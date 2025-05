Yo soy Groot: el entrañable personaje de Marvel retorna a Disney+ con sus pequeñas aventuras

Luego de ser parte de la última aventura de los Guardianes de la Galaxia en el cine, su famoso integrante arbóreo retorna a la pantalla en el segundo ciclo de Yo soy Groot.

El espacio de Disney+ que debutó hace un año con las experiencias de su versión infantil, tanto en la nave en que viaja con Star-Lord y compañía, como en los planetas que visitan.

Las que se conocieron en los cortometrajes creados por Kirsten Lepore, la animadora tras el capítulo Bad Jubies de Hora de Aventura y la cinta Marcel the shell with shoes on.

Yo-soy-Groot-3.jpg Marvel Studios

Yo soy Groot | Disney+

La misma a cargo también de la dirección de esa temporada inicial de la serie animada y de su segunda entrega, que debuta en la plataforma de streaming con cinco nuevos cortos.

Donde una vez más el personaje concebido para el cómic en los 60, por Stan Lee, Larry Lieber y Jack Kirby, expone su lado más lúdico como un niño que explora el mundo que lo rodea.

En una combinación de creativas narraciones en pequeño formato, con mucho humor y situaciones inusuales, realizadas en una animación fotorrealista de impecable factura.

Nueva aventuras para el despierto Groot

Yo-soy-Groot-4.jpg Marvel Studios

Yo soy Groot | Disney+

Las que se ambientan en diferentes lugares del espacio, como también en la nave en que su protagonista viaja con los antihéroes de Marvel, con tramas que duran entre tres y cuatro minutos.

Entre las que se cuenta el episodio en que Groot se halla en un bosque selvático y encuentra un huevo al parecer abandonado, del que pronto surge una cría de plumas púrpuras.

Yo-soy-Groot-5.jpeg la-tercera

Yo soy Groot | Disney+

La cual comienza a perseguirlo hasta que el pequeño protagonista le da algo de comer, provocando que el pajarito continúe a su lado hasta que ocurre algo impensado.

Para luego pasar a mini episodios ambientados en el vehículo espacial en que vive, donde en uno encuentra una nariz que le permite oler los buenos y malos olores que lo rodean.

Sin olvidar el “épico” capítulo, narrado por un ser de la quinta dimensión -con voz de Jeffrey Wright en la versión original-, donde Groot visita un templo en el rol de El Elegido.

En la mezcla de aventura, comedia y dulzura que hace de Yo soy Grootun espacio imperdible, para grandes y chicos que busquen pasar un rato de diversión tan breve como entrañable.

