De First Cow a Nomadland: las películas preferidas de los críticos de Estados Unidos en el 2020

Una muchacha pasea con su perro por los bosques frondosos y fríos de Oregon. La mascota se adelanta y husmea las hojas del lugar. Ha encontrado algo. Son huesos humanos y a medida que la chica araña la superficie se encuentra con dos esqueletos perfectamente conservados. Un corte suave en el montaje nos traslada a ese mismo bosque, pero 200 años atrás, seguramente en el 1820, en la virgen época en que la población originaria de América del Norte aún tenía algunas tierras y en la prehistoria de la fiebre del oro en la Costa Oeste. En ese paisaje de hombres blancos sedientos de fortuna y de algunos inmigrantes desde otras esquinas del mundo, el cocinero de origen judío Otis “Cookie” Figowitz (John Magaro) y el aventurero chino King-Lu (Orion Lee) también buscan su oportunidad en el país de las oportunidades.

Este es el panorama y los personajes principales en el que se desarrolla la película First cow (2019), de la realizadora estadounidense Kelly Reichardt, premiada el viernes pasado como la Mejor Película del año por el Círculo de Críticos de Nueva York. La obra es una continuación de los temas que Reichardt (que en Chile hizo conocido sobre todo por Wendy y Lucy, con Michelle Williams) ha venido explorando en sus últimas cintas: la vida urgente en la frontera americana en el siglo XIX, la descripción del entorno trabajador y la preferencia por los micromundos rurales. La película, que se estrenó a inicios de año en el Festival de Cine de Berlín, se basa en el libro The half life (2004), de Jonathan Raymond, escritor del estado de Oregon que ha intervenido en cuatro películas de Reichardt a través de sus novelas o también como adaptador de sus propias narraciones. Ese es el caso de First cow.

La distinción de los críticos de cine neoyorquinos a la película de la directora nacida Florida hace 56 años es también un gran voto de confianza ya en la mitad de la temporada de premios que desembocará con los Oscar de abril del 2021. El Círculo de Críticos de Nueva York es una de las dos asociaciones de comentaristas fílmicos más importantes de Estados Unidos junto a la Asociación de Críticos de Los Angeles y sus elecciones suelen coincidir con las nominados y los premiados de la Academia de Hollywood.

El año pasado los críticos neoyorquinos eligieron como Mejor película a El irlandés de Martin Scorsese, que aunque no obtuvo ninguna estatuilla sí fue nominada a 11 Oscar. Quienes sí coincidieron totalmente en el 2019 con los gustos de la Academia es la mencionada Asociación de Críticos de Los Angeles, que hace 12 meses atrás optó por la película Parasite, del coreano Bong Joon-ho. En ese momento la decisión se vio como novedosa y arriesgada considerando que ni siquiera se trataba de un filme en inglés, pero a la larga los Oscar más importantes del 2020 (incluyendo Mejor película) fueron para el trabajo de Bong.

Ayer, los críticos californianos tomaron otra decisión que a primera vista luce novedosa al elegir como Mejor Película del año la producción Small axe, del realizador británico Steve McQueen. Producida por la BBC y Amazon Prime Video, esta propuesta reúne en rigor cinco largometrajes distintos (Mangrove, Lovers rock, Red, white and blue, Alex Wheatle y Education) que caen en la categoría llamada “series de antología”, donde diferentes historias están unidas por un tópico común. En este caso se trata de cinco diferentes películas que abordan tramas reales y de ficción sobre la inmigración afro-caribeña a Gran Bretaña en los años 60, 70 y 80.

El propio Steve McQueen (1969), cuyos padres eran de Grenada y Trinidad y Tobago, creció dentro de esta tradición y sabe de lo que habla al contar los episodios de Small axe: caben desde las revueltas producidas en torno a quienes frecuentaban el restaurante Mangrove de Londres en 1971 en Mangrove hasta el caso del escritor Alex Wheatley, encarcelado después de las protestas en la zona londinense de Brixton en el homónimo filme Alex Wheatley. McQueen es responsable, entre otras obras, de 12 años de esclavitud, que en el 2014 se llevó el Oscar a Mejor película.

Hasta ahora no hay noticia de que Amazon Prime Video vaya a intentar postular al Oscar las nuevas cintas del cineasta afro-británico, pero los votos de Los Angeles pueden hacer variar de decisión a sus responsables. Al respecto no está demás recordar que hubo dos películas de esta serie (Mangrove y Lovers rock) que estaban en la selección oficial del Festival de Cannes que en el 2020 no se pudo realizar debido a la pandemia y que luego sí se dieron en otros encuentros de importancia como Toronto, Nueva York y Londres.

La tercera película que se perfila con altas posibilidades a las nominaciones al Oscar en esta elección de críticos es la estadounidense Nomadland, de la realizadora de origen chino residente en Estados Unidos Chloe Zhao. Protagonizada por Frances McDormand en el rol de una mujer que afectada por la crisis económica debe refugiarse en una vida errante a bordo de una van en el Medio Oeste norteamericano, Nomadland fue elegida hace una semana como la Mejor película del año por el Círculo de Críticos de Boston. Pero hay un dato más importante: los críticos de Boston, Nueva York y Los Angeles entregaron el premio a Mejor director a la cineasta nacida en Bejing hace 38 años.

Bajo esa buena estrella es muy probable que ella al menos sea un nombre imposible de reconocer a la hora de las nominaciones y de los premios Oscar, que en en esta oportunidad se entregarán el 25 de abril del 2021.