SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 25 y 26 de abril

    Una selección de actividades, ferias, mercados, exposiciones y fiestas para este fin de semana. ¡La mayoría son gratis!

    Cristóbal BleyPor 
    Cristóbal Bley
    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 25 y 26 de abril.

    Fiesta de la Lectura bajo La Moneda

    El jueves 23 de abril fue el Día del Libro y como en cada efeméride, todos parecen, de una u otra manera, obligados a celebrarlo. El Centro Cultural La Moneda, en alianza con el Malba de Buenos Aires, no perderá la oportunidad y en su tercera Fiesta de la Lectura tendrá varios talleres, charlas de escritores como Diego Zúñiga, narraciones en vivo, espacios para leer y hasta una orquesta de poetas.

    Dirección

    Centro Cultural La Moneda (Plaza de la Ciudadanía 26, Santiago)

    Horario

    Sábado, de 11 a 19:00

    Entrada

    Gratuita

    Sabores del mundo en Patronato

    Para qué gastar millones en cruzar el mundo si con un mediodía cualquiera por las estrechas calles de Patronato es posible viajar por Corea, Medio Oriente o Perú sin gastar más de lo que cuesta un plato de dobpap, una porción de tabulé o una causa. Para intensificar esa experiencia, el barrio organizará su primer Sabor Fest, donde las mejores cocinas del sector se reunirán en solo un par de cuadras.

    Dirección

    Calle Río de Janeiro (entre Sta Filomena y Eusebio Lillo, Recoleta)

    Horario

    Sábado, de 10:30 a 19:00

    Entrada

    Gratuita

    Telas, comida y Cristóbal Briceño en vivo

    El barrio Las Telas, aunque menos gente confecciona sus propios atuendos, sigue resistiendo con sus ofertas y buenos materiales en las neoclásicas casonas de Independencia. Una vigencia que demostrarán con su tercer mercadito en el coqueto pasaje Beltrán Mathieu, donde además de emprendimientos habrá música en vivo (Cristóbal Briceño, el domingo) y la cerveza artesanal de Hasta Pronto, hecha en la comuna.

    Dirección

    Barrio Las Telas (Pasaje Beltrán Mathieu, Independencia)

    Horario

    Sábado y domingo, de 12 a 19:00

    Entrada

    Gratuita

    Colombina Parra lidera el FemFest 26

    Desde 2004, el FemFest viene abriéndole espacio a las mujeres y disidencias en un rubro —los festivales de música— donde todavía siguen fuertemente subrepresentadas. Gratuito y apto para todo publico, el de este año será en el Museo de la Memoria y tendrá como cabeza de cartel a Colombina Parra junto a sonidos emergentes como el rap experimental de María Compás o el soul afrochileno de Ofelia Hayde.

    Dirección

    Museo de la Memoria (Matucana 501, Santiago)

    Horario

    Sábado, de 12 a 20:00

    Entrada

    Gratuita

    El evento de tejido más grande de Chile

    Tejer, como cualquier otra tarea en la que uno fabrica cosas con sus propias manos, parece innecesaria en un mundo tan abundante, pero esa misma razón la vuelve un acto de resistencia ante la automatización y lo desechable. Expo Teje, la feria más grande del tejido en Chile, lo potencia con invitadas de Alemania y España, entre otros países, que darán charlas y talleres en el medio del Parque Araucano.

    Dirección

    Centro Parque (Pdte. Riesco 5330, Las Condes)

    Horario

    Sábado y domingo, de 11 a 19:00

    Entrada

    Desde $4 mil en passline.com

    Libros y editoriales independientes en Franklin

    GADDIEL SALINAS

    Para medir el verdadero pulso literario local conviene revisar qué están publicando las editoriales independientes: sin la distracción de influencers ni tiktokers, son las mejores antenas para capturar las voces que hoy intentan decodificar la realidad. Muchas de ellas estarán este fin de semana en la Factoría Franklin, además de autores, librerías, imprentas artesanales y más actores del frágil ecosistema del libro.

    Dirección

    Factoría Franklin (Franklin 741, Santiago)

    Horario

    Sábado y domingo, de 10 a 19:00

    Entrada

    Gratuita

    Bellavista cierra calles para abrir el disfrute

    Las calles Constitución y Dardignac, por el lado providenciano del Barrio Bellavista, cerrarán el paso a los vehículos para sacar mesas, sillas y sabores a la calzada, instalar escenarios en sus esquinas y transformar esas bohemias cuadras en una fiesta vecinal llena adornada con luces y colores. Además de comer en los restoranes de la zona o beber en sus bares, habrá más de 40 emprendimientos para vitrinear.

    Dirección

    Barrio Bellavista (Constitución y Dardignac, Providencia)

    Horario

    Sábado, de 13 a 21:00

    Entrada

    Gratuita

    Festival familiar a beneficio en Viña

    Una celebración para apoyar una tragedia. El DIPG (glioma difuso del tronco encefálico) es una enfermedad rara pero muy agresiva, que afecta principalmente a niños. Como enfrentarla es carísimo, la Fundación Santiago Pizarro ayuda a las familias que la padecen y, para juntar fondos, organiza en Viña el Festival Pochito, con shows infantiles, juegos inflables, patio de comidas y música en vivo. Todo lo recaudado va a beneficio.

    Dirección

    Sporting Club (Los Castaños 404, Viña del Mar)

    Horario

    Sábado y domingo, de 12 a 22:00

    Entrada

    $3 mil en vesti.cl

    Noche de librerías en el MUT

    El Mercado Urbano Tobalaba no solo tiene el mejor patio de comidas de Santiago: también, en sus enredados pasillos, hay algunas librerías, que juntas organizarán una noche de ventas, lecturas y talleres. Se lanzará lo último de Alberto Fuguet, conversará Daniel Martínez —el ilustrador de aves más prolífico de Chile—, firmarán Florencia Eluchans, Jesús Diamantino y otros, y Carla Guelfenbein hará una clase exprés.

    Dirección

    MUT (Apoquindo 2730, Las Condes)

    Horario

    Sábado, de 18:30 a 23:30

    Entrada

    Gratuita

    32 horas de cueca en San Bernardo

    Una no es ninguna, suelen decir los cuequeros, o no hay segunda sin tercera. Pero en San Bernardo, este sábado y domingo, literalmente nadie detendrá el baile ni el guitarreo, pues 122 conjuntos folclóricos de Arica a Punta Arenas tocarán por 32 horas, sin interrupciones, en Cuecas Mil, el encuentro más grande del país. A lavar entonces los pañuelos, lustrar los botines y vendar bien esos juanetes.

    Dirección

    Complejo Deportivo Luis Navarro (O’Higgins 0370, San Bernado)

    Horario

    De sábado a las 11 hasta domingo a las 21:00

    Entrada

    Gratuita

    Más sobre:PanoramasPanoramas gratisSantiagoViña del MarCulturaEntretenciónGratis

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast dice que aprobación de megarreforma no paralizará al gobierno y respalda a Quiroz ante críticas a su gestión

    Devés inaugura año académico de U. de Chile con defensa a la gratuidad y expectativa de nuevo sistema de crédito “justo y sostenible”

    Tras cita con ministros: libertarios bajan la guardia y comprometen votos para aprobar idea de legislar de megarreforma

    Boric, Bachelet, Jara y Tohá: PS convoca a todas las figuras en la semana más difícil de la oposición

    Las misteriosas muertes y desapariciones de al menos una decena de científicos en EE.UU. desde 2022

    Seremis fallidos: 18 bajas en menos de 50 días ponen el foco en responsables de sus nombramientos

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    Día del Hot Dog 2026: estas son las promociones para disfrutar este viernes

    Día del Hot Dog 2026: estas son las promociones para disfrutar este viernes

    Comienza el tercer plazo para enviar la declaración de renta: revisa las fechas de devolución

    Comienza el tercer plazo para enviar la declaración de renta: revisa las fechas de devolución

    Rating del jueves 23 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 23 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Kast dice megarreforma no se juega el éxito del gobierno y respalda a Quiroz ante críticas a su gestión
    Chile

    Kast dice megarreforma no se juega el éxito del gobierno y respalda a Quiroz ante críticas a su gestión

    Devés inaugura año académico de U. de Chile con defensa a la gratuidad y expectativa de nuevo sistema de crédito “justo y sostenible”

    Tras cita con ministros: libertarios bajan la guardia y comprometen votos para aprobar idea de legislar de megarreforma

    Bolsa de Santiago repunta tras 5 sesiones de bajas y las acciones de Cencosud también de recuperan
    Negocios

    Bolsa de Santiago repunta tras 5 sesiones de bajas y las acciones de Cencosud también de recuperan

    Ganancias de Sonda caen 14% en el primer trimestre del año, pero sus ingresos saltan a más de US$ 390 millones

    Las AFP ejerciendo su poder: qué observar

    Qué es la bacteria Escherichia coli, presente en la hamburguesa del niño chileno que falleció por una infección
    Tendencias

    Qué es la bacteria Escherichia coli, presente en la hamburguesa del niño chileno que falleció por una infección

    Fenómeno El Niño: la Organización Meteorológica Mundial confirma cuándo podría llegar y qué tan intenso será

    Qué se sabe del soldado de EEUU acusado de utilizar información clasificada para apostar por la caída de Nicolás Maduro

    “Ser presidenta de la U es uno de sus sueños más grandes”: el perfil de Cecilia Pérez, la exministra que asume Azul Azul
    El Deportivo

    “Ser presidenta de la U es uno de sus sueños más grandes”: el perfil de Cecilia Pérez, la exministra que asume Azul Azul

    Por la falta de agua en La Florida: la Conmebol abre expediente disciplinario contra Audax Italiano

    No defenderá el bicampeonato: Carlos Alcaraz confirma que se pierde Roland Garros por lesión

    Xiaomi lanza su nuevo ecosistema de hogar inteligente en Chile
    Tecnología

    Xiaomi lanza su nuevo ecosistema de hogar inteligente en Chile

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Curso de programación gratis: Samsung abre inscripciones en Chile

    El poder en las sombras: la historia de John Branca, el hombre que manejó el éxito de Michael Jackson
    Cultura y entretención

    El poder en las sombras: la historia de John Branca, el hombre que manejó el éxito de Michael Jackson

    Película de Michael Jackson hace historia en su debut en Chile

    La boda de Cassie y Nate marcará tercer episodio de Euphoria este domingo por HBO Max: ve el avance aquí

    Las misteriosas muertes y desapariciones de al menos una decena de científicos en EE.UU. desde 2022
    Mundo

    Las misteriosas muertes y desapariciones de al menos una decena de científicos en EE.UU. desde 2022

    Canal de Panamá: Se disparan los precios para evitar filas debido al bloqueo de Ormuz

    Netanyahu acusa a Hezbolá de intentar sabotear las negociaciones con Líbano

    Belleza en tensión: el discurso avanza, la presión se mantiene
    Paula

    Belleza en tensión: el discurso avanza, la presión se mantiene

    Una cuna vacía en medio de la maternidad

    Datos Paula: cine y teatro donde el cuerpo toma la palabra