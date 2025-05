Journey of water: así es la nueva y refrescante atracción de Epcot inspirada en Moana

Journey of water 5 ok

El 16 de octubre, el mismo día en que se celebra el aniversario 100 de Disney, en uno de sus parques temáticos más populares abrió sus puertas una nueva atracción, Journey of water.

La novedad en Epcot, el entretenido parque en Orlando que en 1982 Walt Disney inauguró imaginando cómo sería la vida en el siglo XXI.

Y en esa vida moderna que ahora es actual, el agua es esencial. Por eso no es de extrañar que a este lugar se sumará una atracción donde el protagonista este elemento vital.

Journey-of-water-1-ok.jpg Amy Smith

Foto: Walt Disney World

La que ya abrió sus puertas y se llama Journey of water. Una que desde ahora es el rincón más refrescante de todo Epcot, ideal para visitar en los días de más calor y en familia.

Y es que ahí grandes y chicos pueden aprender más sobre la importancia del agua y la urgencia de su conservación.

Journey-of-water-8-ok.jpg Amy Smith

Foto: Walt Disney World

Todo de una manera entretenida y mágica, porque en Journey of water ¡el agua hasta tomar color y crea música!

Además de su inspiración en Moana, la exitosa película animada que Disney estrenó en 2016 y donde su protagonista es la hija del jefe de un pueblo polinésico y que el mismo océano elige para salvar a su pueblo.

El agua se vuelve colorida y crea música

Journey-of-water-2-ok.jpg Amy Smith

Foto: Walt Disney World

De hecho, a Moana y a los personajes de la cinta los verás repartidos por los distintos rincones que dan vida a Journey of water.

Como a Te Fiti, que en la película es la reencarnación de la Tierra y que acá toma forma en un preciosa escultura cubierta de exuberante vegetación que da la bienvenida a esta atracción que ya puedes visitar en Epcot.

Lo que te espera ahí es un recorrido al aire libre a través de un sendero rodeado de plantas y vegetación tropical y donde mientras avanzas enncuentras varias sorpresas refrescantes e interactivas.

Journey-of-water-3-ok.jpg Amy Smith

Foto: Walt Disney World

Como una actividad en donde puedes crear música tocando el agua, como si fuera una arpa de lluvia, y otra en la que levantando las manos das vida a una gran ola.

Todo mientras se va contando acerca del ciclo de agua, su importancia y la necesidad de su cuidado y conservación.

Y no dejes de mirar con atención las rocas que hay a lo largo del recorrido, que ahí hay tallados personajes como Moana, Heihei y Pua.

Journey-of-water-6-ok.jpg Amy Smith

Foto: Walt Disney World

Así, con su propuesta tan lúdica como educativa, Journey of water se suma a las atracciones recientes de Epcot y que ya son de las favoritas de los visitantes, como Remy’s Ratatouille Adventure y la montaña rusa familiar Guardians of the Galaxy.

Todos los detalles para visitar Epcot, como tickets y horarios, los encuentras acá.