Look Mom I Can Fly: el documental de Netflix que te sube a la montaña rusa del rapero Travis Scott

Look mom I can fly ok

"Look mom I can fly", parece decir el rapero Travis Scott cada vez que en sus conciertos salta desde el escenario y se entrega a la marea humana que crean sus fans.

Y en sus shows hay mucho stage diving -que es como llaman a estos saltos- y también gritos, euforia y mucha locura.

"Todos están como locos y nadie puede juzgarte", suelta en este documental una de sus fanáticas luego de ver en vivo a su ídolo.

Es lo que desata este rapero de Houston, Texas, de nombre Jacques Berman, pero conocido en todo el mundo como Travis Scott.

Sí, es el mismo que hoy está convertido en una mega estrella del trap, con miles de millones de reproducciones en Spotify y que ahora llega a Netflix con su propio documental, Look Mom I Can Fly.

¿No lo conoces? Igual puede que su nombre te suene, porque Scott es pareja de Kylie Jenner, la popular modelo que es parte del clan Kardashian.

Incluso tienen una hija juntos, la pequeña Stormi Webster, quien se roba el protagonismo en varias escenas.

Y sí, si te interesa el dato rosa también aparece Kylie, la estrella de la farándula gringa que es toda una celebridad.

El Astroworld de Travis Scott

Astroworld fue un parque de atracciones de Houston que fascinaba a Scott. De hecho, varios videos de este documental lo muestran divirtiéndose ahí desde que era un niño.

"Cuando lo cerraron me dejó un agujero en el corazón", cuenta el rapero.

Tanto lo marcó, que bautizó con ese nombre su tercer disco, ese que en su semana de lanzamiento, en agosto del año pasado, entró directo al número 1 del ranking Billboard Hot 100.

Su fascinación por los juegos mecánicos la deja clara desde la primera toma de Look Mom I Can Fly, que lo muestra liberando adrenalina sobre una montaña rusa.

Y eso es precisamente este documental: una montaña rusa que te lleva por los altibajos de Travis Scott, los que rodean al lanzamiento de Astroworld.

La grabación de su disco, su propio festival en Houston y sus shows en la ceremonia de los Grammys y en el entretiempo del Super Bowl son parte de los altos.

Entre los bajos está su frustración tras los Grammy, donde tenía tres nominaciones y de donde salió con las manos vacías.

Todo eso se muestra con imágenes tomadas de diferentes grabaciones, aparentemente inconexas y sin un narrador común, pero que juntas cobran sentido.

Eso lo mismo que sucede en sus canciones, donde une piezas que nunca imaginaste oír juntas, como en esa genialidad llamada Stop trying to be god, donde se dan cita la armónica de Stevie Wonder, la voz celestial de James Blake y el trap marciano de Scott.

Travis y Kylie

Look-mom-I-can-fly-2-ok.jpg la-tercera

Foto: Netflix

Quienes busquen entrar en la paparazzeada vida personal de Travis y Kylie tendrán consuelo aquí con algunas escenas bien íntimas.

¿Ejemplos? La de una visita al médico para la ecografía de Kylie o el nacimiento de Stormi.

Aunque quizás los fans de los datos rosa se pueden sentir un poco decepcionados, porque más que de las Kardashian, lo que más se habla en Look Mom I Can Fly es de la carrera del autor de Sicko Mode.

Y eso es algo que los fans de la música agradecen en Netflix.

Acá verás cómo Scott pasó de ser una rapero que en 2014 tocaba para 15 personas y que hoy llena estadios y encabeza mega festivales, como Governors Balls.

Es en esos shows donde se roban las películas los otros protagonistas de este documental, los fanáticos del rapero.

En vez de entrevistas a otras estrellas del rap, son sus seguidores quienes hablan acá con una devoción pocas veces vista.

"Se alimenta de la energía de sus fans", se escucha al comienzo.

Y eso se comprueba durante los casi 90 minutos que dura este documental, donde ves que pese al mega estrellato, Scott mantiene los pies en la tierra y sabe que si hoy está donde está, es gracias a sus seguidores.

Puedes ver Look Mom I Can Fly acá.