“18 Seguro”: el plan “menos restrictivo” que alista el gobierno para Fiestas Patrias

“El escenario sanitario de este año es muy distinto al del año anterior”. Esa frase se repite entre los personeros, tanto de La Moneda como del mismo Ministerio de Salud, al ser consultados por las definiciones para las celebraciones de Fiestas Patrias, un plan que por estos días ya comienzan a zanjar la Subsecretaría de Salud Pública en conjunto con la Secretaría General de Gobierno (Segegob).

Con los casos Covid-19 en descenso, una positividad de los exámenes PCR que se ha sostenido a la baja, sumados a la amplia cobertura del plan de vacunación contra el virus, el escenario epidemiológico de las próximas semanas aún se ve auspicioso.

Por eso, a un mes del feriado patrio, desde Salud indican que las directrices para una “celebración segura” podrían darse a conocer durante la próxima semana. Son cautos, pues insisten en que todo dependerá de cómo evolucione la diseminación de la variante delta en el país.

Este punto en particular ha retrasado en algunos días la versión final del plan. Según confirman fuentes de Salud a La Tercera, el último balance sobre la circulación de este linaje del virus confirma que ya se han pesquisado casi 150 casos asociados a la variante, aunque su circulación -hasta ahora- no ha generado un repunte exponencial de los casos, a diferencia de lo que se ha visto en Europa y Estados Unidos.

Desde el gobierno coinciden en que septiembre será un “mes clave” para la evolución del virus, e incluso para el verano venidero. Es decir, si se logra pasar el mes con una realidad sanitaria moderada, en Palacio y Salud pronostican un último trimestre positivo en cuanto a la pandemia.

Y sobre delta, distintos personeros coinciden que se debe mirar atentamente su evolución, aunque afirman que “a Chile no ha ingresado como en otros países”. Una de las teorías por las que no se ha diseminado “masivamente” como en otros países es que la variante se introdujo con un alto porcentaje de la población objetivo vacunada. Sin embargo, reconocen que no sería adecuado descartar la nueva cepa como un riesgo latente.

“Hemos preferido esperar antes de tomar estas definiciones. Una de las decisiones que vamos a revisar esta semana es si se establece un aforo único a nivel nacional o si acotamos la cantidad máxima de personas en espacios cerrados de acuerdo a las fases del plan (Paso a Paso), como se hizo con el plan Fondéate en tu Casa. Porque hoy la situación es muy distinta a la de 2020, es mucho más homogénea: no tenemos comunas en cuarentena y la mayor parte del país está en fase 3 y 4″, señalan desde el gbierno.

A nivel comunicacional, en la Segegob -a cargo del ministro Jaime Bellolio- aún está en análisis cuál será el concepto de la campaña comunicacional, entre los que se asoma que sea “18 Seguro”, en el cual se apela a celebrar las fiestas con todos los resguardos sanitarios necesarios, pero esta vez con mayores libertades.

Celebraciones a nivel local

En las últimas semanas, varios municipios ya han anunciado que por segundo año consecutivo no tendrán lugar las masivas fondas por la pandemia. El caso más notorio fue el de la comuna de Santiago, donde su alcaldesa, Irací Hassler, anunció que tras una reunión entre la alcaldía y los fonderos, se “priorizó” la salud de los vecinos de la comuna, sin perjuicio de que se podrían realizar celebraciones de menor aforo en algunos barrios de Santiago.

En la vecina comuna de Providencia ya se definió que las celebraciones serán con aforos reducidos y con actividades al aire libre. El plan comunal “18 en mi Plaza” irá del viernes 17 al domingo 19.

“Serán celebraciones en espacios con aforos reducidos y se dividirán en seis actividades en seis plazas distintas de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas. En cada jornada habrá actividades para niños, stands con juegos típicos, show de grupos folclóricos, clases de cueca. Para evitar contagios no habrá servicio de venta de alimentos, pero la municipalidad regalará alimentos, como maní confitado, paquetes de cabritas, mote con huesillo y jugos individuales”, explican desde el municipio.

Cada actividad contará con un máximo de 200 personas y todas deben portar con pase de movilidad y carnet. Además, para quienes no puedan asistir, la municipalidad recorrerá la comuna con una “Fonda Móvil”.

En Ñuñoa, en tanto, explican que sin la típica ramada del Estadio Nacional por segundo año consecutivo, buscan dar un “giro” hacia la celebración en los barrios. La iniciativa busca, entre otras cosas, potenciar el rol de productores locales y del comercio de barrio atendiendo las circunstancias de la pandemia. En cuanto a aforos, serán ajustados a lo que dice el Minsal, según los metros cuadrados en espacios abiertos a los que se refiere el plan Paso a Paso para las actividades con interacción entre asistentes.

En La Reina suspendieron las fondas del Parque Padre Hurtado y en la Aldea del Encuentro, pero planificaron las “ramadas itinerantes”, que son actividades en 10 plazas de la comuna, pensadas para los vecinos.

En Valparaíso, si bien el año pasado se suspendió toda actividad, en Fase 4 hoy la ciudad recibirá a los visitantes con el lema “#EnValpoNosCuidamos”. Aunque la organización de fonderos decidió no realizar las típicas ramadas en el Parque Alejo Barrios (Playa Ancha), la Ciudad Puerto, con sus locales y servicios, continuará atendiendo a los turistas con todas las medidas sanitarias exigidas. Para ello, el municipio lanzará el programa online “Conexión Turista”, que busca difundir panoramas y la oferta gastronómica local y cultural pensada para la semana del 18.