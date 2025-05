Qué hay de nuevo este verano en Valpo y Viña

Puerto Claro, en cerro Concepción

Puerto-Claro-7.jpg la-tercera

Puerto Claro es un restaurante que abrió en el primer piso de una casona de 1840 hace menos de un mes en la calle Papudo del cerro Concepción, famoso por sus paseos como el Atkinson y el Gervasoni.

Ahí vale la pena ir a probar la mano de Antonio Moreno, ex chef del restaurante del hotel boutique Casa Higueras, que prepara platos de temporada como la “corvina” ($ 11.200), con toques de limón y acompañada de pasta casera con curry, y el “arroz con ostiones” ($ 12.000), hecho al dente y con ostiones fresquísimos.

También puede pedir el menú de siete platos ($ 27.000), con degustaciones de lomo blando y jugoso acompañado de hummus de porotos rojos y miel de palma. Si se quiere quedar, anote: en el segundo piso de la casona hay dos departamentos de lujo, con vistas al mar, terraza y una cocina de la que no querrá salir ($ 250.000 la noche).

HORARIO: Lu. a sá., 1 PM a 4 PM y de 7.30 PM a 10 PM ESTACIONAMIENTO: En calles aledañas, gratis.

La Joya, sánguches y stand up comedy

Joya-5.jpg la-tercera

Fue una familia local la que decidió apostar, hace un par de años, por un barrio poco turístico, que es el que rodea al terminal de buses. Así, cerca de Av. Argentina, abrieron La Joya, un hostal al que sumaron luego una sanguchería que hoy es el hit del Plan.

Vecinos, viñamarinos y santiaguinos suben directo a su terraza a probar los sánguches contundentes y con nombres bien porteños, como el “sentado frente al mar” ($ 7.900), con crocante filete de merluza, frito en cerveza negra y servido en pan francés. Aproveche que tienen nueva carta de cocteles para probar el “deleite patagón” ($ 5.900), que lleva Trä-Kál (un destilado de la Patagonia), triple sec, lima y berries.

Y ojo, como a veces tienen stand up comedy, hay que estar atento a su Facebook.

HORARIO: Lu. a mi., 11 AM a 12 AM; ju., 12 PM a 1 AM; vi. y sá., 12 PM a 2 AM; do., 4 PM a 10.30 PM ESTACIONAMIENTO: En el lugar, gratis.

Bar del Tío, la barra del francés

Bar-del-Tío-7.jpg la-tercera

A cualquier hora de la noche puede entrar al Bar del Tío, saludar a su dueño y sentarse en la barra a disfrutar, por poca plata, un cóctel de autor y unas sabrosas tapas. Eso era lo que buscaba el francés Olivier Klughertz al abrir, hace dos años, su local a los pies del cerro Alegre: tener un bar donde los parroquianos se movieran como en el living de su casa. Y se siente apenas se entra al lugar con cuatro salas, paredes decoradas con arte porteño e, incluso, un taca taca entre las mesas.

Los cocteles fueron creados por el mismo Olivier, entre ellos el insuperable “lumiere” ($ 4.000), con pisco, maracuyá, limón y rocoto. Sus tapas son imperdibles, baratas ($ 3.000 promedio) y recogen influencias de todo el mundo: están las empanadas de ceviche y el pollo con salsa de maní (de Senegal), entre otras.

HORARIO: Ma. a ju., 6 PM a 1 AM. Vi., 6 PM a 3 AM. Sá., 8 PM a 3 AM ESTACIONAMIENTO: En calles aledañas.

WineBox, dormir en un container

WineBox-56.jpg la-tercera

Fue en su ciudad natal, Christchurch, donde el enólogo neozelandés Grant Phelps (radicado en Chile hace 15 años) se sorprendió al ver un mall construido sólo con containers navieros. De ahí sacó la idea para levantar WineBox, el hotel que funciona desde hace poco en el cerro Mariposa, a minutos de La Sebastiana.

Son 25 containers reciclados los que usó para crear las 21 habitaciones (desde $ 75.000), todas con balcón o terraza y vista al mar. Olvídese de las formalidades, porque este es un lugar relajado, con grafitis en las paredes, terraza panorámica donde se hacen fiestas al atardecer y donde se puede alojar con perros.

Aquí, además, quedará encantado si le gusta el vino, porque además de un winebar, tiene una bodega subterránea donde Phelps elabora sus botellas (pronto inaugurará una tienda con varias etiquetas).

PRECIO: Desde $ 65.000 la habitación ESTACIONAMIENTO: En el hotel, gratis.

Casa Luisa, un menú cambiante

Restaurante-Casa-Luisa-27.jpg la-tercera

Reserve, porque las ocho mesas de Casa Luisa Bistró & Wine se copan luego. Este restaurante familiar, que abrió en 2014 en una preciosa y acogedora casona del cerro Alegre, es conocido por su cocina de autor -con productos frescos de temporada y orgánicos- y la buena atención.

Ahí el chef Felipe Muñoz acaba de estrenar su carta número 19, en la que el ingrediente principal son los vegetales y el pisco. Lo podrá comprobar con su “sopa de zanahoria” ($ 8.900), con semillas de calabaza, leche de coco y un toque de pisco que se siente bastante.

Lo mismo sucede con el “filete marinado en pisco” ($ 13.900), acompañado de pastelera de choclo y tomates. En este local no hay que perderse el postre, la “pavlova de huesillo” ($ 7.900), un nido de merengue que se deshace en la boca y en cuyo interior va una crema de merengue con huesillo.

HORARIO: Ma. 7.30 PM a 11.30 PM. Mi. a sá., 1 PM a 4 PM y 7.30 PM a 11 PM ESTACIONAMIENTO: En calles aledañas, gratis.

Pedro Jiménes, bar de pisco remozado

Bar-de-Pisco.jpg la-tercera

Al conocido Bar de Pisco —el primero que se instaló en el Puerto— le cambiaron el nombre y lo corrieron un par de metros más abajo por la misma calle. Y hace un mes abrió, complemente remozado, como Pedro Jiménez, bar del pisco, con una nueva terraza y una barra a cargo de Paulo Ortiz, bartender especializado en este destilado. A él pídale el “apiado”, un cóctel clásico chileno, con pisco, limón de pica, apio y jugo de limón ($ 4.200), o si prefiere algo más suave, una “limonada a la miel” ($ 3.900), con jugo de limón, jengibre y miel de palma.

En esta nueva apertura, eso sí, reeditaron los cortos, vasos más pequeños de pisco chileno de lujos como Waqar ($ 4.500) o Kappa ($ 3.200). Acompáñelos con algunas de las opciones para picar, como “las calugas de pescado” ($ 7.500), que son de reineta frita con pebre, o “gran ñam” ($ 6.600), tostaditas de pan amasado con prietas y huevo frito.

HORARIO: Lu. a ju., 7 PM a 1.30 AM. Vi. y sá., 7 PM a 3.30 AM. Do., 7 PM a 1.30 AM ESTACIONAMIENTO: En calles aledañas, gratis.

Barrio Huerto, en el casco histórico

Restaurante-Barrio-Huerto-8.jpg la-tercera

En medio del barrio Puerto, entre picadas y almacenes, llama la atención una antigua casona que fue hotel y cabaret alguna vez y que ahora luce remodelada. Ahí se instaló el restaurante Barrio Huerto, con menús bien variados de cuidadísima presentación.

Entre otros, está el delicioso “tataki de atún” ($ 10.500) y un exquisito “caldillo de congrio”. Si va al almuerzo, tiene que saber que ofrecen menú de martes a jueves y que es muy conveniente: por $ 6.990 incluye una entrada, un fondo -que puede ser solomillo de cerdo con puré de zanahorias asadas- y un postre. Ojo que acá, además, hay platos sin gluten, aptos para celiacos.

HORARIO: Ma., mi. y do., 10 AM a 5 PM. Ju. a sá., 10 AM a 9 PM ESTACIONAMIENTO: En el lugar, gratis.

Craving, un café totalmente adictivo

Crawing-Café-20.jpg la-tercera

Craving Bakery and Cafe es un pequeño café ubicado en un strip center de la calle 5 Poniente, donde está -seguro- uno de los mejores brunch de Viña del Mar. Elija el de “salmón” ($ 8.990), que incluye un sánguche con pan de campo hecho en el local, palta, salmón ahumado y un perfecto huevo pochado arriba, además de un jugo natural, yogur con granola y una opción dulce, que puede ser un brownie.

Si prefiere, puede pedir otras opciones a la carta, como el exquisito “croque madame” ($ 2.990) que preparan ahí, hecho con un pan de molde casero, muy esponjoso, relleno con jamón y queso caliente, bañado en salsa bechamel, y cubierto con un huevo pochado. Simplemente delicioso.

HORARIO: Lu. a sá., 9.30 AM a 7.30 PM. Do., 9.30 AM a 4 PM ESTACIONAMIENTO: En calles aledañas, gratis.

Ánima, pastelería saludable

ANIMA-4.jpg la-tercera

Si le gusta lo dulce, esta pastelería le vendrá como anillo al dedo. Ubicada a pasos de Craving Bakery and Cafe, Ánima abrió en septiembre del año pasado y se dedica a hornear pastelitos de chocolate blanco y maracuyá ($ 2.500) y carrot cakes ($ 2.500) de perfecto glaseado.

Ojo, que acá tiene una línea saludable, pero no por eso menos calórica. Están, por ejemplo, los pasteles de “chocolate” ($ 2.700) cuyo bizcocho es hecho con harina integral y su relleno con mermelada de frambuesa sin azúcar, manjar de leche de coco, mantequilla de maní casera y azúcar de caña. Pregunte también por los queques aptos para veganos, como el de “zanahoria con nueces” y el de “manzana canela” ($ 1.500).

Aquí, además, todos los días hay pan de distintos sabores, como el de betarraga, curry o espinaca ($ 500).

HORARIO: Ma. a sá., 11 AM a 8 PM. Do., 11 AM a 4 PM ESTACIONAMIENTO: En el lugar, gratis.

Sativo, corazón verde

Restaurante-Sativo-21.jpg la-tercera

Este local familiar abrió hace unos meses en un strip center, cerca de la Av. San Martín. El fuerte es un menú ($ 8.900), bien casero, pero con un toque gourmet por los ingredientes locales que se usan, varios de ellos provenientes de pequeñas huertas de la región.

De entrada puede elegir entre el “ceviche de vieja con pepino y palta” o “papas bravas con tomates asados”; de fondo, en tanto, quizás le ofrezcan “salmón a la parrilla con quínoa” o “porotos granados”, con harto ají de color. Incluye un postre, que puede ser crema catalana o un brownie con guindas. De noche lo que manda es la carta, con opciones como “plateada” ($ 8.500) que viene en cubitos y al pil pil, ideal para compartir.

HORARIO: Ma., 12.30 PM a 4 PM. Mi. a sá., 12.30 PM a 4 PM y 8 PM a 11.30 PM. Do., 8 PM a 11.30 PM ESTACIONAMIENTO: En el lugar, gratis.