Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 25 y 26 de abril.

Fiesta de la Lectura bajo La Moneda

El jueves 23 de abril fue el Día del Libro y como en cada efeméride, todos parecen, de una u otra manera, obligados a celebrarlo. El Centro Cultural La Moneda, en alianza con el Malba de Buenos Aires, no perderá la oportunidad y en su tercera Fiesta de la Lectura tendrá varios talleres, charlas de escritores como Diego Zúñiga, narraciones en vivo, espacios para leer y hasta una orquesta de poetas.

Dirección

Centro Cultural La Moneda (Plaza de la Ciudadanía 26, Santiago)

Horario

Sábado, de 11 a 19:00

Entrada

Gratuita

Sabores del mundo en Patronato

Para qué gastar millones en cruzar el mundo si con un mediodía cualquiera por las estrechas calles de Patronato es posible viajar por Corea, Medio Oriente o Perú sin gastar más de lo que cuesta un plato de dobpap, una porción de tabulé o una causa. Para intensificar esa experiencia, el barrio organizará su primer Sabor Fest, donde las mejores cocinas del sector se reunirán en solo un par de cuadras.

Dirección

Calle Río de Janeiro (entre Sta Filomena y Eusebio Lillo, Recoleta)

Horario

Sábado, de 10:30 a 19:00

Entrada

Gratuita

Telas, comida y Cristóbal Briceño en vivo

El barrio Las Telas, aunque menos gente confecciona sus propios atuendos, sigue resistiendo con sus ofertas y buenos materiales en las neoclásicas casonas de Independencia. Una vigencia que demostrarán con su tercer mercadito en el coqueto pasaje Beltrán Mathieu, donde además de emprendimientos habrá música en vivo (Cristóbal Briceño, el domingo) y la cerveza artesanal de Hasta Pronto, hecha en la comuna.

Dirección

Barrio Las Telas (Pasaje Beltrán Mathieu, Independencia)

Horario

Sábado y domingo, de 12 a 19:00

Entrada

Gratuita

Colombina Parra lidera el FemFest 26

Desde 2004, el FemFest viene abriéndole espacio a las mujeres y disidencias en un rubro —los festivales de música— donde todavía siguen fuertemente subrepresentadas. Gratuito y apto para todo publico, el de este año será en el Museo de la Memoria y tendrá como cabeza de cartel a Colombina Parra junto a sonidos emergentes como el rap experimental de María Compás o el soul afrochileno de Ofelia Hayde.

Dirección

Museo de la Memoria (Matucana 501, Santiago)

Horario

Sábado, de 12 a 20:00

Entrada

Gratuita

El evento de tejido más grande de Chile

Tejer, como cualquier otra tarea en la que uno fabrica cosas con sus propias manos, parece innecesaria en un mundo tan abundante, pero esa misma razón la vuelve un acto de resistencia ante la automatización y lo desechable. Expo Teje, la feria más grande del tejido en Chile, lo potencia con invitadas de Alemania y España, entre otros países, que darán charlas y talleres en el medio del Parque Araucano.

Dirección

Centro Parque (Pdte. Riesco 5330, Las Condes)

Horario

Sábado y domingo, de 11 a 19:00

Entrada

Desde $4 mil en passline.com

Libros y editoriales independientes en Franklin

GADDIEL SALINAS

Para medir el verdadero pulso literario local conviene revisar qué están publicando las editoriales independientes: sin la distracción de influencers ni tiktokers, son las mejores antenas para capturar las voces que hoy intentan decodificar la realidad. Muchas de ellas estarán este fin de semana en la Factoría Franklin, además de autores, librerías, imprentas artesanales y más actores del frágil ecosistema del libro.

Dirección

Factoría Franklin (Franklin 741, Santiago)

Horario

Sábado y domingo, de 10 a 19:00

Entrada

Gratuita

Bellavista cierra calles para abrir el disfrute

Las calles Constitución y Dardignac, por el lado providenciano del Barrio Bellavista, cerrarán el paso a los vehículos para sacar mesas, sillas y sabores a la calzada, instalar escenarios en sus esquinas y transformar esas bohemias cuadras en una fiesta vecinal llena adornada con luces y colores. Además de comer en los restoranes de la zona o beber en sus bares, habrá más de 40 emprendimientos para vitrinear.

Dirección

Barrio Bellavista (Constitución y Dardignac, Providencia)

Horario

Sábado, de 13 a 21:00

Entrada

Gratuita

Festival familiar a beneficio en Viña

Una celebración para apoyar una tragedia. El DIPG (glioma difuso del tronco encefálico) es una enfermedad rara pero muy agresiva, que afecta principalmente a niños. Como enfrentarla es carísimo, la Fundación Santiago Pizarro ayuda a las familias que la padecen y, para juntar fondos, organiza en Viña el Festival Pochito, con shows infantiles, juegos inflables, patio de comidas y música en vivo. Todo lo recaudado va a beneficio.

Dirección

Sporting Club (Los Castaños 404, Viña del Mar)

Horario

Sábado y domingo, de 12 a 22:00

Entrada

$3 mil en vesti.cl

Noche de librerías en el MUT

El Mercado Urbano Tobalaba no solo tiene el mejor patio de comidas de Santiago: también, en sus enredados pasillos, hay algunas librerías, que juntas organizarán una noche de ventas, lecturas y talleres. Se lanzará lo último de Alberto Fuguet, conversará Daniel Martínez —el ilustrador de aves más prolífico de Chile—, firmarán Florencia Eluchans, Jesús Diamantino y otros, y Carla Guelfenbein hará una clase exprés.

Dirección

MUT (Apoquindo 2730, Las Condes)

Horario

Sábado, de 18:30 a 23:30

Entrada

Gratuita

32 horas de cueca en San Bernardo

Una no es ninguna, suelen decir los cuequeros, o no hay segunda sin tercera. Pero en San Bernardo, este sábado y domingo, literalmente nadie detendrá el baile ni el guitarreo, pues 122 conjuntos folclóricos de Arica a Punta Arenas tocarán por 32 horas, sin interrupciones, en Cuecas Mil, el encuentro más grande del país. A lavar entonces los pañuelos, lustrar los botines y vendar bien esos juanetes.

Dirección

Complejo Deportivo Luis Navarro (O’Higgins 0370, San Bernado)

Horario

De sábado a las 11 hasta domingo a las 21:00

Entrada

Gratuita