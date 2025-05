Radici: Un restaurante secreto en el Stadio Italiano

Radici,quiere decir "raíces" en italiano, y es el nombre del restaurante que abrió hace menos de tres meses dentro del Stadio Italiano.

Y es de esos secretos que no se pueden creer cuando se encuentran, por su calidad y lo escondido que está.

Pero está ahí, abierto a todos los amantes de la cocina italiana, que tengan vínculos con este país, para entrar a probarlo.

Lo primero que verás es un gran horno napolitano, fabricado por el padre de Raffaele Medaglia, elpizzaiolo napolitano detrás de Brunapoli.

De ese horno, salen 17 tipos de pizzas a la minuta, hechas con harina orgánica italiana y más de 48 horas de fermentación, lo que se nota en el punto crocante, incluso el olor de la masa.

Lo puedes comprobar pidiendo la "margherita" ($ 5.400), con salsa de tomate, fior di latte y albahaca.

Simple y sabrosa para que puedas apreciar la calidad.

O la "prosciutto" ($ 7.990) con salsa de tomate, fior di latte, grana padano, prosciutto y rúcula.

Radici-pasta-listo.jpg la-tercera

Una cocina de ensueño en Radici

Eso en cuanto a la pizza, porque a cargo de la cocina encuentras a Francisco Flores el joven chef con un paso por 99 Restaurante y que cocinó por 3 años para la Embajada de Italia.

De pastas sabe.

Prueba los "ravioles spinaci" ($ 8.400) que son unos ravioles de masa casera, rellenos de ricota y espinaca, con una salsa de mantequilla y salvia riquísima.

O la "lasaña de berenjenas" ($ 7.200), que es la receta clásica italiana con ragú de setas y fior di latte.

Una delicia.

Ojo que aquí de lunes a viernes hay un menú de almuerzo por $ 5.900 que incluye pan de masa madre, entrada, fondo y postre casero.

HORARIO: Lu. a sá., 9 AM a 12 PM. Do., 10 AM a 5 PM. ESTACIONAMIENTO: En el hotel Manquehue, Esteban Dell'Orto 6615, $ 1.500 la hora.