Parisi de visita: “¿Yo soy populista? Come on”

Jueves 26 de enero, 8.07 am.

Un video en las redes sociales anuncia su llegada. Se parece al que lanzó Michelle Bachelet cuando volvió a Chile para competir por su segundo período presidencial.

Imágenes aéreas de distintos lugares de Chile -el desierto, el mar, el Sky Costanera- otra de un avión aterrizando, luego una cinta de aeropuerto con maletas que circulan, un hombre que camina decidido, un candidato repartiendo saludos a sus seguidores. “La espera terminó”, dice el video. “Franco Parisi… está de regreso. ¡Bienvenido a Chile, Franco!”.

Jueves 26 de enero, 20.30 horas.

La cita es el piso 7 del hotel Marriot, en las oficinas de un estudio de televisión desde donde hoy grabará Bad Boys, su programa político. El lugar es pequeño, con muchas luces y muchos asesores de Franco Parisi. De repente aparece él. Alto, delgado, jeans apitillados, chaqueta, corbata y zapatos de charol negro. En la solapa, una chapita del PDG.

Saluda amablemente.

La entrevista es en un pequeño camarín del estudio. Ahí está también su hermana, Zandra. En 30 minutos comenzará la grabación del programa.

Bueno, partamos.

You are the boss.

¿Por qué está aquí?

Básicamente, porque se viene un proceso constitucional extremadamente importante, estuvimos a punto de perder la Constitución. Si tú haces los cálculos, el Partido de la Gente tuvo mucho que decir en el Rechazo. Nosotros sacamos el 13% en la elección presidencial y el Rechazo fue 62%. Resta, pues. Habría sacado el 49% y ahora tendríamos una Constitución de lo peor que he visto en los últimos tiempos. Por eso nosotros la catalogamos como una Constitución merluciana. Boric quería una Constitución nueva porque quería su nombre, o borrar las tonteras que siempre dice. Y Chile Vamos, al día siguiente en que hicimos un tremendo esfuerzo para ponerle un freno a ese mamarracho de Constitución, salió corriendo a arrodillarse para una nueva Constitución, olvidándose de que estábamos con un terrorismo desatado en La Araucanía, violencia de todo tipo y sobre aquello, una inmigración ilegal.

Pero eso no responde por qué viene hoy día a Chile.

Ah, muy sencillo. Porque me aprobaron el nuevo proceso constitucional hace dos semanas y me están forzando a tener candidatos el 7 de febrero. Por lo tanto, tengo que aglutinar a mi partido, porque ahora estamos en una disyuntiva tan peligrosa como la anterior. Mira: ellos querían hacer un juego muy simple, que eran tres constituciones, con tres almas. Una que la comentamos, que es esta alma merluciana de Boric. Dos, una Constitución con el alma de la ONU 2030 de Bachelet, y la última, una Constitución individualista, mezquina, más piñerista. Y nosotros decimos que no. Dijimos que no en un comienzo al proceso, porque no se le preguntó a la gente.

¿Pero usted vino a levantar candidatos, arreglar la lista, a negociar con los Republicanos estos días?

Todas las anteriores.

¿Pero vino a una visita flash?

Lo que pasa es que tú estás viendo la punta del iceberg. No se necesita estar in situ para poder realizar...

No, de acuerdo, pero lo mismo hubiera hecho desde afuera.

Lo que nosotros estamos buscando es cerrar. Si no, es que hay un momento... Es que esto es muy crítico. Tenía que aunar la fuerza. Por eso justo coincidió que se dio la situación de que venían a Santiago los presidentes regionales. Tenemos que levantar 72 candidatos.

¿Y tienen?

Tenemos que hacerlo. ¿Les vamos a regalar en bandeja a los que nos metieron en este embrollo?

¿Van a ir en una lista con Republicanos?

Lo veo difícil.

¿Por qué?

Porque no se dan las condiciones tanto por parte de ellos como por parte nuestra. Nosotros somos súper democráticos, hicimos una consulta a toda la familia PDGneina. ¿Quieren ir con lista? Sí o no. Nos salió 50% y 50%. Por lo tanto, la decisión la tenemos que tomar los presidentes del comité.

¿Pero usted se inclina por no ir con ellos?

Es que yo creo que Republicanos está complicado, no por ellos, sino por un problema de timing. Ellos tienen elecciones en dos semanas más. No nos dan los tiempos. Para que se apruebe este acuerdo, tiene que tener un árbitro del Servel y hay una nueva elección…

¿Habría pensado cuando partió su última candidatura que iba a terminar negociando con Republicanos? ¿El PDG se encamina ideológicamente hacia ese lugar?

No, no es así para nada. Lo que pasa es que curiosamente Republicanos y nosotros dijimos “pregúntenle a la gente”. No estábamos de acuerdo con la cocina que hubo.

Ya pero, entonces ¿ideológicamente tampoco tienen nada que ver con Republicanos?

No, los respeto y creo que tienen sus características positivas y otras que nosotros no compartimos. Pero lo mismo me pasa con Renovación Nacional y también me pasa con el PPD y también me pasa con el PS.

¿Podría hacer un pacto electoral con ellos también?

Instrumental. Es que, ojo con esto: esta elección es una elección sumamente instrumental. Piensa que estás juntando la DC con el Partido Comunista y más allá del Partido Comunista, y una de las razones de por qué la DC se fue de la antigua Concerta era por el Partido Comunista. Lo que ocurre aquí es que es una elección forzada a contrapié, que lo único que querían era concentrarla en la antigua Concertación.

¿Usted no quiere ser candidato?

¿A qué?

A convencional.

No, no, no, yo creo que puedo ser facilitador. Hay gente que cumple mi concepto de currículum extraordinario.

26.01.2023 Santiago, hotel Marriot. Franco Parisi, ex candidato presidencial del Partido de la Gente. Foto: Juan Farias / La Tercera

Ahora vuelve a Alabama, ¿después se va a venir a instalar a Chile?

No lo sé. Si yo supiera las vueltas de la vida, sería extraordinario.

¿No tiene un plan a corto plazo, de aquí al 2024?

No, lo que pasa es que está mi hijo menor en el colegio. Yo creo que no es bueno cambiar a los niños... Si me preguntas de aquí al 2024, no lo sé.

¿Tiene en mente ser candidato presidencial de nuevo?

Yo creo que a todos... Mira, hay tanto candidato presidencial en Chile, uff que hay harto. Yo no me mando solo, hay un partido y creo que dentro del partido hay varios posibles candidatos presidenciales. De hecho, yo mismo estuve promoviendo la idea de Carter.

¿Qué pasó con Carter? El otro día dijo “yo no soy populista, no se equivoquen”, y de alguna manera podría referirse a usted.

Yo creo que no, Rodolfo tiene mi teléfono y si él tiene una opinión así, él me llama, es un caballero. ¿Sabías que? Populista es sacar a los presos que son amigos tuyos, eso es ser populista. Populista es lo que hizo el Presidente Boric.

¿No se considera nada populista?

Es que defíneme en qué me das la chapa de populista. Si decir que populista es bajar el IVA a la canasta básica, anótame. Si decir que creo que en Chile sobran los arrendatarios y faltan los propietarios de sus viviendas, soy populista.

Claro, pero el discurso antipolítico, la idea la élite corrupta y el pueblo sabio es un discurso clásico del populismo.

Pero es que eso es inventado, entonces las mayorías son populistas.

No, pero en el fondo una guía…

¿Cuál es? ¿Una ideología de los años 50′? ¿Una ideología que ya está completamente obsoleta? ¿Una ideología en que los partidos toman sus decisiones sin preguntarle a nadie? Son cinco pelagatos que en su vida han empleado o generado empresas, y ellos toman las decisiones por todo el partido. Fue muy simpático cuando nosotros fuimos por el Rechazo: le preguntamos a la gente. No fue una decisión que Parisi dijo ¡ay, vamos por el Rechazo! No. Nosotros nos educamos, educamos a nuestra gente y fuimos a votar. ¿Sabes cuánta gente votó? 16.000 personas. Para la decisión del Apruebo del PPD, ¿sabes cuántos votaron? 30 personas.

Entonces, ¿yo soy populista? Come on.

¿Preguntarle a la gente es populista? En los partidos que yo conocí, como el Partido Comunista, te entregaban chancho chino y si no, no había otra cosa. Yo quiero que la gente tenga dos opciones. Populista es lo que le hicieron a la educación pública, en que ahora no hay meritocracia. Me destruyeron el Instituto Nacional, esos son populistas. Yo quiero un Instituto Nacional que sea meritocrático y que vuelva a ser la luz de esperanza de la nación.

“Mi vida era espectacular... Pero me meti en política. Me persiguieron política y económicamente”

Si pudiera retroceder el tiempo, ¿volvería a hacer una campaña desde Estados Unidos?

No lo sé. Es que mira, quiénes van a ser los candidatos. Si tú me dices van a ser Piñera, Bachelet, Scharp, está claro quién va a ganar. Todos sabemos que La Tercera va a estar por cierta candidata, sabemos que Televisión Nacional va a estar por cierta candidata. Ahí lo digo para picarte un poco, ah…

Pero yo le pregunté otra cosa. Le pregunté si le hubiera gustado hacer campaña aquí en Chile. Es muy raro tener un candidato como en la estratosfera.

Habría sido mejor, habría sido mejor, sí. Pero era casi una pelea perdida, todos los canales de televisión, todos los medios de comunicación estaban por Boric. Fue obsceno lo que ocurrió en esa campaña.

Ya. Si usted llegara a ser Presidente mañana, ¿con quién gobernaría?

Con los mejores y hay muchos.

¿Cómo quién?

¿Quieres que te dé nombres y cargos? Me encantaría Rodolfo Carter de ministro de Interior o la Evelyn Matthei de Interior, con el problemazo que son, me refiero especialmente a doña Evelyn. Pero se necesita gente que te haga su punto, no como ahora que están todos enojados. La Tohá está enojada con Boric, parece un paseo de curso de cuarto medio. El líder es líder con los que te tienen buena y con los que te tienen mala.

¿Y rescata a alguien de la centroizquierda, por ejemplo?

María Elisa Uriarte… María Lya Uriarte.

Ana Lya.

Ana Lya, Ana Lya. Mira, yo la colocaría a negociar contratos de cobre, arenas para los países árabes. Es extraordinaria. Sabe cuándo informarse, sabe cuándo salir, sabe qué ofrecer, vende la pomada… Es extraordinaria ella. Tiene una capacidad negociadora digna de un estudio de Harvard. No la estoy ofendiendo. Es una habilidad.

26.01.2023 Parisi, ex candidato presidencial del Partido de la Gente. Foto: Juan Farias / La Tercera

“Yo tengo corregida mi situación familiar. Te digo: si quieren elegir un Papa, pues elijan un Papa, ¿de acuerdo?”

Franco, han pasado 10 años desde su primera aventura presidencial y su vida entonces era bien distinta. Tenía una casa grande, estaba con sus hijos... ¿Se imaginaba que sería así después?

Era espectacular mi vida, sí.

¿Y qué pasó?

La maldad de la política es muy grande. Es matarte, no es escucharte.

¿Pero qué tiene que ver la política?

Porque yo decidí ser candidato. Yo tenía una vida espectacular. Yo me di cuenta de que el modelo iba a explotar, yo me di cuenta que los abusos eran excesivos, yo me di cuenta que era salvable la situación. Pero era mejor matarme. Mira, en ese periodo yo dije lo siguiente: “Oye, la gente por qué no toma el 20% de su ahorro AFP, lo toma, hace un autopréstamo y coloca un pie para su casa o su departamento”. Me acusaron de populista, me hicieron pedazos. Todavía recuerdo al presidente de las AFP que me mandó a hacer pedazos. ¿Qué pasó? Esa gente todavía sigue pagando arriendo. Esa gente pudo haber comprado una propiedad a 800 UF y ahora vale 3000 UF. Esa decisión significaba tener miles, quizás cientos de miles de propietarios. Y no lo vieron.

Pero ¿qué paso? Quebró, se empobreció…

No, no quebré. Pero la pasé mal.

Porque usted había hecho una fortuna personal desde chico.

Sí. Sí, me había ido muy bien a mí. Pero me metí en política.

¿Y qué? ¿Se le cerraron las puertas?

Sí… A mí me persiguieron política y económicamente. Que no te quepa duda al respecto. No, si yo estoy en Estados Unidos porque no quiero estar en Chile -ironiza-. Es porque allá tengo trabajo, tengo estabilidad, tengo tranquilidad. Aquí… Mira, lo que hizo el Canal 13, fue una canallada. Y deja explicarte por qué. Era un juicio reservado y lo tomó un periodista y lo hizo público, habiendo menores...

Lo que se expuso es que usted tenía un juicio por pensión alimenticia.

Sí, pero no se puede exponer, porque era un juicio reservado.

Ahora llegó a un acuerdo con su exmujer, por eso pudo entrar hoy a Chile.

No, no, yo he podido siempre entrar a Chile. Eso está equivocado.

¿No tenía una orden de arraigo?

El arraigo es para no salir, no es para entrar.

Bueno, pero si entraba después no podía volver a Estados Unidos.

Hay mucha gente que tiene ese arraigo, ¿de acuerdo? Entonces, ese era un juicio que era reservado. Y no por mí, por los menores.

Yo creo que ahí hay que analizar qué pasa con los Tribunales de Justicia, porque si lo hicieron conmigo, lo hacen con cualquiera.

Este acuerdo al que usted llegó le permite pagar 160 millones y se levantó esta orden de arraigo, y pudo venir a Chile. ¿Cómo pudo pagar esa deuda?

Trabajando.

¿En qué?

Tengo mis actividades profesionales.

Me gustaría saber cuáles. No le estoy preguntando de mala leche.

Soy asesor de varias personas en Estados Unidos y otros países, y cobro por mis servicios.

¿Y no tiene nada que ver entonces con los reembolsos electorales que se le intentó vincular en algún momento, o las “Frankotón” que se hacían?

Ya. Los reembolsos, ¿sabes cuánto fueron? Trece millones. Y fue a pagar lo que correspondía. Quiero aclarar eso: los reintegros no es plata que va para el candidato, va asociada a la factura. ¿Sabes cuánto yo pude haber cobrado por voto? Más de 1.000 millones. Habría tenido que tener la factura, pero si no lo gasté, pues.

Hoy un Presidente tiene que ser una persona que lidere en lo político, en lo económico de alguna manera y en sus conductas personales también. ¿Cuánto le pesa su situación familiar?

Yo tengo corregida mi situación familiar.

Te digo: si quieren elegir un Papa, pues elijan un Papa, ¿de acuerdo? Es muy fácil tachar y dañar a una persona. A la Presidenta Bachelet la acusaron de que era la Comandante Verónica, ¿algo así? A Piñera, los bancos, etc. Entonces, mira, ¿me duele lo que pasó? Sí, fue injusto. A mi juicio, canalla.

¿Pero usted fue un padre que pagó, que cumplió?

Yo no puedo hablar del asunto, porque ya se cerró y dice bien claro: no se puede comentar.

Pero así como a Piñera le pesa la relación con los negocios, esto es algo que va a arrastrar toda la vida, hasta que no lo aclare.

No, si está aclarado. Si está solucionado.

Está aclarado ahora, pero tuvo una deuda de años.

No, no, era una desavenencia. Ella decía A y yo decía B.

¿Pero usted me puede aclarar si pagaba?

No, yo no puedo hablar de eso, porque ya se selló el término y no se habla más del tema. Punto.

Por eso, ¿no cree que la ciudadanía va a quedar siempre con la duda pendiente de qué es lo que había pasado ahí?

Pero si la ciudadanía va a quedar con 10 mil dudas siempre.

(Entra un asesor a avisar que quedan dos minutos).

Ok. ¿Cómo definiría lo que es el Partido de la Gente hoy?

Es un partido que está en el centro del espectro político, orientado a las personas, a la clase media, a la clase media emergente. Donde prioriza los problemas de la gente: la violencia, el terrorismo y los aspectos de la caída en la economía.

El PDG sufrió un remezón hace poco tiempo, porque la bancada de diputados se disolvió. Renunciaron tres. Yovana Ahumada es una de ellas y decía que había notado su ausencia: “Uno hubiese esperado que Parisi se acercara, hizo bastante poco”, dijo.

No, ella me pudo haber llamado las veces que quisiera.

¿Cómo toma que haya ocurrido esto?

Yo creo que es normal. Piensa que pasamos a ser el partido más grande de Chile. Se disolvió la Democracia Cristiana y no hacen las mismas preguntas. Se han ido diputados de todos los partidos. Así que yo lo veo como un proceso más que natural.

No es algo que le complique.

Para nada. De hecho, estamos creciendo ahora.

¿Cuál es su expectativa para la elección de las convencionales?

En este momento sumamente incierta. No sé cuánta plata van a poner. No sé cuánta plata va a poner el gobierno a través de Boric, no sé cuánta plata va a poner la derecha, no sé cuánta plata va a poner la ex Concertación representada por Bachelet... Nosotros no tenemos un peso, así que va a ser a puro pulmón e infantería tanto física como digital. Pero el resto, no sé.

¿Recibe apoyo de personas que no quieren salir públicamente? ¿Empresarios, políticos?

¿A qué te refieres con apoyo?

Que le dan su respaldo y le dicen “bueno, si vas a una campaña, yo te voy a ayudar, etc.”.

¿A qué te refieres con ayudar? Eso es muy amplio.

Ponerse con plata.

No, no, no. Sabemos que esas cosas son… Para nosotros no, para otros partidos sí. Pero sí, hay mucha gente que nos ayuda con ideas, con movimiento...

(Un asesor agrega: “Con las luquitas”).

Ah, sí, la gente nos ayuda con las lucas, pero nosotros tenemos otra perspectiva. Nosotros sabemos que en algún momento el PDG va a ser el gobierno, no con mi figura, puede ser otra, y ahí tenemos muy buenas posibilidades.

Pero la plata no nos interesa.

Así como saludó, Franco Parisi se despide amablemente en el camarín. Es hora de comenzar el Bad Boys.