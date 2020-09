AliExpress y Mercado Libre son líderes: Informe de la FNE destaca ventas por US$6.100 millones en comercio electrónico en 2019

El pasado 22 de septiembre, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) archivó una denuncia en la que se solicitaba analizar las condiciones comerciales que Mercado Libre Chile mantendría con Chilexpress. Ésta señalaba que la empresa de transporte ofrecía tarifas diferenciadas, dependiendo de si el envío de paquetes se realiza a través de la plataforma o de forma particular, siendo el valor de los envíos en este último caso, entre tres y diez veces más costoso. Sin embargo, fue desechada.

Ayer, la autoridad publicó el informe con el cual el Jefe de la División Antimonopolios, Gastón Palmucci, recomendó al fiscal nacional económico, Ricardo Riesco, no llevar adelante una investigación en contra de ambas compañías debido a que existe una amplia oferta en el mercado del comercio electrónico para compradores y vendedores. Al mismo tiempo, en su presentación no solo se detallan las razones por las cuales concluyó que no era pertinente investigar, sino que también entregó una completa radiografía al comercio electrónico en Chile.

El informe de la FNE señala que Mercado Libre opera en el mercado de las plataformas digitales de intermediación de compra y venta de productos. Estas plataformas o portales de comercio electrónico entregan servicios a dos tipos de usuarios de forma simultánea -compradores y vendedores- facilitando interacciones entre ambos. A su vez, la plataforma también se beneficia de estas interacciones, ya que su modelo de negocios se caracteriza por cobrar una comisión por venta efectuada.

"Los usuarios compradores pueden utilizar otras plataformas, de acuerdo al estudio de mercado Internet Retailing in Chile de Euromonitor (2019), existe un número importante de plataformas que competirían con Mercado Libre, tales como AliExpress, Amazon, Dafiti, eBay, Linio y Falabella Marketplace. Al año 2018, en términos de nivel de ventas de las plataformas, Mercado Libre poseería la segunda mayor participación de mercado en Chile, con un [25-35]%, siendo AliExpress el líder del mercado de plataformas, con un [35-45]%”, sostuvo el estudio de la FNE. Es decir, al menos, AliExpress y Mercado Libre concentran 60% del mercado del e-commerce en Chile.

Para elaborar las participaciones de mercado la FNE solicitó información a las propias empresas y de carácter confidencial.

Para la FNE “el comercio electrónico ha experimentado crecimientos sostenidos en sus ventas, llegando a duplicarse en los últimos cuatro años y alcanzando cifras cercanas a los US$6.100 millones durante el año 2019, lo cual considerando además el nivel de compra por habitante actual que posee Chile, daría cuenta de que este mercado aún se encuentra en una etapa temprana de desarrollo”. “A lo anterior, habría que sumar la creciente relevancia que este mercado está experimentando para los consumidores producto de la pandemia, y cuyo impacto aún no es posible evaluar”, explicó la autoridad.

El estudio señala también que “la penetración de internet en Chile se está aproximando a niveles cercanos al 90%, lo que ha permitido observar, año a año, una mayor cantidad de consumidores que están realizando compras de productos a través de medios digitales. Este aumento de transacciones electrónicas estaría motivado, asimismo, porque estos usuarios están adquiriendo el hábito de la compra en línea y no enfrentarían costos significativos para operar en este mercado”. En efecto, “el aumento significativo de las ventas realizadas a través de plataformas de comercio electrónico durante el presente año, producto de la crisis sanitaria causada por el COVID-19”, acotó.

"No es posible desconocer que lo anterior opera como un ‘experimento natural’ que resulta ilustrativo de la capacidad de los actores incumbentes del mercado para expandir sus ventas ante un incremento de la demanda. Adicionalmente, es indicativo de la posibilidad de que dicho shock transitorio de demanda contribuya al desarrollo futuro de estos competidores, en la medida que nuevos consumidores finales adquieran el hábito de realizar este tipo de compras en línea”, explicó la Fiscalía Nacional Económica.

Crecimiento de otras plataformas

Según la FNE, en el trascurso del último año a la fecha, se ha observado un importante crecimiento de otras plataformas, en particular las denominadas de “última milla”, tales como PedidosYa, Cornershop o Rappi, que también pueden ser una alternativa, aunque con mayores restricciones, para que los usuarios compradores adquieran productos. En comparación a los niveles de venta de estas app por habitante que poseen países desarrollados, para el 2017, el Reino Unido reportó un nivel de compra por habitante de US$1.678 dólares, Estados Unidos de US$1.267 y China de US$362, mientras que Chile de US$223.

El informe explicó que estas plataformas consideran zonas geográficas más acotadas, es decir, realizando envíos solamente dentro de una misma comuna o ciudad, pero que, a su vez, mejoran considerablemente los tiempos de entrega a los usuarios compradores. Por ejemplo, “Cornershop opera solamente dentro de las ciudades de Santiago, Concepción, La Serena, Viña del Mar y Valparaíso”, dijo la FNE.

Se trata de la segunda ocasión en la que la Fiscalía Nacional Económica aborda el comercio electrónico. La primera vez ocurrió a finales de septiembre, cuando la Jefa de la División de Fusiones, Francisca Levin, abordó mercado de “última milla” y recomendó aprobar la adquisición de Cornershop por parte de Uber Technologies, Inc.

Alzas y bajas en comisiones a vendedores

El informe de la FNE explicó que los vendedores “no tendrían acceso a ofrecer sus productos en cualquier plataforma o marketplace internacional, por lo que desde su punto de vista, cuentan con menores alternativas”. Esto implica que Mercado Libre tendría una relevancia superior para los usuarios vendedores, en comparación con la situación que enfrentan los usuarios compradores cuando se consideran las plataformas disponibles.

“Excluyendo, entonces, las plataformas internacionales, los usuarios vendedores pueden utilizar todas las plataformas nacionales (Dafiti, Linio, Falabella Marketplace, Mercado Ripley, entre otros) para listar sus productos, sin perjuicio de poder realizar ventas en línea a través otros medios, tales como sus propias páginas web, las páginas web de otros retailers y/o las ya mencionadas plataformas de última milla", explicó la FNE. “Así, en relación a las páginas web propias, los vendedores tienen libertad de configuración en cuanto a las condiciones y medios de envío a utilizar, además de poder ofrecer distintos medios de pago. Igualmente, bajo esta modalidad es posible contratar por cuenta propia publicidad en línea a través de motores de búsqueda, otorgando más grados de flexibilidad a la hora de diseñar una estrategia de posicionamiento según el mercado específico en que se quiera establecer el vendedor”, complementó.

Según la FNE, “los ingresos por comisión de tres relevantes plataformas han variado de forma importante y que Mercado Libre ha disminuido su importancia relativa en este mercado”. En efecto, “tomando en cuenta a tres de las principales plataformas donde usuarios vendedores nacionales pueden listar sus productos, a saber, Mercado Libre, Linio y Falabella Marketplace, fue posible observar que, en 2018, Mercado Libre obtenía casi seis veces más ingresos por comisión de ventas que las otras dos plataformas combinadas. No obstante, para el año 2019, dicha proporción se habría reducido sustancialmente. Así, Mercado Libre sólo habría percibido cerca del doble de ingresos por comisión de ventas, en comparación a las reportadas por Linio y Falabella Marketplace conjuntamente”

“Lo anterior se explicaría principalmente por el fuerte crecimiento en ingresos que experimentaron en el mismo periodo Falabella Marketplace y Linio, de un [400-600]% y un [0-200]%, respectivamente. En su conjunto, los ingresos por comisión de los tres actores experimentaron un crecimiento cercano al 60% en 2019 y se espera que continúen creciendo durante el 2020. Asimismo, cabe mencionar el crecimiento sostenido del número de actores en el comercio electrónico en los últimos cuatro años”, concluyó.