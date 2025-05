Todo un día para relajarse con yoga

Ya es conocido entre quienes practican yoga el evento Wanderlust 108, esto porque desde el 2012 que se hace esta jornada que promueve la vida saludable con deporte.

Este sábado se hará una nueva versión en el Parque Araucano (ya se hizo en el Parque Padre Hurtado y en al Jardín Botánico de Viña del Mar).

Parte a las 8.30 AM con un calentamiento en el Shala Stage, el escenario al centro de la explanada del parque, donde las instructoras del gimnasio KO le harán ejercicios de estiramientos previos a la carrera no competitiva de 5 K (se corre por placer) que se hará a las 9.30 AM.

Foto: Martín Merino la-tercera

A partir de las 11 AM súmese al Main Stage, estará la instructora María José Prieto, enseñando iyengar, la yoga que ayuda a alinear la columna con asanas de pie y suelo.

Siga ahí, porque una hora después se hará una clase de meditación masiva y a las 3.30 PM un taller de acroyoga, esa disciplina que se practica con acrobacias y que es buena para mejorar la fuerza.

Estos ejercicios lo dejarán con energía para que escuche, a las 4 PM, al Dj Taz Rashid, de EE.UU., quien durante una hora pondrá ritmo electrónicos a sus posturas de yoga.

Vaya con niños, porque ellos podrán participar de clases de slackline, hula hula y yoga para ellos.

Ojo, que venderán almuerzo a $ 10.000. Este consiste en un bowl con mix de verduras y quinoa. Si prefiere otra cosa, también puede llevar picnic.

Los niños menores de 12 años no pagan entradas.

ESTACIONAMIENTO: En el lugar, $ 1.200 la hora.