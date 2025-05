Teatro Mori celebra sus 20 años con una contundente programación 2025

Más de 200 personas, incluyendo a la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, así como diversas autoridades, figuras del mundo cultural y medios de comunicación, se reunieron para celebrar el aniversario del Teatro Mori.

Los socios fundadores —Benjamín Vicuña, Gonzalo Valenzuela y Cristóbal Vial— recibieron a los asistentes y dieron inicio a la presentación. La velada comenzó con un extracto de la ópera Carmen, “Je t'aime: pasión y tragedia”, interpretada por la Compañía Artes Integradas.

Luego Daniela Moraga, coordinadora de programación de Teatro Mori, dio la bienvenida a los presentes. Después, Vicuña ofreció un discurso sobre los 20 años del teatro, recordando su creación y el impacto que ha tenido en el público.

"Me siento profundamente emocionado al reflexionar sobre este viaje”, dijo. “Desde el inicio, soñamos con crear un espacio que no solo albergara obras de teatro, sino que se convirtiera en un referente cultural. Me llena de orgullo saber que, a lo largo de estos años, hemos impactado a más de dos millones y medio de personas". También rindió homenaje a actores fallecidos que fueron parte importante de la historia del teatro.

Stefan Kramer presentará un monólogo íntimo en Mori Parque Arauco.

Tras proyectarse un video que recorrió las dos décadas del Teatro Mori, se presentó un extracto de la obra Navegar por el Neva, que tuvo su estreno original en Mori Bellavista el 2006.

La ministra Carolina Arredondo también subió al escenario. Allí dedicó unas palabras a la importancia que ha tenido Teatro Mori para las artes escénicas en Chile durante el siglo XXI.

Teatro Mori: programación 2025

Tras este repaso histórico, llegó el momento de hablar del futuro. Es decir, de la programación 2025 de las cuatro salas de Mori: Bellavista, Parque Arauco, Vitacura y Recoleta.

Una cartelera variada y contundente, que incluirá estrenos, obras invitadas y remontajes de éxitos como Cocinando con Elvis y Clase. Este año también habrá selección de convocatoria. Esta incluye, entre otras, a una nueva versión de La mantis religiosa, obra del reconocido dramaturgo chileno Alejandro Sieveking. Además, se anunció la 18ª edición del Festival Internacional de Teatro Familiar (FAMFEST) para agosto.

El elenco de "La mantis religiosa".

Andrea Pérez de Castro, directora de programación de Mori, contó sobre el convenio que las salas firmaron con OLA Ópera Latinoamericana para la programación de ópera, así como la creación de un podcast en colaboración con la Universidad UNIACC. Por cuarto año consecutivo, además, Teatro Mori recibirá un fondo de fortalecimiento por parte del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.