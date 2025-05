The Beyond Burger, la sabrosa hamburguesa hecha 100% de plantas

The Beyond Burger

Similar al llamado Choripán del futuro, ese que se estrenó hace poco y que está hecho 100% con proteínas vegetales, ahora apareció la hamburguesa hecha completamente de plantas. ¿Su nombre? The Beyond Burger.

Este alimento respetuoso con el medio ambiente (casi no usa agua ni produce CO2), lo podrás degustar en unos sánguches de ensueño que elabora Dominó, la conocida cadena de comida rápida nacional.

Desde hace unas semanas que tienen dos sabrosas versiones en su carta. La primera se denomina BBQ Beyond y tal como dice su nombre, esta tiene dicha salsa agridulce, además de champiñones salteados, cebolla caramelizada, lechuga, pepinillos y queso cheddar vegano ($ 7.950).

En tanto la segunda, lleva por nombre Beyond Burger Clásica (Not), una que además de esta hamburguesa vegana, también la preparan con lechuga, queso cheddar sin proteína animal, cebolla morada, tomate, pepinillos, ketchup Heinz y Not Mayo, esa cremosa mayonesa que se produce con ingredientes vegetales ($ 7.750).

Lo mejor de ambas opciones, es que tiene un sabor tan parecido a la carne que ni recordarás que no está hecha con este ingrediente. Incluso, es jugosa y queda perfecta en un pan.

Quiénes están detrás de The Beyond Burger

Foto: Promocional.

Este alimento (tiene un porte proteico de 20 gramos por porción) libre de gluten, colesterol y soya, fue creado por la compañía estadounidense Beyond Meat, esa que tiene como inversionistas a reconocidos celebridades, entre ellos el actor Leonardo Di Caprio, el magnate Bill Gates y el rapero Snoop Dogg.

Otra de las características de este producto es que ninguno de sus ingredientes está modificado genéticamente.

Ojo: Dominó también tiene un delicioso completo 100% vegano.