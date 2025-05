Mon Laferte tocará desnuda en sus performances en Matucana 100: el público también estará sin ropa

Mon Laferte performance 1 ok

A fines de octubre, Mon Laferte inauguró en Matucana 100 su tercera exposición visual en Chile.

Una muestra que lleva el nombre de Autopoiética, igual que su último disco -nominado al Grammy-, y que se inspira en el concepto de autopoiesis, palabra acuñada por los biólogos chilenos Humberto Maturana y Francisco Varela, en referencia a la capacidad de las personas y las organizaciones para auto-organizarse y producirse.

Por eso en la exhibición la artista chilena radicada en México expone dolores, traumas y vivencias personales, pero también colectivas, con la idea de sanarse y reconstruirse, invitación que también realiza al público.

Todo a través de disciplinas y expresiones creativas variadas, que van desde la pintura hasta la instalación, y que dan cuenta de su singular y personal imaginario visual.

Mon-Laferte-epxo-Val-Palavecino-12-ok-1.jpg la-tercera

Foto: Val Palavecino

Además, la muestra, que se puede ver en Matucana 100 hasta el 19 de enero de 2025, contempla diversas actividades.

Entre ellas una serie de performances que se realizarán este semana y en las que la artista se presentará desnuda.

"Cantaré desnuda", expresa Mon Laferte en una publicación en redes sociales. "A mi aún me cuesta mucho, incluso ir a la playa me genera inseguridad, entonces confieso que la performance es algo que me causa algo de conflicto", agrega.

Detalles de la convocatoria

Mon-Laferte-performance-2-ok.jpg la-tercera

Foto: @monlaferte

"Me di cuenta de que será una gran oportunidad para crecer, para sanar, para entender que mi cuerpo y todos los cuerpos son hermosos", señala la artista sobre la experiencia.

En la que, además, el público también estará desnudo, por lo que se invita a participar voluntariamente.

Las performances se desarrollarán en el mismo lugar de la exposición, entre el martes 19 y el domingo 24 de noviembre, con cuatro presentaciones por cada día.

Para participar las personas deben comprar el ticket para la muestra y llenar el siguiente formulario.

"El llamado es a vivir una experiencia de despojo en la que se invitará a desprenderse de todo vestuario en una modalidad de ritual y a ubicarse en un espacio horizontal junto a la artista visual y cantautora, quien estará en las mismas condiciones que el público", se detalla en el registro.

Y también se agrega: "se trata de una experiencia sin jerarquías donde se compartirá la vulnerabilidad humana".

En cada performance participará un máximo de 15 personas y la selección se realizará mediante un sorteo virtual aleatorio.

Las entradas para la exposición de Mon Laferte se venden a través de Puntoticket y cuestan desde $ 4.900.