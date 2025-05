Museos y galerías para visitar de noche

Desde el lunes pasado que el barrio Lastarria y sus alrededores están de fiesta. En sus calles se está desplegando el Festival Urbano Barrio Arte, impulsado por cerveza Tuborg y cuatro espacios culturales de esa zona: el GAM, el Mavi, el MAC y el Museo de Bellas Artes.

Todavía queda harto para aprovechar. Este viernes, vaya de noche, que un puñado de galerías y museos de ahí abrirán de 8 PM a 12 AM, lo que no es usual. No sólo podrá ver las exposiciones que cada lugar ya tiene en su cartelera, sino que habrá actividades especiales.

En el GAM, por ejemplo, podrá ver la muestra Qhapaq-ñan en Atacama, que incluye más de 50 imágenes capturadas por el fotógrafo Claudio Pérez en la porción chilena del Camino del Inca, la del Desierto de Atacama.

Si va la noche de este viernes podrá ver la expo —que también incluye mapas y un documental— y además escuchar a Pérez y al geógrafo Raúl Molina quienes le ayudarán a entender de qué se trata este singular paisaje.

En la explanada del Mavi, en tanto, podrá sumergirse en la instalación "Luminus prospectu" de colectivo Trimex. Es una especie de túnel oscuro formado por dos containers unidos, que por dentro están rodeados de luces led que se encienden y se apagan formando figuras geométricas al ritmo de la música.

Incluso, algunos bares se sumaron. En Colmado se inaugurarán nuevos murales —entre ellos uno de Caiozzama— con una fiesta en la que habrá tatuadores, dibjuantes en vivo y los beats de Roman, el mismo productor electrónico que estuvo en Lollapalooza con su proyecto Roman & Castro.

Lugares como Ekho Gallery, la librería Plop!, Galería Cima y la Posada del Corregidor también tendrán actividades especiales.

Revise la web barrioarte.cl, que ahí se enterará de lo que el festival tiene programado para el sábado y domingo, desde danza en las calles hasta conciertos en un balcón.