Video

Mientras los Guardians of the Globe, en su renovada formación, quedan al mando de The Immortal (Ross Marquand), dejando como un miembro más a Robot (Zachary Quinto).

Y del lado de los antagonistas emerge Angstrom Levy (Sterling K. Brown), quien puede abrir portales hacia diferentes dimensiones y se alía con los gemelos Mauler (Kevin Michael Richardson).

Invencible-8.jpg la-tercera

Invencible | Prime Video

Pero, como se pronto se verá, su plan no resulta como esperaba, aunque en los otros mundos todavía tratará de concretar su objetivo, que involucra directamente a Invencible.

En la partida de esta nueva temporada que fue dividida en dos entregas de cuatro capítulos cada una, debutando la segunda de ella a comienzos del próximo año sin fecha concreta aún.

En el cierre de esta etapa de la aventura de Mark, sus colegas de los Guardians y sus amigos y enemigos, donde nuevamente se conjuga la violencia más gráfica con el drama.

Un apartado donde son claves el crecimiento y el paso a la adultez del protagonista, como también de Atom Eve (Gillian Jacobs), y la decepción que debe encarar Sandra.

Ver en Netflix