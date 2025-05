La casa Gucci: la codicia y el drama conviven en la película basada en una oscura historia real

Desde la distancia, el mundo de la alta costura y las marcas de lujo se destaca por su brillantez y sofisticación, pero, como lo revela la nueva película La casa Gucci, a veces también esconde intrigas, celos y ambiciones que desembocan en crimen y muerte.

Como lo ocurrido a fines de marzo de 1995, cuando el abogado y empresario Maurizio Gucci fue asesinado de varios disparos por un sicario. Uno de los hechos que relata el libro The house of Gucci: a sensational story of murder, madness, glamour, and greed.

El que escribió Sara Gay Forden luego de que ella recopilara los hechos que contiene tras efectuar más de 100 entrevistas y que, a casi dos décadas de su publicación -en el 2000-, llega a las salas de cine como la base del largometraje de Ridley Scott.

La-Casa-Gucci-8.jpeg la-tercera

Foto: La Casa Gucci

Donde el realizador británico lleva al espectador a la Milán de los años 70 para introducir al espectador a Patrizia Reggiani (encarnada por Lady Gaga), quien será el detonante de los hechos a futuro, pero en esos días trabajaba en la empresa de transportes de su padre.

Una decidida chica de gran personalidad que junto a un amigo concurre a una elegante fiesta donde conoce a un atractivo, pero tímido joven llamado Maurizio Gucci (Adam Driver), uno de los integrantes de la importante familia toscana, dueña de la marca de lujo.

A quien, como lo muestra la trama, sigue en sus actividades hasta que “imprevistamente” se reencuentran en una biblioteca, donde él concurrió por unos libros para sus estudios de Leyes, insistiendo que el destino los ha unido y pronto debe invitarla a una cita.

El reencuentro con la fortuna familiar

La-Casa-Gucci-4.jpg Courtesy of Metro Goldwyn Mayer

Foto: La Casa Gucci

Después de varios encuentros, la relación romántica entre Maurizio y Patrizia se afianza y él decide presentarla a su padre, Rodolfo Gucci (Jeremy Irons), quien a pesar de ser cortés con la muchacha, pronto le hace saber a su hijo que no la aprueba para nada.

Movido por sus sentimientos, el joven rompe lazos con su padre y se va a vivir con su novia y futuros suegros. Pero luego del matrimonio reaparece su tío Aldo (Al Pacino), quien vive en Estados Unidos y ha hecho del apellido Gucci una importante empresa internacional.

El cual de visita en Milán invita a su sobrino y esposa a la celebración de su cumpleaños, ocasión en que aparece otra figura clave en el relato por venir: el singular Paolo (Jared Lato), el hijo de Aldo que se declara diseñador ante la indiferencia de su padre.

La-Casa-Gucci-3.jpg Courtesy of Metro Goldwyn Mayer

Foto: La Casa Gucci

Y es desde ese momento que Patrizia empieza a forzar a su marido para que retome el lazo con su familia y reclame lo que es suyo, teniendo en Aldo a su aliado. Así pronto la pareja cambia de entorno, dejándose llevar por los lujos y la buena vida que implica ser un Gucci.

La cual también involucrará varios engaños y traiciones, que pondrán a Maurizio, quien poco a poco dejará la timidez, a la cabeza de la empresa familiar. Pero también frente a un quiebre de su matrimonio que revelará el lado más oscuro y vengativo de su esposa.

Todo a través de una trama que bebe de la realidad, pero se toma licencias, como exagerar el carácter algo insensato de Paolo y obviar la existencia de la segunda hija de la pareja protagónica, en favor del ritmo del relato y la dramatización de los hechos en pantalla.

Donde además las actuaciones de su elenco, en momentos casi al borde de la caricatura -en especial por parte de Jared Leto-, le otorgan a La casa de Gucciun hipnótico encanto entre farsa y melodrama, que la convierten en un título para no dejar pasar.

FICHA TÉCNICA

DIRECCIÓN: Ridley Scott

PROTAGONISTAS: Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons, Salma Hayek, Al Pacino

GÉNERO: Suspenso/Drama

EDAD: Para mayores de 14 años