Star+: así es la nueva plataforma de streaming para el público adulto que llega a Chile

Luego de la llegada reciente a Latinoamérica de HBO Max y Paramount+, que ofrecen contenido para la familia, un nuevo protagonista se suma a la oferta local de streaming, pero apostando por el público adulto: Star+.

La nueva plataforma de la compañía Disney que desde este 31 de agosto ofrece una alternativa de entretenimiento centrada en series y películas, con alrededor de 800 títulos solamente este 2021, además del catálogo deportivo de ESPN.

Un servicio que se nutre del contenido de The Walt Disney Company, con producciones con el sello de Disney Television Studios, FX, 20th Century Studios, Star Original Productions y National Geographic Original Productions.

Y cuya oferta, además de su valor y características técnicas, detallamos a continuación.

Precio y especificaciones técnicas

Star.jpeg la-tercera

Foto: Star+

La nueva plataforma de Disney está disponible en tres opciones de suscripción, disponible en su web, que incluyen un combo que suma Star+ a su plataforma hermana Disney+. Una combinación familiar que cuesta mensualmente $10.500.

Sin embargo, también está la alternativa más tradicional de solo el acceso a la nueva plataforma por $8.500 al mes o un plan anual de $84.900. Tres precios que pueden variar si se factura a través de otras plataformas.

En aparatos de televisión, el servicio puede obtenerse por Amazon Fire TV, Android TV, Apple TV, Chromecast y LG TV. En computadores, se puede utilizar en los que poseen los sistemas operativos Chrome OS, MacOS y Windows PC.

En cuanto a su uso en celulares y tablets, se puede hacer en tablets Amazon Fire, tablets y celulares con sistema Android, y dispositivos iPhone y iPad. Además de su disponibilidad en las consolas de juego PS4, PS5, Xbox One, Xbox Serie X y Xbox Series S.

En el apartado de imagen y sonido, Star+ comparte especificaciones con Disney+, es decir, se emite en una resolución de hasta 4K -alrededor de 4.000 píxeles- con HDR, o High Dynamic Range, puede verse en HDR 10 y HDR de Dolby Vision, y cuenta con Dolby Atmos.

Permite la configuración de siete perfilesy 25 descargas de contenido en simultáneo en hasta 10 dispositivos para ver sin conexión.

Además, posee control parental y navegación inteligente, y los eventos deportivos en vivo quedan disponibles por un tiempo limitado tras su transmisión.

Series internacionales y latinoamericanas

American-Horror-Story-2-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Una de las grandes apuestas de la plataforma es la gran cantidad de producciones seriadas que son parte de su catálogo, donde es posible encontrar títulos “clásicos” como The walking dead, que estrena aquí su temporada final, y American horror story, con el debut de su décimo ciclo.

A ellas se suman exitosos nombres como la premiada Pose -cuya temporada final llegará a la plataforma el 15 de septiembre-, Grey's anatomy, This is us, Modern family, Lost, Outlander, How I met your mother, Y: The last man y A teacher, entre otras.

Junto a series nuevas y originales, donde se destacan, en el apartado internacional Only murders in the building, con Selena Gomez, Steve Martin y Martin Short; Love, Victor, y Pam y Tommy, miniserie donde Lily James y Sebastian Stan se transforman en Pamela Anderson y Tommy Lee.

Además de títulos latinoamericanos, donde se cuentan la brasileña Impuros y el debut de su tercer ciclo; junto a las argentinas, Santa Evita y Terapia alternativa -con Carla Peterson, Eugenia Suárez y Benjamín Vicuña- y la mexicana No fue mi culpa.

Sin olvidar docuseries como Welcome to Wrexham, encabezada por Ryan Reynolds y Rob McElhenney, y los biopics Dear mama, sobre el ícono del hip hop Tupac Shakur, y Pistol, enfocado en el guitarrista de la banda Sex Pistols, Steve Jones.

Comedias animadas para adultos

Los-Simpson.jpg la-tercera

Foto: Star+

Otro de los grandes atributos de Star+ es que posee todas las temporadas de Los Simpson, desde la 1 a la 32, a diferencia de su plataforma hermana, Disney+, que tiene solo parte de sus capítulos, por lo mismo que fue algo criticada en su debut en Latinoamérica en noviembre pasado.

El servicio también incluye otros famosos títulos animados, y sus ciclos completos, como las ya clásicas Family guy, Bob’s burgers, American dad!, Futurama y The Cleveland show, junto a la más reciente Duncanville, que tiene entre sus creadores a la actriz Amy Poehler.

Además de Solar opposites, la nueva serie de Justin Roiland, uno de los nombres tras Rick y Morty, que debuta el 29 de septiembre con la historia de una familia extraterrestre que llega a la Tierra con la misión de proteger a una supercomputadora viviente.

Títulos a los que en octubre se sumarán los espacios Crossing swords y The Great North, en noviembre Marvel’s M.O.D.O.K. y, en el transcurso de 2022, Marvel’s hit monkey y Little demon, entre otras.

Premiadas y taquilleras películas

Nomadland.jpg la-tercera

Foto: Star+

Comedia, drama, acción y terror, son algunos de los géneros que forman parte de la oferta de películas de la nueva plataforma, de las cuales se destacan premiados y recientes títulos, junto a largometrajes que fueron un éxito de público en las salas de cine.

Entre los que se cuentan Nomadland, la gran triunfadora de los Oscar de 2021, obteniendo los galardones para Mejor Película, Mejor Directora, para Chloé Zhao, y Mejor Actriz, para Frances McDormand, quien encarna el rol principal de Fern, quien vive y viaja en una van.

A esta cinta se suman Judy, por la que Renée Zellweger fue premiada con el Oscar, el Globo de Oro y el BAFTA; la nueva comedia Amigos de las vacaciones, con John Cena, y The empty man, el filme de horror sobrenatural basado en el cómic homónimo.

Junto a las ya famosas Deadpool -1 y 2-, Logan, Jojo Rabbit, Bohemian Rhapsody y El diablo viste a la moda, y las sagas completas de acción y ficción de Alien, Búsqueda implacable y Duro de matar.

La emoción del deporte vía ESPN

ESPN.jpg la-tercera

Foto: Star+

Uno de los puntos diferenciadores con las otras de las plataformas, es que Star+ incluye la oferta deportiva que forma parte de ESPN, entre la que para los suscriptores latinoamericanos se destaca el fútbol de las principales ligas del mundo.

Estos son todos los partidos de la CONMEBOL Libertadores, la UEFA Champions League, la UEFA Europa League, La Liga de España, la Premier League de Inglaterra, la Ligue 1 de Francia y la Serie A de Italia.

Junto a las principales competencias de otros deportes, como el básquetbol de la NBA, el fútbol americano de la NFL, los encuentros de tenis de la ATP y la WTA, el ciclismo del Tour de France, el golf del PGA Tour y The Masters, y el más destacado rugby del mundo.

A lo que se suman los documentales como ESPN 30x30, conocidos programas hechos en la región, como SportsCenter, ESPN Fútbol 90, ESPN F360, ESPN F Show y ESPN FC, entre otros, y producciones originales exclusivamente desarrolladas para la plataforma.