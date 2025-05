Misterios sin resolver: volumen 3, debuta el nuevo ciclo de la serie sobre enigmas reales

Fue en 2020, con emisiones divididas entre julio y octubre, que Misterios sin resolver volvió a la pantalla con un reboot que retomó el espacio que nació a fines de los 80 y siguió por tres décadas.

El cual siempre ofreció a los telespectadores capítulos con diferentes e inquietantes sucesos reales que se movían entre el crimen y lo paranormal, teniendo como denominador común el enigma.

Un interesante reinicio con la firma de Netflix y Shawn Levy y Josh S. Barry como productores ejecutivos, que añadió cambios: no tiene conductor y ofrece un caso por cada emisión.

Además de viajar al extranjero, como cuando abordó el drama de una familia francesa cuyo patriarca habría matado a su esposa y cuatro hijos, y después sumó misteriosos relatos en Japón y Noruega.

Un último cambio que no se repite en su Volumen 3, pero mantiene las entrevistas, recreaciones y efectos especiales a lo largo de un total de nueve episodios que debutarán en tres fechas diferentes.

La primera hoy para seguir el 25 de octubre y concluir el 1 de noviembre, llevando por un conjunto de narraciones tan disímiles como atractivas, que se inician con Mystery at mile marker 45.

Entre crímenes y lo paranormal

El título de una emisión que revive el caso de Tiffany Valiante, una joven de Mays Landing, un sector rural de Nueva Jersey, que perdió trágicamente la vida en 2015 cuando fue arrollada por un tren.

Un accidente que fue catalogado como un suicidio, pero que se contradice con el buen momento por el que pasaba esa chica de entonces 18 años, por lo que su familia hasta hoy cree que fue asesinada.

Para en esta primera entrega del renovado Misterios sin resolver pasar a los capítulos Something in the sky y Body in the bags, que se mueven de lo paranormal a un crimen cruel y escalofriante.

Ya que en el primero se conoce a habitantes de Michigan que en 1994 vieron varios ovnis y al meteorólogo que los captó en su radar, y en el segundo el asesinato David Carter, un padre de Ohio.

Tres relatos que dan el vamos a un ciclo que luego sumará historias como las de Jim “Buffalo” Barrier, un mecánico y figura de la lucha libre de Las Vegas que apareció muerto en un motel en 2008.

O la de dos guardabosques de la Nación Navajo que experimentaron una serie de encuentros sobrenaturales, junto a la de una madre y un padre cuyos hijos fueron raptados por sus ex parejas.

