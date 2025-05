MásDeco Market: la fiesta del diseño en Estación Mapocho

La Estación Mapocho estará cargada de diseño todo este fin de semana. Desde el jueves y hasta este domingo la feria MásDeco Market está de regreso con expositores que apuntan por lo innovador y reutilización de materiales, entre otros. Aquí una guía para saber dónde detenerse.

Diseño

Enlozado de vanguardia

Cuvis-Home.jpg la-tercera

Esta tienda, que está en el barrio Italia (Av. Italia 1439, local 02) está dedicada al diseño y la decoración con serigrafía de juegos de té ($ 33.900) y vajillas de porcelana inglesa. A estos les pone decoración vanguardista con distintas temáticas, como arte, música, literatura y cine. A la feria MásDeco Market, Cuvi’s Home (143) llegará con novedades, como unos letreros enlozados y decorados con frases, unos jarrones con el mismo tratamiento ($ 9.900) y unos vasos schoperos ($ 8.900). Las piezas se pueden personalizar. Solo hay que encargar.

Inspiración mexicana

Chamaca.jpg la-tercera

Los artículos de decoración inspirados en la cultura mexicana son la especialidad de Chamaca, la tienda online que llega por segunda vez a MásDeco Market (stand 172). Si quiere algo bonito para sus muros, tienen artículos originales, como los “detente”, adornos hechos de madera y latón y con forma de corazones que, según la creencia, sirven para protegerse de las malas vibras (desde $ 11.000). También tienen “nichos mexicanos”, esas cajitas transparentes con objetos típicos de allá, como calaveras y retratos de Frida Kahlo.

Alfombras hechas a mano

Milú-Rug-Studio.jpg la-tercera

Es la fecha para vitrinear alfombras, porque se viene el frío. El stand de Milú Rug Studio (125) -marca próxima a inaugurar una sucursal en Luis Pasteur 6097- tendrá varios modelos fabricados a mano y con fibras naturales. Las tienen de colores lisos y también con diseños geométricos, étnicos y trenzados de colores, en tamaños de 1,20 m por 80 cm a 3,5 m por 2,5 m. (desde $ 170.000). Ojo, si compra una alfombra grande y no quiere irse cargado, puede pedir despacho a la casa.

Productos innovadores

Mochilas de papel

Bonoboss la-tercera

En el stand 191 está Bonoboss, la marca de accesorios diseñados en Chile, hechos con materiales amigables con el medioambiente. Es el caso de las billeteras (desde $ 20.000) hechas con corcho que gracias a su material son anticlonación, pues el corcho no permite que las máquinas especializadas en este delito saquen información de los chips de las tarjetas. A la feria llegan con una novedad, mochilas de papel ecológico (desde $ 30.000), que están hechas con tecnología alemana que las hace totalmente impermeables.

Juguetes sustentables

tuntun.jpg la-tercera

Hace dos años que la ingeniera comercial Andrea Jara y la enfermera Claudia Albornoz se cansaron de los juguetes tradicionales que les compraban a sus hijos y crearon la marca Tuntún, que fomenta la imaginación y la motricidad fina a través de sencillos juguetes de madera. Estarán en la zona de Lo Barnechea Emprende, y lo que venderán ahí son camiones, retroexcavadoras y tractores (2 x $ 21.990) y unas cajas que parecen loncheras, pero que al abrirlas se transforman en canchas de fútbol, tocadores o castillos ($ 29.990).

Los recuerdos de Elisa

elisa.jpg la-tercera

La zona de artistas estará al principio, cerca de la entrada, y cada uno de los expositores tendrá su nombre arriba de su puesto. Una de las que estarán vendiendo ahí es Elisa Monsalve, licenciada en Arte de la U. de Chile y especializada en grabados. Lo suyo son las linografías y las litografías en blanco y negro y colores, con imágenes de experiencias personales. Como una linografía de 35 x 30 ($ 30.000), que es una reinterpretación de un cuadro que estaba en su casa de la infancia y que retrataba a sus hermanos disfrazados.

Talleres

Haga su mochila de jeans

modulab-.jpg la-tercera

(Foto por Modulab)

Ponga ojo con la zona workshop que está junto a las escaleras de la Estación Mapocho, porque ahí podrá tomar distintos talleres. Durante los tres días que dura la feria, podrá crear su propia mochila de mezclilla, con la ayuda de los diseñadores de la oficina Modulab. Los talleres son entre las 5 PM y las 9 PM y duran 45 minutos. Solo debe llevar un jeans que ya no use y ahí le enseñarán a medir y a cortar la tela para convertirla en bolso. No necesita inscripción, porque es por orden de llegada. En Zona Workshop, vi. a do., 5 PM a 9 PM.

Figuras sobre el café

(Foto por Nespresso)

Si es un adicto al buen café, vaya al stand de Nespresso, donde además de probar gratis distintos orígenes de café, podrá participar de una clase, el viernes a las 6 PM, de latte art, la disciplina que consiste en dibujar figuras sobre la leche texturizada que va sobre el café. Siga en este módulo, porque a las 7.30 PM habrá una charla en la que le enseñarán a maridar el café con dulces, por ejemplo. Está a cargo de Marshal Strika, coffee sommelier de Nespresso. En Zona Nespresso, vi., y sá., entre 12 PM y 3.30 PM.

Cocina con Connie Achurra

(Foto por @connieachurra)

Las recetas sanas y fáciles de preparar son el sello de Connie Achurra, la autora del libro Cocina sana y feliz. El domingo, a las 3 PM, hará un taller en el que enseñará a preparar recetas saladas y dulces. Primero mostrará cómo hacer unos palitos integrales con una pasta de pimiento para untar, y luego, un hotcake de plátano, esos panqueques gruesos que se ponen uno sobre otro. Achurra promete tener todo listo en menos de una hora y después dará a probar lo hecho. En Zona Workshop, domingo, 3 PM.

Ojo que hay varios descuentos en la entrada. Con CMR Visa y Banco Falabella queda a $4.200, con Club Movistar y socios Club La Tercera a $5.000 y sólo $1.000 si llegas en bicicleta. Los niños menores de 12 años no pagan entrada. Bicicleteros se encuentran por el costado de la Estación Mapocho que da al río, junto a la boletería.