Isabel Godoy, exconvencional Pueblo Colla: “Si la convención partiera de nuevo, tal vez no me bajaría a la primera vuelta de la presidencia”

¿Cuál es su pronóstico para el 4 de septiembre?

Creo que este 4 de septiembre vamos a ganar (el Apruebo). Por un 56% o un 60%.

¿Repetiría la experiencia?

Sí, fue una experiencia bastante enriquecedora. Fue un honor trabajar con el mandato de, sobre todo, mi pueblo coya.

¿Cuál es el artículo que más valora?

El de los animales. Hay muchos, el de la naturaleza, del agua, pero especialmente el de los animales, porque soy una amante de los animales, soy animalista. No soy vegetariana ni vegana, pero sí amo los animales y creo que ellos merecen tener un trato digno y estar libre de maltrato.

¿Quién lo decepcionó?

Paso.

¿Cuál era el convencional más aburrido de los plenos?

Harry Jürgensen, Fontaine, Arrau.

¿Quién, de un sector político distinto del suyo, la sorprendió para bien?

Luciano Silva, una persona bastante amable con la que se puede conversar. No es ofensiva, no es racista. Y era como distinto a lo a la gente de su grupo.

¿A quién no le gustaría ver más?

Teresa Marinovic, primero, Rocío Cantuarias, Katerine Montealegre. Las personas más agresivas y racistas de la convención.

¿Cuál era la mejor picada gastronómica del sector?

El restaurant de los artistas que está ahí en la esquina de Merced, no recuerda la otra calle, pero ahí, frente a la plaza y a la Municipalidad.

¿Cuál fue el momento más freak?

Un momento que no se vio, cuando tuvimos un encontró con Teresa Marinovic. Las cámaras estaban concentradas en cuando Lidia estaba dando su discurso mientras Teresa se burla de ella con los carteles y yo me paré detrás y le dije, con estas palabras, o lo bajas o te lo quito. Y ahí me borré. Lo único que me acuerdo es que veo reacciones, veo a Eric Chinga por un lado, a Millabur por otro lado y a Yanis Meneses diciéndome ‘Isabel Por favor, cálmate. No vale la pena’. Y yo yendo hacia Teresa Marinovic y viendo cómo bajaba su cartelito.

Defina en un concepto a La lista del pueblo.

Grandes amigos, con buenas intenciones, pero grandes errores.

¿Qué artículo eliminaría sí o sí?

No tengo ningún artículo que te podría decir que elimino.

El sistema político y sistema de justicia,¿ son los grandes temas que debieron haberse hecho distintos?

No. Yo creo que están bien. El sistema jurídico está bien porque contempla los tribunales indígenas que viene a resolver cuestiones que hace tiempo no podemos resolver, porque los tribunales ordinarios muchas veces dicen que no tienen competencia y que son temas relacionados con problemas internos de los pueblos originarios y que no tienen nada que ver con materia penal. Así que considero que está bien.

¿Fue una convención partisana?

No, para nada. Es una convención que refleja la realidad del Chile. El Chile normal, de Chile cotidiano y representa la voz del pueblo, lo que el pueblo quería cambiar, las desigualdades del sistema. Por lo tanto, los temas que se tocaron fueron con absoluta seriedad.

¿En qué aportó la derecha al proceso?

Nada, en nada. Solamente boicotearon el proceso porque ellos, lo que alegan, es que no se tomó en cuenta su opinión. Fue porque ellos querían copiar textual de la Constitución del 80. Y la gente no quería la del 80. Por lo tanto, para ellos, que democráticamente no alcanzaron los votos, sienten que los dejamos fuera. Y no es cierto. Ellos no fueron aporte.

¿Hubiera preferido que la convención funcionara más tiempo, un año fue suficiente?

No. Tuvimos que trabajar en las condiciones que nos dieron, que nosotros no pudimos elegir. Pero, por cierto que un año es poquísimo. En el Parlamento se demoran dos, tres, cuatro años para hacer una ley y a nosotros nos dieron menos de un año, porque los tres primeros meses acuérdese que fue para crear el reglamento, que también está dentro de lo que se contemplaba en el proyecto de nueva Constitución. Y nueve meses para poder hacer el texto. Y nueve meses que fueron intensos porque trabajamos los últimos meses de lunes a lunes, en horarios que hasta las cuatro o cinco de la mañana para poder cumplir con el plazo que se nos impuso hasta el 4 de julio del 2022. Y con más tiempo, a lo mejor hubiésemos podido darle más vuelta a algunos temas y haber tenido más debate y eso. Pero cumplimos que es lo importante.

¿Qué le pareció el acuerdo al que llegaron los partidos del oficialismo para hacer cambios a la nueva Constitución propuesta?

Me parece que no es lo que el pueblo quería.

¿Algún día tuvo ganas de no ir a la Convención?

Muchas veces, por cansancio, por agotamiento, por las largas jornadas. Pero nosotros hicimos un compromiso con la gente. Teníamos que llegar al 4 de julio, por lo tanto, pese a ese cansancio me levanté y llegue siempre.

¿Quedó conforme con su desempeño?

Sí, quedé conforme y no por ser soberbia, sino que aporté lo que tenía que aportar. Asistí a todas las sesiones y participé también en los grandes acuerdos. Estuve inclusive en dos comisiones a la vez, al comienzo de la de Presupuesto con la Comisión Indígena. Después estuve en Medioambiente y también en la Comisión funcional para los pueblos indígenas sobre la consulta, estuve las transitorias. Estuve en todos los espacios.

¿Quién estima que aporto menos y más al debate?

Paso.

Diga un secreto de la convención.

Paso.

Si gana el Rechazo: ¿otra convención, reforma constitucionales o comisión de expertos?

Otra convención. Y ojalá que en los mismos términos o condiciones. Me refiero en cuanto a los convencionales que sea con escaños reservados, con paridad, pero ojalá con más plazo.

Si partiera de nuevo la Convención, ¿qué haría distinto?

Tal vez no me bajaría a la primera vuelta de la presidencia. La habría hecho un poquito más difícil, pero eso es por falta de experiencia. No conocíamos cómo era el sistema de elección. Y por miedo a que la derecha subiera, entregamos los votos a la primera.

Después de la tarea realizada, ¿cree que la ciudadanía quiere a los convencionales?

Yo creo que sí. Al menos yo he recibo mucho cariño en los territorios. Solamente en las redes sociales he recibió amenazas y mensajes de odio, pero son de estos grupos, a veces bots. Pero en general la gente en la calle, en los actos públicos, en los puerta a puerta, nos recibe con mucho cariño y agradecimiento.

¿De qué se arrepiente?

No me gusta arrepentirme de mis actos y generalmente asumo las responsabilidades, pero yo creo que faltó más tiempo para debate y me faltó tal vez incluir, no, me quedé en blanco, no voy a responder esa pregunta.

¿Cuál fue el momento más bochornoso de la convención?

Más bochornoso fue cuando se nos quería imponer un quórum de 2/3 a los pueblos originarios, que no calificaba para norma de 2/3, y tuvimos nosotros que intervenir y parar el pleno. Y ahí fue cuando salí yo diciendo a la mesa: Claro, cuando es un triunfo es de ustedes, pero cuando es una derrota, cuando queda la cagada, es de la mesa ampliada.

¿Cuál fue el momento más honorable de la convención?

Cuando se entrega el texto final de la Comisión de Justicia, Verdad y Garantía de No Repetición de Derecho Humano. Y a Don Roberto Celedón le faltaba minutos para hablar y nos empezamos a parar todos los convencionales, a darle nuestro minuto y le juntamos 15 minutos para que él pudiera dar lectura a ese informe tan importante, de los relatos de Derechos Humanos.