Mistral por Baquedano en Plaza Italia ¿Estás de acuerdo con la idea de reemplazar las estatuas? ¡Opina con nosotros!

¿Gabriela Mistral por Manuel Baquedano? El debate sobre el futuro de la estatua se reavivó con la propuesta de reemplazar la del militar por la de la poetisa, justo cuando en 2025 se cumplen 80 años del Premio Nobel de la oriunda de Vicuña.

“Es un debate que debe darse, de distintos tipos de reconocimiento. Justo ahora está de aniversario también la Biblioteca Gabriela Mistral de la región de Coquimbo, que es un proyecto precioso y por lo tanto a mí me parece que es un nombre que es bastante transversal”, aseguró Antonia Orellana, ministra de la Mujer, en la radio Duna.

“Yo homenajearía a Gabriela Mistral donde sea, pero creo que es un debate que tiene que darse donde debe”, añadió Orellana.

En tanto, los estudiosos de la obra de Gabriela Mistral son reacios a la idea. “Me parece un disparate redondo y lo digo con mucho fundamento, porque Gabriela Mistral no necesita esculturas ni estatuas que la veneren y la llenen de alabanza; lo que necesita nuestra Mistral son lectores y lectoras, necesita libros, que editen sus libros y sus publicaciones, sobre todo en este 2025”, declaró el experto Jaime Quezada.

“Gabriela Mistral no debe ser colocada en este tipo de debate, en una zona de disputa. Además, no sabemos qué estatua va a hacer. ¿Va a haber un concurso? Es un volador de luces, es una cosa efectista y Gabriela Mistral no está para efectismos. Mistral está para ser leída y no merece ser utilizada para sondear nada”, agregó Claudia Reyes, biógrafa de Mistral y directora de Editorial Letrarte

Eso sí, la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, explicó que “no existe ninguna solicitud de reemplazar nada por nada. Lo que se desarrolló en el marco de una sesión del Consejo de Monumentos Nacionales es la solicitud de poder restaurar y mantener el plinto donde se encontraba la estatua del general Baquedano. Así que en ese sentido hoy día no existe una solicitud de reemplazar una figura por otra”.

