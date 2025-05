Onda y panes al vapor, la especialidad de Bao Bar

En abril de 2017 abrió en una casona de Manuel Montt, al llegar a la esquina de Keller, un bar que se especializa en preparar baos, ese bollo o pan suave, esponjo y hecho al vapor típico de la cocina callejera asiática. Se llama Bao Bar y es otro de los imperdibles para los fanáticos de las tapas.

Anda a la segura y pide ahí un bao, sobre todo el de "ossobuco deshilachado" ($ 2.500), o el de "pulled pork", sabroso chanchito deshilachado con mayo jalapeño y tomate deshidratado ($ 2.500).

Ojo: pide siempre un par de porciones para quedar bien.

Tapas y gin

Lo otro que manda aquí son las tapas, como la "tortilla española", que hacen en su punto, ni seca ni muy húmeda ($ 4.990). O el "hummus tapenade", hummus casero de garbanzo con tapenade (pasta) de aceitunas negras, acompañado de pan tostado ($ 3.990).

Para tomar, las opciones con gin son de lo más pedido en este lugar. ¿Alternativas? El "apple spicy gin", que lleva gin, jengibre fresco, manzana verde, pepino, zumo de limón y goma casera ($ 4.900). O el "Bao Bar especial", que se hace con gin, maracuyá, arándano, zumo de limón y syrup de albahaca (también $ 4.900).

También hay schops y cervezas en botella para los que prefieren algo más fresco (desde $ 1.690).

HORARIO: Lunes a miércoles, 6 PM a 1 AM. Jueves, 12.30 PM a 1 AM. Viernes y sábado, 12.30 PM a 2.20 AM.

ESTACIONAMIENTO: En calles aledañas, gratis.