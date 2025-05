Una selección de comedias románticas recomendadas para ver en Netflix

No sólo el Día de San Valentín es ideal para ver películas de amor, más cuando Netflix tiene disponibles en su catálogo un gran apartado para este género. Por eso le preguntamos a nuestros lectores cuáles son sus comedias románticas favoritas y que están en Netflix.

Nos recomendaron varias series y películas, estas son las imperdibles.

1. Orgullo y Prejuicio

orgullo-y-prejuicio-1513240220.jpg la-tercera

Orgullo y Prejuicio

"Está basada en el libro del mismo nombre, Orgullo y Prejuicio. Fue escrito por Jane Austin, una de las más grandes escritoras inglesas. La película habla sobre la desigualdad económica y cómo, al final, el amor lo puede todo. Es el tipo de amor que por más que intentes evitar, al final te encuentra igual... y tiene al maravilloso hombre de los sueños: Mr. Darcy. Es de las películas más románticas que existen". Comentario por @dianagps

"Orgullo y prejuicio trata una historia de amor entre Elizaberth Bennet, una chica inteligente, loca y con una potente opinión que pretende sólo casarse por amor. Por otro lado, está el Sr. Darcy, un joven reservado, más bien tímido, instruido y miembro de una familia muy importante. Durante una fiesta, se ven por primera vez y después de varios encuentros incómodos logran conocerse y comprender los sentimientos que los motivan. La recomiendo por el guión, las locaciones y por el acertado casting". Comentario por @tsbeagutierrez_

Mira Orgullo y Prejuicio acá.

2. Loco y estúpido amor

78056fd707cb4d0371e9dc7adfbbbc35b8b438cd.jpg la-tercera

Loco y estúpido amor

"Se trata de la 'vuelta a las pistas' de un hombre de familia que se separó por un desliz que cometió su mujer. Entre eso, conoce a un hombre con espíritu de “ganador” (Ryan Gosling) y lo entrena para el mundo de la soltería. ¡Es bastante chistosa y bonita! La recomiendo con todo. Tiene risas, romance y escenas emotivas. Una comedia liviana de ver, con un buen término de paladar". Comentario por @conicarrascom

Mira Loco y estúpido amor acá.

3. Love, Rosie

love-rosie-02.jpg la-tercera

Love, Rosie

"Love, Rosie (en español: Tal vez es para siempre) se trata de una pareja de amigos llamados Alex y Rosie, que se conocen desde niños. Y, si bien ambos tenían sentimientos por el otro, nunca fueron honestos entre ellos. Para el cumpleaños 18 de Rosie, Alex le da un beso, pero como estaba muy borracha no recuerda nada de lo sucedido. Luego, por cosas de la vida Rosie queda embarazada de otro y Alex se va a Estados Unidos, manteniendo siempre su amistad. En fin, así va transcurriendo la vida de ambos y cada vez que uno de ellos tomaba impulso para algo más al otro le pasaban cosas o se comprometía. No cuento más porque tienen que verla. Es muy divertida y refleja cómo en la vida te vas poniendo en situaciones que, si no eres honesto contigo, lo único que hacen es alejarte de tu felicidad. Y bueno, la vida es impredecible así que hay que aprovechar el momento". Comentario por @lucylauris

"Love, Rosie es la historia de dos personas que están destinadas a terminar juntas, pero que no tienen el valor de admitir lo que sienten. Es una película llena de cursilerías que te hará reír y llorar. Ideal para verla en pareja o para tomarse un tiempo solo y pensar en esos amores que hemos dejado pasar...". Comentario por @esteban.who

Mira Love, Rosie acá.

4. La Propuesta

the_proposal02.jpg la-tercera

La Propuesta

"Esta película la protagoniza Sandra Bullock y Ryan Reinolds. Ella es una editora de libros canadiense y él es su asistente (aspirante a escritor). Cuando su visa esta por vencer, su jefe le informa que debe regresar a Canadá a regularizar su situación. Ante esto, se le ocurre inventar que está de novia con su asistente y que pronto se casarán. Esto provoca que viajen a Alaska a conocer a la familia de él, que es prácticamente dueña del pueblo, y a través de situaciones divertidas se empiezan a enamorar. La recomiendo porque es una película liviana y entretenida". Comentario por @paulgsa28

Mira La Propuesta acá.

5. Lovesick

MV5BMmYwYTQzMGItMWJjZC00M2E4LWFhNDAtZDVjM2NiMWQxMjZkXkEyXkFqcGdeQXVyMjYyODQ0OTQ__V1_0.jpg la-tercera

Lovesick | Netflix

"El personaje principal tiene que contactar a todas sus ex’s ya que contrajo una ETS (enfermedad de transmisión sexual) y el doctor le recomienda avisarles. Con esto, empieza a hacer un repaso de lo que fue su vida amorosa. La serie avanza entre sucesos actuales y flashblacks, acompañado de sus dos mejores amigos, un mujeriego despreciable y una fotógrafa que vive con el peso de un amor platónico casi imposible. El juego con el presente y pasado, hace que cada capitulo lleve el nombre de una mujer del historial amoroso del protagonista. A medida que transcurre la serie, el protagonista se da cuenta al revivir estas historias, que sólo ha tenido fracasos amorosos en su vida, lo que lo acompleja ya que es muy enamorado de sus relaciones. Sin darse cuenta, ve cómo su mejor amiga, quien siempre estuvo enamorada de él, se convierte en el amor que tanto estaba buscando. Pero es demasiado tarde cuando lo sabe porque ella está a punto de casarse. Una comedia romántica entretenida, que cada ciertos momentos pasa de comedia a drama, o a una novela". Comentario por @Lennoooon

Mira Lovesick acá.

6. Definitivamente tal vez

definitivamente-tal-vez-sinopsis.jpg la-tercera

Definitivamente tal vez

"Trata de un padre (Ryan Reynolds) con su hija pequeña. Él le cuenta la historia de cómo conoció a su madre (ellos ya no están juntos). Ahí se presentan 3 mujeres, a quienes el papá cambió el nombre para que la hija adivinara cual de ellas es su mamá. Al final de la historia y de descubrir quién de ellas es su madre, la niña se da cuenta que su padre aun sigue enamorado de una de ellas. Es una película muy romántica y divertida. Además, si es la primera vez que la ves, puedes intentar adivinar quién es realmente la madre de la niña y la enamorada del padre". Comentario por @gorgeous12.59

Mira Definitivamente tal vez acá.

7. Alguien tiene que ceder

Alguien-tiene-que-ceder.jpg la-tercera

Something’s Gotta Give

"Tu alma gemela puede tardar un poco en llegar. Harry (Jack Nicholson) es un hombre mayor a quien sólo le atraen las mujeres jóvenes, hasta que un infarto lo obliga a pasar unos días con la exitosa y neurótica madre de su más reciente conquista. Pronto ambos descubrirán que tienen mucho más que su edad en común. Hace revivir el amor para personas mayores. Te replantea las relaciones más allá de recibir intimidad". Comentario por @leslitasue

Ojo que Diane Keaton fue nominada al Oscar por Mejor Actriz por esta película.

Mira Alguien tiene que ceder acá.

8. Amigos con derechos

No-Strings-Attached-natalie-portman-16959174-2560-1701.jpg la-tercera

Amigos con derechos

"Se trata de dos personas (Natalie Portman y Ashton Kutcher) que se conocen desde el colegio. En una fiesta, se encuentran y se involucran pero sólo por esa noche. Años más tarde, se vuelven a encontrar en un parque, y tiempo después se encuentran de nuevo. Ahí comienzan una relación con “derechos”. Él siempre la quiso pero ella sólo lo quería para no estar sola. Con el tiempo, los sentimientos de él crecen por lo que deciden poner reglas para que puedan seguir con su relación abierta, pero ella también se termina enamorando. La recomiendo porque es muy cómica, es de esas películas románticas que no te puedes perder. La historia es linda y divertida a la vez". Comentario por @catabelair

Mira Amigos con derechos acá.

9. A todos los chicos de los que me enamoré

a-todos-los-chicos-de-los-que-me-enamore-comedias-romanticas-netflix-1539786576.jpg la-tercera

A todos los chicos de los que me enamoré | Netflix

"Es una historia de adolescentes, por lo mismo es inocente. Lara Jean escribió cartas a todos los chicos de los que se enamoró, pero sin intención de enviarlas, incluyendo una a su mejor amigo que salía con su hermana mayor. Es así como comienza una relación falsa con un chico de la escuela para convencer a todos de que ya no le gustaba. La recomiendo porque, a pesar de que es la típica historia de colegio, los personajes llegan a cautivar. Y hacen pensar que sí hay amor". Comentario por @larutademuffer

Mira A todos los chicos de los que me enamoré acá.

10. Sex Education

mejores series en Netflix la-tercera

Sex Education | Netflix

"La serie se centra en inquietudes sexuales de adolescentes tratadas de manera lúdica, tales como inseguridades de la “primera vez”, presión y expectativas a cumplir, miedo a desnudarse frente a tu pareja, etc. El protagonista es un joven que vive con su madre, una experta en terapia sexual. El adolescente virgen ha crecido entre libros sexuales, videos y conversaciones gracias a los pacientes de su madre y se ha convertido “sin querer” en un experto en terapia sexual. Junto a una chica de la que se siente muy atraído, deciden hacer una “clínica sexual “ adolescente. Entre risas se tratan temas súper importantes, comunes, un poco tabús, los cuales todos hemos vivido". Comentario por @danyyymoyaaaaa

Mira Sex Education acá.

11. Amor.com

qJyuaqYtCBBNzWuxsVIF59mVrrf.jpg la-tercera

Love.com

"Es una pareja de una chica influencer y un chico aficionado a los videojuegos, que hacen su vida amorosa por las redes sociales para ser tendencia. Intentan separar su vida amorosa del mundo de las redes sociales y les termina siendo más difíciles de lo que creían". Comentario por @crissss_a.v

Mira Amor.com acá.

12. Love

Netflix-Love.jpg la-tercera

Love | Netflix

"Lo mejor de esta serie estadounidense es que no tiene dobleces ni falsas pretensiones. Es como la vida misma, con sus bondades y malas rachas a la hora del romance. Nada es tan malo ni tan perfecto, lo que hace que el público —sobre todo los que superaron los 30 años— se vea reflejado en las aventuras del protagonista, un treinteañero buena persona y culto, pero poco agraciado físicamente. Él se enamora de una chica linda, pero alocada, con quien establece una relación sin chispas ni estrellas a granel, pero sí con mucho humor, dulzura y ganas de estar en pareja, pero sin perder la cabeza". Comentario por @bricenoevelyn

Mira Love acá.

13. WALL -E

Wall-e-Eva-14f.jpg la-tercera

WALL -E

"Si hablamos de películas románticas WALL-E es una de esas que no podría dejar de recomendar. Porque, más allá de que la historia se centre en este pequeño robot amarillo que recolecta y comprime basura en la Tierra, mientras toda la humanidad viaja por el espacio esperando la salvación, debe contar el romance de robots más encantador de la historia del cine. Sus protagonistas son WALL-E, el recolector de basura, y EVA, una femenina robot que visita la Tierra en busca de vida. Cuando se encuentran sacan chispas, sobre todo el pequeño WALL-E que, literalmente, se atreve a dejar su planeta en busca de su amada". Comentario por @psilten

Mira WALL-E acá.

14. Pretty Woman

1539183583_479708_1539184080_noticia_normal.jpg la-tercera

Pretty Woman

"Cierto, esto no es una novedad, pero en Netflix también hay clásicos que no pasan de moda. Más si tienen una banda sonora como la de Pretty Woman, la película estrenada en 1990 en Estados Unidos y protagonizada por Richard Gere y Julia Roberts. ¿La historia? Edward Lewis (Richard Gere) es un millonario empresario que viaja por negocios a Los Ángeles, se aloja en un lujoso hotel y en camino a éste, en un auto prestado, pide indicaciones a Vivian Ward (Julia Roberts), una prostituta. El resto es una suma de imágenes icónicas como la de una guapísima Julia Roberts caminando por Rodeo Drive, con Oh, Pretty Woman de Roy Orbison de fondo. Y una historia como la de... ¿Cenicienta? Pura nostalgia noventera". Comentario por @gaticalomegusta

Mira Pretty Woman acá.