El ocaso de la cruzada legal de Dávalos por injurias y calumnias contra dirigentes de Chile Vamos

“Quiero recordarles que el Partido Socialista sin ninguna prueba clamaba por expulsarme y algo similar ocurrió con la Gran Logia de Chile. ¿Qué decir de ChileVamos? donde tantos se llenaron la boca durante más de tres años, pese a que sus cúpulas desfilaban en tribunales. ¿Cuántos de estos señores han pedido disculpas públicas?; ¿Cuántos ministros actuales, subsecretarios y parlamentarios hicieron escarnio público de mi y de mi familia públicamente? Quiero decirles que a la fecha ninguno de estos señores se ha acercado a ofrecer las disculpas correspondientes, lo que a estas alturas es el mínimo moral exigible. Es por esto que he decidido tomar acciones penales y civiles contra la diputada Marcela Sabat, los ministros Nicolás Monckeberg, Felipe Ward y el subsecretario Pablo Terrazas”.

Ese es parte de un extenso discurso que leyó el miércoles 16 de mayo de 2018, Sebastián Dávalos -hijo de la expresidenta Michelle Bachelet- a la salida de la audiencia que decretó su absolución por el delito de cohecho en una de las aristas del denominado caso Caval.

Ese día, el cientista político dijo que era víctima de un “montaje comunicacional”. Meses más tarde, concretó su anuncio. Pero, pasado el tiempo, los resultados de su cruzada en tribunales no han sido los que esperaba. A la fecha sólo dos de las acciones presentadas siguen vigentes en tribunales y una de ellas en los próximos meses podría ser desestimada definitivamente. En sede civil, sigue vigente la demanda contra Canal 13. En justicia penal, lo está la querella en contra del entonces diputado Nicolás Monckeberg, quien luego asumió como ministro del Trabajo y hoy es embajador de Chile en Argentina.

A diferencia de los casos mencionados, en contra del entonces secretario general UDI Pablo Terrazas (hoy vicepresidente Ejecutivo de Corfo); Ward (actual ministro de Vivienda) y Sabat (actual senadora RN), la defensa de Dávalos no acudió directamente a tribunales, sino que solo presentó denuncias ante el Ministerio Público. Sin embargo, ninguna de ellas prosperó y finalmente fueron desestimadas. De hecho, los propios aludidos -consultados por este medio- explicaron no tener conocimiento de tales denuncias y que no fueron citados a declarar ni mucho menos. No obstante, declinaron responder si correspondía pedir disculpas por sus declaraciones en contra de Dávalos, luego que éste fuera absuelto.

El 27 de julio de 2018, Dávalos presentó la primera de sus acciones legales. Se trató de una demanda de indemnización de perjuicios ante el 12º Juzgado Civil de Santiago en contra de Canal 13 por $3.360 millones por las rutinas del actor Daniel Alcaíno que interpretaba al personaje Yerko Puchento en el programa Vértigo. Frente a la arremetida, el canal de Andrónico Luksic respondió que la imagen del hijo de la exmandataria ya estaba deteriorada desde antes que las rutinas del humorista y calificó la demanda como “infundada y carente de toda seriedad”. Hoy la defensa de Dávalos busca evitar la posibilidad de discutir si las rutinas realizadas por el comediante deben o no calificarse como injurias, dando por sentado que efectivamente sí las fueron.

“Esa fue la única demanda que se presentó en contra de un medio de comunicación”, admitió Carlos Fierro, abogado de Dávalos al ser consultado por La Tercera PM sobre el avance de los procesos judiciales.

Las declaraciones de Monckeberg

El 23 de noviembre de 2018, Dávalos presentó una querella en contra del entonces diputado Monckeberg. El ahora embajador de Chile en Argentina podría terminar siendo sobreseído de la acción penal. En efecto, el pasado 9 de diciembre de 2020, el fiscal Adjunto de la Fiscalía Local Centro de Justicia de Santiago, Paulo Ramirez solicitó al 7º Juzgado de Garantía de Santiago fijar una audiencia para discutir el sobreseimiento definitivo del caso. Dos días después, el tribunal accedió y fijó para el próximo 5 de febrero de 2021 la audiencia, que podría significar un revés para el hijo de la exmandataria.

En la querella, Dávalos citó extractos de una serie de entrevistas que concedió Monckeberg en calidad de diputado, en la que lo cuestiona duramente. A modo de ejemplo, el 11 de febrero de 2015 en CNN Chile, el entonces diputado dijo: “Dávalos era parte de un negocio especulativo y en el que tenía interés. Agrava su situación por cuanto su declaración de patrimonio es insuficiente para lograr un crédito como el que obtuvo Caval y al participar en la compra de un terreno. Es decir, compra los terrenos en conjunto con su señora. Aquí se ejerció presión, se vulneraron todas las normas legales para prestar la plata a la nuera de la Presidenta.

Posteriormente, en entrevista con Radio Agricultura el 28 de abril de 2015, Monckeberg volvió a lanzar sus críticas en contra de Dávalos. Según consta en la querella, el ex parlamentario sostuvo: “Más que seguir viendo entrevistas de Dávalos y Compagnon, pidiendo disculpas, sería bueno que ellos dijeran la verdad. Esto es un daño a la democracia que no resiste que la familia presidencial se dedique a la especulación inmobiliaria”.