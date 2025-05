Melón con vino: El más pop de la barra

Para compartir en Silabario

Melón-Con-Vino-Silabario-22.jpg la-tercera

La cocina local es la apuesta de este restaurante de Ñuñoa. Por eso no es raro encontrar en su carta una versión de melón con vino ($ 13.500) que es ideal para compartir.

Se sirve en un melón tuna completo y adentro mucho vino, hielo, azúcar, hojas de menta y un toque de limón. Lo mejor de todo es que se acompaña de una botella de litro de sauvignon blanc, para que lo vaya rellenando. Acompáñelo con alguna opción fresca, como la “ensalada de quínoa” ($ 6.500), con hojas verdes, almendras tostadas, pimentón, cochayuyo, cilantro y limoneta.

HORARIO: Ma. a sá., 1 PM a 11.30 PM; do., 1 PM a 4.30 PM ESTACIONAMIENTO: En calles aledañas, gratis.

En el nuevo bar de Manuel Montt

Boca-Calle-3.jpg la-tercera

Bocacalle es uno de los nuevos bares que encuentra a menos de una cuadra de Av. Manuel Montt. Con amplia barra, terraza y una cuidada decoración, ahí se ofrecen muy buenas opciones para compartir, como las jarras con vino.

Entre todas destaca la “melvin”, una de vino blanco con melón natural ($ 8.625), ultrarrefrescante. Queda bien con tablas como la “veggie” ($ 4.900), que trae croquetas de quínoa y garbanzo -al estilo de un falafel- y tostones con tzatziki, la salsa de pepino con yogur griego.

HORARIO: Lu. a ma., 11 AM a 12.30 AM; mi. a do., 11 AM a 2 AM ESTACIONAMIENTO: En Manuel Barros Borgoño 20, $ 1.200 la hora.

Beberlo con un toque thai

melvin.jpg la-tercera

Aunque es un clásico de la coctelería popular chilena, en el bar Siam Thai -que abrió hace unos meses, a un costado del restaurante del mismo nombre- tienen un melón con vino que vale la pena probar ($ 4.500).

Se prepara en la misma fruta, con vino blanco y un extracto de plátano natural. Si queda con ganas de más, puede rellenarlo por $ 3.500. Pídalo con uno de sus sándwiches thai, la especialidad de ahí, como el “pollo satay” ($ 7.300), con mantequilla de maní casera, aros de cebolla, palta y cilantro, y que viene con papas fritas.

HORARIO: Ma. y mi., 11 AM a 12 AM. Ju. a sá., 11 AM a 2 AM ESTACIONAMIENTO: En calles aledañas, con propina.