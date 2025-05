Para celebrar frente al mar: las fiestas de Año Nuevo 2023 que habrá en Valparaíso y Viña del Mar

Chico Trujillo ok

Terraza Bellavista

En el plan de Valparaíso, en la calle Blanco, habrá una de las fiestas Año Nuevo 2023 imperdibles de la V Región.

Es la que se realizará en Terraza Bellavista, la discoteca con una azotea frente al mar y que es una de las más concurridas de la ciudad.

Desde ahí podrás festejar a través de los dos eventos que organizaron para dar la bievenida al nuevo año.

Uno es una cena que parte a las 8 PM y que incluye platos ceviche de vidriola de Juan Fernández, filete mignon acompañado de mil hoja de papas y mousse de chocolate, además de bar abierto en vino, cerveza, pisco y bebidas. ¿Su precio? $ 130.000 p/p.

La otra es la fiesta que habrá en Terraza Bellavista desde las 12.30 AM y hasta las 6 AM, con cuatro Djs y bar abierto con barra nacional.

El ticket en preventa cuesta $25.000 hasta agotar stock, mientras que en puerta tendrá un valor de $35.000. Los puedes comprar en la siguiente web.

Carnaval Sporting

El Sporting de Viña del Mar siempre es uno de los epicentros de los festejos del 31 de diciembre en la Ciudad Jardín.

Y ahí en esta oportunidad habrá no una, sino dos fiestas de Año Nuevo 2023. Una es Carnaval Sporting, la que se realizará en el centro de eventos del recinto.

Tendrá tres sectores, general, VIP y mesas VIP, y es para mayores de 25 años.

Mientras que la otra es Sin culpa, una celebración en la galería del Sporting y para personas mayores de 21 años.

Las entradas para ambas fiestas se venden en su página web.

La fiesta más grande de Chile

Una vez más, la Plaza Sotomayor en Valparaíso volverá a reunir a decenas de miles de personas para recibir el Nuevo Año.

Eso, porque ahí se realizará la Fiesta más grande de Chile, un evento al aire libre y gratuito que organiza la municipalidad.

Sin duda será una de las fiestas Año Nuevo 2023 más grandes de Chile, además de la más extensa, ya que durará tres días, comenzando el jueves con una jornada que tendrá como plato fuerte a 31 Minutos presentando su espectáculo Calurosa Navidad.

En tanto el viernes 30 la fiesta tendrá música bohemia con JM y Juanín de Los Crack del Puerto, en una noche que también contará con stand up comedy.

¿Y quienes prenderán la noche del sábado la fiesta de Año Nuevo en Valparaíso? El Dj Gatica, el grupo Julio Piña y la banda Chico Trujillo, los que pondrán a todos a bailar en las primeras horas del nuevo año.

Puedes ver más detalles del evento en esta nota.

Bar La Virgen

En el sector 1 de Reñaca y a orillas del mar se encuentra una sucursal del ondero Bar La Virgen, el que tiene varios locales en Santiago, además de uno en Pichilemu.

Es todo un hit, sobre todo por su terraza sobre la arena, ideal para disfrutar la puesta de sol tomando uno de sus ricos cocteles.

Una ubicación privilegiada y que será el epicentro de su evento de Año Nuevo, que consiste en una cena desde las 9 PM más una fiesta que durará hasta las 3 AM.

Ahí, podrás partir disfrutando una tabla para compartir y luego preparaciones como ceviche, filete de vacuno con pastelera de choclo o atún grillado con risotto de camarones.

Además, tendrá barra libre y cotillón. Su precio es de $ 100.000 p/p y más información y reservas se realizan en el Whatasapp 9.66834911.