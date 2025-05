Qué trae Andy Summers, el legendario guitarrista de The Police

The Police tuvo una vida intensa y breve: el trío conformado por Sting, Andy Summers y Stewart Copeland se formó en Londres justo el año en que estalló el punk, en 1977, y menos de una década después, en 1986, ya se había disuelto.

Pese a eso, se convirtieron en una de las bandas más exitosas de la década de los 80 y dejaron para siempre un puñado de canciones memorables que juntaban el rock con el reggae, desde Message in a bottle hasta Synchronicity.

Muchas de ellas son consideradas hoy clásicos del pop y esta semana tendrás la posibilidad de corearlas en vivo.

¿Dónde? En Santiago, donde este martes 26 de junio se presentará Call The Police, el trío que integran el legendario guitarrista Andy Sumers y los brasileños Rodrigo Santos, en el bajo y la voz, y João Barone, el baterista del popular grupo de Brasil Paralamas Do Succeso.

Summers es un fan declarado de la música brasileña y en uno de sus tantos viajes al país, en 2014, fue que conoció a sus compañeros actuales.

Este power trío es el que anda por el mundo recreando los hits de The Police y que esta semana llevarán hasta el Teatro Caupolicán.

Si eres fans del recordado grupo inglés, no te lo pierdas, que volverás a escuchar hits del calibre de So lonely, Roxanne, Every little things she does is magic y Every Breath you take.

En el show te sorprenderás no sólo con el increíble talento que aún conserva Summers (quien fue escogido por la revista Guitar Player como uno de los mejores guitarristas del mundo), sino también con la voz de Rodrigo Santos, quien tiene un timbre muy similar al de Sting.

El concierto parte puntual a las 9 PM.

Las entradas las puedes comprar en Ticketek y cuestan desde $ 20.000.

ESTACIONAMIENTO: En Copiapó 1039, $ 3.000 la noche.

EDAD: Todo público