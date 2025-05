Receta de palomitas de maíz: un esencial para tus maratones de fines de semana

Palomitas ok

Llámalas palomitas, cabritas o pop corn, como prefieras. Lo cierto es que la receta de palomitas de maíz es fundamental para maratonear series los fines de semana.

Más si se trata de una receta facilísima, hecha en olla, de un chef de lujo, Gustavo Sáez, conocido por su trabajo en 99 Restaurant, ganador del título de Best Pastry Chef en 2016 por The World’s 50 Best Restaurants y campeón latinoamericano de la Copa del Mundo de Pastelería en 2018.

Foto: Gustavo Sáez

El mismo que comparte videos de preparaciones muy sencillas, a través de su Instagram @gustavosaezt.

También tiene un kit de galletas con todo lo necesario para hacerlas en casa, que puedes comprar en su página web, el mismo lugar dodne está disponible un e-book ($ 12.000) ,con recetas simples de pastelería para hacer en casa.

Aquí te damos todos los detalles de su receta de palomitas de maíz.

Ingredientes

100 gramos de maíz de la variedad curagua (especial para palomitas)

100 gramos de azúcar

50 gramos de mantequilla

Preparación