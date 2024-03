El reservado diálogo del ministro Cordero y el presidente de la Suprema por nexos de Hermosilla con jueces

En medio de los múltiples cuestionamientos surgidos a partir de las conversaciones de Luis Hermosilla con el ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus, y el magistrado de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, la tarde del lunes, el ministro de Justicia, Luis Cordero, se encontró frente a frente con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco.

El encuentro ocurrió en dependencias de la Escuela de Investigaciones Policiales de la PDI, donde se realizó la ceremonia de investidura del nuevo director general, Eduardo Cerna. Y ahí, pese a lo álgida que se había dado la jornada, ambas autoridades tuvieron unos minutos para conversar en privado.

Y es que en la previa, en los pasillos de tribunales habían surgido varios comentarios que evidenciaban disconformidad con la forma en que Cordero había abordado públicamente el caso que tiene bajo la lupa al conocido penalista.

Aquello, principalmente, porque parte de las declaraciones que el secretario de Estado emitió en entrevista con The Clinic, fueron entendidas por algunos supremos como una crítica directa a ellos. En particular, les molestó que indicara: “Muchos (abogados) probablemente se preguntarán si acaso en los casos que enfrentaron, teniendo de contraparte a Luis Hermosilla, no fueron triunfos ilegítimos por este tipo de ventajas”.

En su encuentro el ministro Cordero le dijo a Blanco que en sus intervenciones a la prensa no había hecho mención directa al trabajo de los jueces.

El titular del máximo tribunal, en tanto, le aseguró a Cordero que sus dichos no fueron analizados críticamente en el pleno que se realizó este mismo lunes, tras el cual los ministros rechazaron asistir al Congreso en el marco de la comisión investigadora que analiza el caso Hermosilla.

Durante la conversación -según quienes conocieron el intercambio- Cordero insistió en que nunca puso en duda la forma en que los jueces han llevado causas donde Hermosilla hubiese sido parte.

Pronunciamiento Supremo

En el pleno llevado acabo durante la tarde del lunes, los ministros habían decidido que durante la mañana de hoy martes el secretario del organismo emitiría una declaración, y así ocurrió.

FOTO: DEDVI MISSENE

“Conscientes de que el sistema constitucional y legal vigente podría permitir algunos espacios de opacidad, esta Corte ha adoptado medidas en aras de velar por la objetividad y transparencia en los concursos para los cargos de jueces y ministros, entre las cuales se han afinado los procedimientos para ponderar, previo cumplimiento de los requisitos legales, la evaluación curricular y trayectoria profesional de los y las postulantes, y, en especial, la celebración de audiencias públicas para escucharlos en igualdad de condiciones”, aseguró, recordando que el Poder Ejecutivo y el Legislativo también son parte del proceso.

Además, hicieron hincapié en que “reiteradamente” se han mostrado favorables a revisar el proceso de nombramiento de los miembros de la judicatura.

“Lo hizo presente al informar el proyecto de ley que crea la Comisión Nacional de Nombramientos Judiciales y modifica el sistema de nombramientos en el Poder Judicial, y ha instado por cambios en el sistema, en los procesos constituyentes recientes, particularmente, en lo que se refiere a separar la función jurisdiccional del gobierno judicial, conforme a los acuerdos adoptados en diferentes jornadas de trabajo”, acotaron.

Negativa a asistir a la Cámara

Si bien inicialmente los titulares de la Corte Suprema habían acordado que en la declaración que emitirían también abordarían que determinaron rechazar la invitación que recibieron de parte del diputado Daniel Manouchehri (PS), presidente de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados por el ‘caso audios’, finalmente esta jornada los magistrados optaron por responder dicho asunto en un oficio aparte.

Dicha comunicación llegó a eso del mediodía de este martes, por lo que de inmediato el parlamentario lamentó que los jueces se restaran de participar.

“No es posible acceder a la invitación cursada al señor Presidente, toda vez que el Poder Judicial no participa en actos de gobierno que pueden ser fiscalizados por la Cámara de Diputados y Diputadas, como tampoco forma parte de aquellos órganos que de acuerdo con la Constitución le corresponde fiscalizar”, se lee en el documento.

20 de marzo 2023 / SANTIAGO Diputado Daniel Manouchehri. Bancada de diputadas y diputados del Partido Socialista se reúne con la ministra del Interior, Carolina Tohá, para abordar agenda legislativa en materia de seguridad y respaldar el trabajo del gobierno. VÍCTOR HUENANTE / AGENCIAUNO

De esta forma, Manouchehri expresó: “Lamentamos que la Corte Suprema no aceptara la invitación a contribuir a la comisión investigadora del caso Hermosilla. Acá está en juego la credibilidad de nuestras instituciones tocadas por redes oscuras. No sacamos nada con reformar el mecanismo de designación de jueces si no penalizamos el lobby de abogados en el Poder Judicial. Vamos a presentar un proyecto de ley para esto”.

Más allá de ello, en todo caso, anunció que desde ya él avanzará en medidas para modificar el sistema de nombramientos e impedir que exista lobby de abogados en las designaciones judiciales.

“Si cambiamos el mecanismo y no penalizamos el lobby de abogados, personas como el señor Hermosilla irán simplemente a hacer lobby a un nuevo organismo de designación. Es en el lobby en el Poder Judicial donde debemos poner el foco”, aseguró.

Junto con ello, agregó: “Vamos a presentar un proyecto de ley para prohibir y penalizar expresamente el lobby en el Poder Judicial. Nos parece extremadamente grave que se diga que es normal que un abogado participe en el nombramiento de jueces, que luego van a ver causas de ese mismo abogado que gestionó la llegada de esos jueces. Un abogado no puede participar ni influir de ninguna manera en las designaciones en el Poder Judicial”.

Desde el Ejecutivo, cabe hacer presente, también están trabajando en ajustes y, de acuerdo con antecedentes recabados por La Tercera, en los próximos días el ministro Álvaro Elizalde, titular de la Segpres, anunciaría una batería de proyectos incluidos en la agenda de probidad, donde una de las aristas serían modificaciones al sistema de nombramientos.