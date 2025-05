World Class: cómo es la competencia que elige al mejor bartender del mundo

¿Conoces World Class? Es nada menos que la competición de coctelería más famosa del mundo.

El mundial de los bartenders, organizado por Diageo, la empresa de bebidas espirituosas de lujo número uno del mundo, que cada año corona al World Class Global Bartender of the Year.

WorldClass-4-listo-.jpg la-tercera

Foto: WorldClass 2023

Es decir, elige al mejor bartender del mundo.

Una competencia cuya edición número 14 acaba de realizarse en San Pablo, Brasil, y en la que se convocó a más de 1.100 personas de 54 países en el Hotel Tivol, onde el lujo, la hospitalidad y el beber mejor, fueron el centro del evento.

"No es sólo una competencia, es también una plataforma educativa donde se intenta elevar la vara, que se beba mejor y crear experiencias inolvidables en el proceso. Aquí se muestran tendencias y parte del desafío que los bartenders se hagan cargo de éstas", explica Santiago Michelis, gerente regional del portfolio de lujo de Diageo.

WorldClass-listo-.jpg la-tercera

Foto: Worldclass

De hecho, en el mismo lugar, quienes asistían a las competiciones, sólo con invitaciones, podían ver distintos sesiones y seminarios como Behind Bars o Detrás del bar, en el que Thiago Bañares y Caio Carvalhaes, explicaron la filosofía de Tan Tan, el bar de Sao Paulo que está entre los 50 Best Discovery de 50 Best.

World Class: lo que hay que tener

World-Class-Global-Batender-of-The-Year-04-fotor-listo-.jpg la-tercera

Foto: World Class

En términos teóricos, podríamos decir que estas competencias ponen a prueba distintas habilidades que se necesitan para ser un profesional de clase mundial: hospitalidad, conocimiento, capacidades técnicas, análisis de sabores y presentación.

Aunque en términos prácticos, también resultan vitales los nervios de aceros.

"Esa claridad es la que tenía Matías Supan -uno de los dueños detrás de Sietenegronis- en 2018 cuando quedó entre los 12 mejores del mundo", explica Pablo Prufer, de Bar Enigma, quien participó dos veces y buscará la revancha en Shangai 2024.

WorldClass.2023-8-listo-.jpg la-tercera

Foto: WorlClass

De hecho, si piensas que se compite en una gran barra, olvídalo. Es contra el tiempo.

En World Class los participantes se dividen en grupos de cinco, y presentan sus cocteles en simultáneo, de cinco en cinco, frente a dos jurados, de la talla de Giacomo Giannotti, de Bar Paradiso, en Barcelona, el mejor del mundo por World's 50 Best Bars 2022.

Eso, sólo por dar un ejemplo.

Y, en cuanto a las pruebas, en una primera etapa los bartenders se enfrentan a cuatro desafíos, todos ellos, contra el tiempo, de seis minutos.

En la primera, a los bartenders se les pidió preparar dos cocteles en base a gin, Tanqueray Ten. Uno de bienvenida y otro que involucre un ritual.

WorldClass-2-listo-1-1.jpg la-tercera

Foto: World Class

Esos seis minutos incluyen la presentación, si demoran más se les penaliza. Solo hay un par de minutos extras para responder las preguntas del jurado.

Así, se evalúa todo, partiendo por la hospitalidad, lo buen anfitrión que es el bartender, la presentación, el ritual, y por supuesto, la técnica .

Y si te estás preguntando a qué se refiere con el ritual, te contamos que Franco Muñoz, el bartender del año en Chile que representó al país en World Class Sao Paulo 2023, presentó Lady Manjar, un coctel con Tanqueray Ten, jarabe de manjar, jugo de naranja y tintura de naranjos conserveros.

WorldClass.2023-listo-.jpg la-tercera

Foto: WorldClass

De hecho, el sabor es similar a la torta casera de manjar que puede encontrarse en la once chilena.

"En mi coctel explique el ritual que hay detrás de la once chilena, en que toda la familia se sienta a la mesa después de trabajar y los sabores que hay en esa mesa", cuenta Muñoz.

El bartender que representó a Chile

World-Class-listo-.jpg la-tercera

Foto: World Class Chile

Y si te preguntas quién fue el ganador de World Class 2023, te contamos que el título de Global Bartender of the Year o Mejor Bartender del Mundo se lo llevó el canadiense Jacob Martin, de Bar Banane.

Mientras que dentro de los 12 finalistas sólo hubo un latinoamericano, Israel Barón, de Casa Prunes, en México.

¿Y qué deber tener un buen bartender? "WorldClass te lo pide todo. Partía a las 5.30 AM y no terminaba hasta las 12.30 AM. Mide técnica, sabores, presentación. la forma de llegar al jurado. Es vital la confianza en si, que uno mismo. También hospitalidad y mucha rapidez", explica Franco Muñoz.

WorldClass-7.jpg la-tercera

Foto: World Class

Luego de su participación, el ganador de la final local del World Class 2023 mantiene todas las ganas para presentarse nuevamente.

"Quizás no competir, pero al menos si acompañar al próximo chileno que vaya a World Class. Hay una experiencia que independiente del nivel que tengas, sólo aprendes en la cancha", asegura.

Mientras, a Franco Muñoz actualmente lo encuentras en Esperancita Cocina y Barra, local que acaba de abrir en Providencia, con una identidad queer, kitsch y muy pop.

Ahí, incluso puedes probar alguno de los cocteles con los que Franco representó a Chile en World Class 2023.

Ciertamente, ahí está "Tengo miedo Torero" ($ 7.500), con Johnnie Walker Black Label, vino pajarete con Denominación de Origen, y enguindado casero. Ingredientes que representan al país, en honor a Pedro Lemebel.