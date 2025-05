La ruta de los berlines que hay que probar en Santiago

Café Colonia 11 ok

Es la época perfecta para caer rendidos ante estas masas redondas y fritas que, gracias a sus generosos rellenos dulces, son una explosión de sabor.

Acá una lista con los berlines que debes probar en Santiago

1.Hildegard

Berlin-Hildegard-ok.jpg la-tercera

(Foto: Gentileza pastelería Hildegard)

Hace 30 años que el fallecido motociclista y pastelero Ricardo Godoy empezó con su pastelería Hildegard junto a su mujer, Pilar Herrera.

Y ahora es ella quien continúa elaborando las insuperables recetas pasteleras en calle República de Israel.

Una de ellas es su berlín que, como se ve en la foto, llevan contundentes rellenos, entre ellos, crema pastelera, mermelada y manjar.

Tal como cuenta Pilar, el proceso para elaborar un berlín es delicado, porque la fritura no debe pasarse para que no quede pesado y se puedan sentir los rellenos.

Además, el aceite se renueva siempre, pues todos los días se fabrican nuevos. Ahí, todo es fresco.

En Hildegard, la temporada de berlines parte en abril, cuando empieza a hacer frío, y termina con el calor.

Lo mejor de este local son los dos formatos en los que se venden: los chicos ($ 750) y los grandes ($ 1.200). Todos con una buena capa de azúcar flor.

HORARIO: Lunes a viernes, 8.30 AM a 8.30 PM. Sábado y domingo, 9 AM a 8.30 PM. ESTACIONAMIENTO: Por República de Israel, gratis.

2. Café Colonia

Café-Colonia-2.jpg la-tercera

(Foto: Valentina Miranda Vega)

Sin duda los berlines más famosos son los del Café Colonia, y cómo no si esta pastelería alemana los prepara desde el año 1952, cuando inauguró su local en la calle Mac-Iver.

Ahí Manuel Barrera, su maestro pastelero de hace 43 años los hace siguiendo la receta tradicional y agregándole, por supuesto, el toque personal para que sean únicos.

Les va tan bien, que venden, al menos 200 berlines diarios durante el año.

¿Cómo los cocina? Primero, prepara la masa con harina, mantequilla, limón rallado y escencia de vainilla, entre otros ingredientes, para que quede suave y parecida a la del croissant.

Las pone a freír durante tres minutos por lado, nada más que eso. Así, no se pasará de aceite.

Apenas se enfríe el bollo se parte en dos, igual que un sándwich, y al centro se rellena con mermelada de damasco.

Además, por los lados se le agrega abundante crema pastelera casera ($ 1.500) y una buena cantidad de azúcar flor.

Pruébalos en cualquiera de los tres locales que tiene este café, dos en la calle Mac- Iver, en el centro, y uno en Costanera Sur. Hazlo con un buen café o un té, no te arrepentirás.

HORARIO: Lunes a sábado, 8 AM a 8.45 PM. Domingo, 9 AM a 8.30 PM.

3. Panadería Las Rías

las-rias-ok.jpg la-tercera

Ubicada en plena Plaza Zañartu, cerca del Estadio Nacional, esta panadería-pastelería abrió el año 67.

Y primero empezó como panificadora; con el tiempo se amplió a rotisería y, luego, empezó a fabricar dulces.

En sus vitrinas se ven los típicos pasteles de barrio: colegiales, conejitos, queques, tartas de fruta, donas, y berlines, entre otros.

Fabricados al estilo de una panificadora, sus dos formatos tienen una buena relación precio-calidad: los pequeños cuestan $ 450 y los grandes, $ 750.

Su masa es dulce y se le nota ese agradable esensia de naranja que le agrega el maestro pastelero.

Y lo mejor es que su relleno es generoso, pues trae buena dosis de manjar, crema pastelera y mermelada de damasco cada uno.

HORARIO: Lunes a domingo, 7 AM a 9 PM. Sábado y domingo, 8 AM a 9 PM. ESTACIONAMIENTO: Frente al local, pocos, gratis.

4. Café Ritual, The Ritz-Carlton

Café-ritual-ok.jpg la-tercera

(Foto: Gentileza The Ritz-Carlton)

En el Café Ritual de The Ritz-Carlton son famosas estas masas leudadas caseras con formas de bolita.

Y esta receta tradicional alemana, tiene su sello propio en este local: a la harina, leche, huevo, mantequilla y levadura, le agregan cardamomo y zeste de limón.

Así, el resultado son unos berlines, de gran sabor en su masa, suave fritura y sólo rellenos con crema pastelera, una de la que se encarga el mismo chef.

Esta lleva leche, azúcar, esencia de vainilla,yemas y maicena.

Siéntate en el lugar a la hora del té, y acompaña tu berlín ($1.400) con un caramelo latte ($ 2.700) o un capuccino ($ 2.050).

También puede ser con un chocolate caliente ($ 2.550).

HORARIO: Lunes a viernes, 7.30 AM a 7 PM ESTACIONAMIENTO: Subt., por Reyes Lavalle, $ 1.800 la hora.

5. Pastelería Macharoas

20067188_245332962639707_4719946656307478528_n.jpg la-tercera

(Foto: Instagram @amivalencia)

Hace 37 años abrió en la Av. Eliodoro Yáñez, en pleno barrio Las Lilas, la panaderíaMacharoas, famosa por sus berlines.

Esto, porque los hacen grandes, con abundante cantidad de crema pastelera casera ($ 750), mermelada de damasco ($ 1.100) o con manjar ($ 1.100).

Los prepara el maestro Larry Chilet, todos los días desde las 5 AM, con una masa que lleva huevos y escencia de vainilla, para darle ese toque dulce al bollo.

Además, y como toque final se le echa una buena dosis de azúcar flor.

Ojo, si quieres ir por uno, tienes que saber que ahí siempre hay fila para comprar, ya sea pan, tortas, galletas, alfajores y, por supuesto, berlines.

HORARIO: Lunes a viernes, 7 AM a 8.30 PM. Sábado, 7.30 AM a 8 PM. Domingo, 8 AM a 8 PM.