Lollapalooza Chile 2024: horarios, lineup actualizado, cómo llegar y todos los detalles del festival

Lollapalooza Chile 2023 1 ok

Si ya tienes tu entrada, entonces de seguro quieres saber los horarios Lollapalooza Chile 2024 y cada uno de los detalles

Pero puedes estar tranquilo, porque en esta guía tienes la programación por día para cada uno de los seis escenarios.

Así, ya puedes organizar tus días en el esperado festival, el que se realiza el viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de marzo en el Parque Bicentenario de Cerrillos.

Ahí te esperan tres días cargados de entretención y música en vivo a cargo de destacados artistas, los que son parte de un line up que este año lideran la banda Limp Bizkit, la estrella del R&B SZA, el grupo Blink-182 y el artista urbano Feid.

Puedes ver acá el lineup completo actualizado.

Lollapalooza-Chile-2023-3-ok.jpg la-tercera

Foto: Archivo

Ya te puedes planificar para verlos en vivo con los horarios Lollapalooza Chile 2024.

¿Qué conciertos no te perderás por ningún motivo? Puedes armar tu itinerario con el repaso a la programación que hacemos a continuación.

Ojo, que cada día la apertura de puertas es a las 12 PM y el ingreso es hasta las 10.30 PM.

Viernes 15

El rock de los chilenos Machuca será lo primero que se oirá en la nueva edición del festival.

Y es que los horarios Lollapalooza Chile 2024 se abren con la legendaria banda nacional, que tocará el viernes a las 12.30 PM en el escenario Banco de Chile.

El puntapié inicial de una jornada inaugural que tendrá como platos fuertes los shows de Feid, Limp Bizkit y King Gizzard and the Wizard Lizard.

Lolla-viernes-ok-ok-ok.jpg la-tercera

Imagen: Lollapalooza Chile

Sábado 16

Lua Lacruz será la encargada de abrir la segunda jornada del festival, la del sábado 15.

Para ese día, sin duda los conciertos más esperados son los de Arcade Fire, en su regreso al evento, y Blink-182, en su revancha tras su cancelación el año pasado.

LollaCL24-HORARIOS_02-SABADO-ok.jpg la-tercera

Foto: Lollapalooza

Domingo 17

Pop, R&B, electrónica y una buena dosis de ritmos urbanos es la combinación que ofrecerá el festival en su último día.

Para esa jornada los horarios Lollapalooza Chile 2024 estelares están reservados para SZA, Sam Smith, Omar Apollo, The Driver Era y Above & Beyond.

LollaCL24-HORARIOS_03-DOMINGO-okk.jpg la-tercera

Foto: Lollapalooza

Cómo llegar, horarios de Metro y más

Lolla-2023-8-ok.jpg Sebastian Cortes

Foto: Lollapalooza Chile

Llegar hasta el Parque Cerillos y al festival en particular es muy fácil.

Y es que tienes varias opciones para hacerlo: en bicleta, en auto (hay estacionamientos) y en transporte público.

Si lo que quieres es tomar Metro, debes llegar hasta la estación Cerrillos, de la Línea 6. Está a sólo una cuadra de la entrada principal del parque.

También hay varias micros del sistema Red que llegan hasta el parque y son las siguientes: 102, 107, 108, 109, 113, 113C, 115, I01, TRANSCENTRO, TRAPESAN.

Además., Metro de Santiago una vez más tendrá un funcionamiento especial por el evento musical.

Así, para facilitar la salida tras el evento, se extenderá su operación hasta la 1.30 AM en algunas estaciones de Línea 6 y Línea 1.

Puedes ver en la detalle en la siguiente gráfica.

Lolla-Metro-ok.jpg la-tercera

Imagen: Metro de Santiago

También puedes ver esta gráfica con los objetos prohibidos y los permitidos.

Lolla-objetos-ok.jpg la-tercera

Imagen: Lollapalooza Chile