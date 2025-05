La reapertura del Parque Araucano será con horarios diferenciados para deportistas

Este miércoles es la reapertura del Parque Araucano, en Las Condes. Esto, porque la comuna entró a la etapa de transición del plan Paso a Paso de desconfinamiento.

Al igual que el Parque Mahuida, en La Reina, este pulmón verde de 22 hectáreas ubicado en Av. Presidente Riesco, tendrá un puñado de medidas sanitarias, para prevenir el contagio del Covid-19.

Por empezar reabrirá este miércoles 29, desde las 6.30 AM y hasta las 8 PM, y con horarios diferenciados para los deportistas y quienes van sólo a pasear.

Los primeros podrán ingresar en dos tandas: de 6.30 AM a 10 AM y de 6 PM a 8 PM. En tanto los segundos, tendrán tiempo de hacerlo entre las 10 AM y 6 PM.

Picnic-parque-Araucano-7-1.jpg la-tercera

Foto: María Ignacia Concha.

También tendrá un límite de 1000 personas que podrán ingresar a la vez, siempre manteniendo el correspondiente distanciamiento físico. Para evitar las aglomeraciones, usarán una plataforma en línea que llevará un conteo de quienes entren a este espacio que cuenta con amplios senderos, pistas de skate y zona de picnic.

Mejor que uses las zonas demarcadas con hexágonos en la explanada principal del parque. Están pintados en el pasto, para que puedas mantener la distancia.

Asimismo, el uso de mascarillas será obligatorio y la toma de temperatura en cada uno de las entradas. Ahí mismo encontrarás un lavamanos que se accionará con el pie para que salga el agua y el jabón. No necesitarás tocar nada.