Los 12 estrenos imperdibles de julio en Netflix, Prime Video, Apple TV+, Star+, HBO Max y Disney+

La temporada invernal ya está aquí, como también los estrenos audiovisuales que marcan un nuevo mes en las plataformas de streaming, que incluyen diferentes películas, nuevas temporadas de series y un interesante documental.

Todo para recibir con fantasía, comedia y algo de drama los días más fríos y oscuros del invierno.

Así, estas cuatro semanas recibirán los renovados ciclos de la animada Futurama por Star+ y Good omens en Prime Video, como también el documental con la historia del dúo Wham! en Netflix. Sin olvidar largometrajes como Bird box Barcelona (Netflix), La fiebre de los peluches Beanie (Apple TV+) y El clon de Tyrone (Netflix).

Cuyas fechas de estreno y detalles sobre tramas y elencos son parte de los estrenos julio 2023 que detallamos a continuación.

Wham!

5 de julio | Netflix

Wham.jpg Courtesy of Netflix

Wham! | Netflix

A lo largo de cinco años, entre 1981 y 1986, el dúo conformado por unos jóvenes George Michael y Andrew Ridgeley se convirtió en un fenómeno del pop británico que competía con Duran Duran en popularidad.

Una fama que empujó a Wham! a los primeros lugares de los rankings musicales en Reino Unido, Estados Unidos y luego el planeta, gracias a canciones como Wake me up before you go go, I'm your man y Last Christmas.

Algunos de los hitos que fueron parte de la biografía del grupo inglés, como también de la de sus integrantes, y ahora son un elemento central del documental dirigido por Chris Smith (Fyre) que llega al streaming.

El que incluye material del archivo personal de Andrew y el desaparecido George, que incluye imágenes nunca vistas, además de entrevistas inéditas y reveladoras de la que fue la historia de Wham!

Los iniciados

7 de julio | Prime Video

Los-iniciados-2.jpg la-tercera

Los iniciados | Prime Video

Tras títulos como Noticia de un secuestro y Primate, una nueva producción original colombiana se suma al catálogo de Prime Video: Los iniciados, la película inspirada en la obra de Mario Mendoza.

El escritor bogotano que se ha hecho de un nombre con novelas que se inspiran en las calles y habitantes de la capital de Colombia, los mismos personajes e historias que inspiran la película de Juan Felipe Orozco.

Un thriller escrito por Nicolás Serrano y Esteban Orozco que se inspira en el universo literario de Mendoza para contar una historia diferente, protagonizada por actores como Andrés Parra (El presidente).

Cuya trama se ambienta en el futuro cercano, en una ciudad colombiana en donde el agua limpia es racionada y además existe una lucha de poder por el control del lugar entre distintos protagonistas.

Unos suegros de armas tomar

7 de julio | Netflix

Unos-suegros-de-armas-tomar.jpg Scott Yamano/Netflix

Unos suegros de armas tomar | Netflix

Gracias a películas como Mike y Dave: los busca novias, ¿No es romántico? y Jexi, el actor estadounidense Adam Devine se ha hecho de un nombre como figura de la comedia esencialmente romántica.

Un camino que retoma en Unos suegros de armas tomar, la nueva cinta original de Netflix, dirigida por Tyler Spindel, con la que Devine retorna a la plataforma tras títulos como Game over, Man!

Una vuelta al streaming y las cintas marcadas por el humor en la que el comediante asume el rol de Owen Browning, el presumido director de un banco que está a punto de casarse con Parker McDermott (Nina Dobrev).

Sin embargo, a pocos días de la ceremonia la entidad bancaria es asaltada y Owen comienza a sospechar que el atraco fue cometido por la pandilla de sus suegros: Billy (Pierce Brosnan) y Lily (Ellen Barkin).

Círculo cerrado

13 de julio | HBO Max

Círculo-cerrado.jpg la-tercera

Círculo cerrado | HBO Max

El famoso realizador estadounidense Steven Soderbergh (Erin Brockovich, Kimi) retorna al streaming como director de los seis capítulos que componen la serie concebida y escrita por Ed Solomon (Los ilusionistas).

Un espacio de suspenso y drama que tuvo su estreno en el reciente Festival de Tribeca y ahora llega a HBO Max con sus dos primeras emisiones, que tienen como eje una investigación.

La cual se desarrolla en torno a un secuestro fallido y provoca que salgan a la luz secretos guardados desde hace mucho tiempo, que conectan múltiples personajes y culturas en la Nueva York actual.

El elenco de la miniserie, que también es producida por Soderbergh, incluye a figuras como Zazie Beetz, Claire Danes, Jim Gaffigan, Jharrel Jerome, Timothy Olyphant, Ethan Stoddard, Lucian Zanes y Dennis Quaid.

C.H.U.E.C.O.

14 de julio | Disney+

Chueco.jpg la-tercera

C.H.U.E.C.O. | Disney+

Como la primera sitcom original latinoamericana para Disney+ es presentada oficialmente la serie protagonizada por el actor y humorista argentino Darío Barassi, que busca hacer reír a toda la familia con su inusual historia.

Donde él encarna a Juan Gustozzi, un profesor de música viudo que vive en México con sus tres hijos, Delfina (Maryel Abrego), Martín (Santiago Torres) y Vicente (Patricio Alvarado), a quienes cría con la ayuda de su ama de llaves.

Lo que hace con gran esfuerzo, porque cada día el dinero es más escaso y aumentan las deudas. Sin embargo, todo parece mejorar cuando recibe como herencia una gran fortuna, aunque para acceder a ella hay una condición.

Esta es hacerse cargo de Chueco, el chimpancé mascota de su fallecido tío que esconde un gran secreto. El mismo que enfrentará a la familia Gustozzi a una sucesión de enredos y situaciones descabelladas.

Fundación 2

14 de julio | Apple TV+

Fundación.jpg la-tercera

Fundación | Apple TV+

La serie de Apple TV+, creada por David S. Goyer en base a las historias de la denominada Trilogía de la Fundación del estadounidense Isaac Asimov, retorna con una segunda temporada de 10 episodios.

La que debutará en la plataforma de streaming con su primer capítulo el viernes 14 de julio, para estrenar nuevas emisiones cada semana, hasta completar su fantástico ciclo el 15 de septiembre.

El que se sitúa un siglo después del final de la primera entrega, cuando la tensión aumenta en toda la galaxia. Momento en que los Cleon se desmoronan y una reina vengativa planea destruir el Imperio desde adentro.

Al mismo tiempo que Hari, Gaal y Salvor descubren una colonia de mentálicos con habilidades psiónicas que amenazan con alterar la psicohistoria y La Fundación ha entrado en su fase religiosa.

Bird box Barcelona

14 de julio | Netflix

Bird-box-Barcelona-2.jpg la-tercera

Bird box Barcelona | Netflix

Casi cinco años después de que Bird box, la post apocalíptica cinta protagonizada por Sandra Bullock, se convirtiera en un fenómeno de audiencia en Netflix, una nueva película revive el horror de su historia.

Una trama que en ese 2018 llevó al streaming el estremecedor relato nacido de la novela homónima de Josh Malerman, donde extrañas entidades hacían que los humanos que las veían se quitaran la vida.

Para ahora inspirar el filme español dirigido por los hermanos Álex y David Pastor que se ambienta en Barcelona, cuando aparecen las criaturas que provocan el brote psicótico que diezma a la humanidad.

En el momento que las calles de la ciudad catalana se encuentran desoladas y Sebastián (Mario Casas) y su pequeña hija Sophia (Naila Schuberth) se unen a Claire (Georgina Campbell) para lograr sobrevivir.

A través del armario

20 de julio | HBO Max

A-través-del-armario.jpeg la-tercera

A través del armario | HBO Max

El fenómeno de las series surcoreanas, mejor conocidas como k-dramas, inspira A través del armario, el nuevo espacio brasileño de HBO Max que en 10 emisiones presenta una singular historia con bastante de k-pop.

La cual dirige Marcelo Trotta, junto a Sabrina Greve y Paula Kim, para mostrar las vivencias de Carol (Sharon Blanche), una chica de 17 años que atraviesa un complicado momento.

Quien vive en el barrio de Bom Retiro, en São Paulo, tratando de superar la pérdida de su madre y el hecho de que no logra conectarse con sus raíces coreanas, después de que su padre la abandonara de niña.

Pero todo cambia abruptamente cuando descubre que su clóset es en realidad un portal mágico que conecta su dormitorio con el departamento del grupo de k-pop más exitoso del momento, ACT.

El clon de Tyrone

21 de julio | Netflix

El-clon-de-Tyrone.jpg Parrish Lewis/Netflix © 2023.

El clon de Tyrone | Netflix

Suspenso, comedia y ciencia ficción se unen en la película original de Netflix con la que Juel Taylor debuta en la dirección de un largometraje, tras ser realizador de capítulos de series y guionista de cintas como Creed 2.

Un último rol que también ejerce en El clon de Tyrone, cuyo guión escribió junto a Tony Rettenmaier para dar vida a un inusual largometraje con bastante de homenaje al blaxploitation de los años 70.

El subgénero protagonizado por la comunidad afroestadounidense que acá revive en la historia que enfrenta un singular trío: Fontaine (John Boyega), Slick Charles (Jamie Foxx) y Yo-Yo (Teyonah Parris).

Un traficante, un proxeneta y una prostituta que deciden investigar lo que hay detrás de un secuestro del que son testigos, descubriendo un laboratorio secreto del gobierno donde se experimenta con clonación.

Futurama 11

24 de julio | Star+

Futurama.jpg la-tercera

Futurama | Star+

La famosa serie animada desarrollada por Matt Groening -quien pasó a la historia como el creador de Los Simpson- y David X. Cohen, retorna en el revival ordenado por Hulu y que llega a Latinoamérica vía Star+.

El que debuta diez años después del último ciclo del espacio en Comedy Central con una entrega inicial de una decena de capítulos, que estrenará un episodio cada lunes a través de la plataforma de streaming.

Mismas emisiones que prometen “algo nuevo para todos los gustos”, para los espectadores que se sumen hoy, como para los fanáticos que reconocerán los desenlaces de los misterios que llevan décadas en desarrollo.

Entre ellos, la épica historia de amor de Fry y Leela, los enigmáticos contenidos de la caja de arena de Nibbler, la historia secreta del malvado Robot Santa y el paradero del renacuajo de Kif y Amy.

Good omens 2

28 de julio | Prime Video

Good-Omens.jpeg la-tercera

Good omens | Prime Video

Luego de conquistar a los suscriptores de Prime Video con una primera temporada basada en la novela homónima escrita en 1990 por Terry Pratchett y Neil Gaiman, Good omens retorna al streaming con un segundo ciclo.

En el cual Gaiman (The Sandman) repite su rol de productor ejecutivo, co-showrunner y co-guionista para dar vida a seis nuevos episodios enfocados en el dúo impío del ángel Aziraphale y el demonio Crowley.

Quienes en esta entrega, otra vez interpretados por los actores ingleses Michael Sheen (Frost/Nixon) y David Tennant (Doctor Who), enfrentan un nuevo misterio en torno al arcángel Gabriel (Jon Hamm).

El que se desarrolla luego de que el líder del Cielo llama a la puerta de la librería de Aziraphale sin recuerdos de quién es o cómo llegó ahí, ante lo que el ángel y Crowley deciden buscar la causa de su condición.

La fiebre de los peluches Beanie

28 de julio | Apple TV+

La-fiebre-de-los-peluches-Beanie.jpg la-tercera

La fiebre de los peluches Beanie | Apple TV+

Kristin Gore y Damian Kulash son los realizadores de La fiebre de los peluches Beanie, la cinta original de Apple TV+ que revive la historia de los juguetes que se convirtieron en un éxito en la década de los 90.

Los que llegan al streaming en la cinta producida, entre otros, por Brian Grazer y Ron Howard, y protagonizada por Zach Galifianakis, Elizabeth Banks, Sarah Snook y Geraldine Viswanathan.

Los cuales interpretan a las figuras esenciales del relato inspirado en el libro The great Beanie Baby bubble: mass delusion and the dark side of cute, de Zac Bissonettese, y centrado en Ty Warner.

El que era un vendedor de juguetes frustrado -encarnado por Galifianakis-, hasta que su colaboración con tres mujeres hizo que su idea maestra se convirtiera en la locura por los peluches Beanie.