Felipe Neto, el youtuber brasileño que incomoda a Bolsonaro

El lunes, una patrulla de policías fue a parar a la casa del popular youtuber brasileño de 33 años, Felipe Neto. La razón: días antes tildó de “genocida” en sus redes sociales a Jair Bolsonaro, Presidente de Brasil, por su manejo de la pandemia, lo que le valió una notificación de la la Comisaría de Crímenes de Informática de la Policía Civil para comparecer a una audiencia.

Un hilo difundido por Neto en sus redes sociales explica que su acusación se respalda de la Ley Nacional de Seguridad, creada para perseguir opositores durante la dictadura.

“Mi atribución del término “genocidio” al Presidente se debe a su clara ausencia de política de salud pública en medio de la pandemia, que contribuyó directamente a miles de muertes de brasileños”, dice la publicación compartida ese día en su Twitter. “¡La crítica política nunca puede ser silenciada!”, dictamina.

Un manifestante disfrazado participa en una protesta contra el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro y su manejo de la pandemia, en Brasilia, Brasil, el 19 de marzo de 2021. REUTERS / Ueslei Marcelino

Con 41,5 millones de seguidores en YouTube, Neto es una de las voces más críticas hacia el presidente ultraderechista. Desde la llegada del coronavirus al país, ha cuestionado constantemente la actitud de Bolsonaro frente a la pandemia, caracterizada por minimizar la gravedad de la enfermedad, incluso tildando el virus como una “gripecita”.

“El objetivo de la familia Bolsonaro no es provocarme miedo a mí. Ellos saben que tengo una enorme estructura para defenderme. El objetivo es provocarle miedo a ustedes, para que tengan miedo de hablar y piensen que serán perseguidos”, dijo en un video difundido en su cuenta de Instagram, donde además recordó que la denuncia fue presentada por por el concejal por Río de Janeiro, Carlos Bolsonaro, uno de los hijos del Presidente.

La trayectoria del influencer comenzó en 2010, con el inicio de su canal de Youtube que, según el portal Uol le dejó US $5.4 millones en ganancias durante 2019.

Hoy, además de tener uno de los canales más grandes de la red social, tiene inversiones y participaciones en empresas y es autor de varios libros. Actualmente es dueño de Play9, una empresa encargada de brindar soluciones digitales.

Manifestantes participan en una protesta contra el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y su manejo del brote de coronavirus (COVID-19), en Brasilia, Brasil, el 19 de marzo de 2021. REUTERS / Ueslei Marcelino

Su popularidad es tal que en 2020 fue incluido en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo por la revista Time. Además, fue considerado el hombre del año por GQ.

En relación a la denuncia, el jueves la jueza Gisele Guida de Faria del 38 ° Juzgado Penal de Río de Janeiro suspendió preliminarmente la investigación en contra de Neto por tratarse de un caso que le corresponde a la Policía Federal, no civil, al considerar el presunto delito como uno “en contra de la seguridad nacional”.

Con esto, la audiencia del youtuber, originalmente programada para el jueves, fue suspendida.

Además, señaló que Carlos Bolsonaro no tiene la autoridad para solicitar la investigación, pues si se trata de un “delito cometido contra el honor del Presidente de la República y previsto en la Ley de Seguridad Nacional” le corresponde al “Ministerio Público, autoridad militar encargada de la seguridad interior o Ministro de Justicia” iniciarla.

El youtuber celebró la noticia en su Twitter. “¡¡¡Victoria !!!”, dice la publicación, que cuenta con 75 mil likes. “Siempre he confiado en las instituciones y esta decisión solo confirma que aún vivimos en una democracia, en la que un funcionario de gobierno no puede, de manera totalmente ilegal, utilizar a la policía para coaccionar a quienes lo critican”, afirma.

Manifestantes en una protesta contra el manejo del presidente Jair Bolsonaro de la pandemia de COVID-19 frente al palacio presidencial de Planalto en Brasilia , Brasil, viernes 19 de marzo de 2021.(Foto AP / Eraldo Peres)

Apoyo de personalidades

El caso de Neto fue ampliamente respaldado por periodistas, abogados y líderes políticos, quienes en sus respectivas redes sociales solidarizaron con el youtuber.

Además, el hashtag “Bolsonaro genocida” fue tendencia en Twitter durante varias horas.

“Manifiesto mi solidaridad a Felipe Neto. Que el intento de intimidación y censura de este no Gobierno no lo impidan seguir manifestándose libremente, como es propio de la democracia, independiente de su posición. Silenciar a las personas es una de las armas del fascismo”, escribió el ex presidente Lula da Silva en Twitter, que esta semana anunció que no descarta volver a postularse a la presidencia en 2022.

El presidente del Colegio de abogados, Felipe Santa Cruz, también respaldó a Neto en sus redes sociales, al calificar de “inaceptable el uso de fuerzas policiales para persecuciones político-ideológicas”. En el posteo en Twitter afirma que llamó al youtuber para manifestar su solidaridad y sumarse “al contundente rechazo a este recado intimidatorio y antidemocrático. Recado que, claramente, no está dirigido exclusivamente a Felipe”, dijo.

El ex fiscal general de la República Rodrigo Janot, la Asociación Brasileña de Prensa, la Unión Nacional de Estudiantes y el Observatorio del Clima -que reúne a 60 grupos ecologistas como Greenpeace y WWF-, también solidarizaron con Neto en sus redes sociales.