Fiscal María José Bowen: “Cuando Denisse Llanos declaró no surgió ningún antecedente que la incriminara en los hechos que ocurrieron con Ámbar”

La investigación por el femicidio de Ámbar Cornejo (16) no ha estado ajeno de sorpresas y de una gran presión mediática. Cuando la adolescente desapareció, su caso se volcó en los matinales y conmocionó a la Región de Valparaíso y la comuna de Villa Alemana. En esos últimos días de julio, poco se sabía. De hecho, hubo una diligencia en la casa de Hugo Bustamante —pareja de la mamá de la joven, Denisse Llanos, e imputado por los delitos de violación con femicidio e inhumación ilegal de la adolescente— en la cual se revisó la vivienda, pero nada se encontró.

Esa vez, los investigadores estaban buscando a ciegas. Solo días después sabrían, gracias a la declaración de Llanos, lo que habría ocurrido y que el cuerpo que andaban buscando siempre estuvo enterrado bajo el living de Bustamante. La madre, ese 6 de agosto, quedó en calidad de testigo. La fiscalía fue cuestionada por esa decisión. Los vecinos de Villa Alemana la criticaron fuertemente e incluso hicieron funas hacia la mujer. Pero 49 días después, todo eso cambió.

La PDI detuvo a Llanos el jueves de la semana pasada y al día siguiente la fiscalía la formalizó como autora del delito de parricidio. La imputación se hizo en un sentido bien específico. Según se dio a entender en la audiencia, la autoría sería porque la mujer se concertó con Bustamante y colaboró con facilitar los medios para para ejecutar el delito.

Recién ahí se supo que las pistas recopiladas por los investigadores se alejan bastante del relato entregado por Llanos a inicios de agosto. La fiscal del caso, María José Bowen —quien lleva la indagatoria junto con la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich— aborda por escrito las razones que hicieron que la madre de la adolescente pasara, en casi dos meses, de testigo a ser la autora, junto con su pareja, de la muerte de su propia hija.

Hasta el momento la causa lleva dos imputados, sindicados como autores del crimen. ¿Están satisfechos con los logros obtenidos hasta el momento?

No podemos hablar de un logro en este sentido, porque es hacer nuestro trabajo. Cuando se nos señalaba que debíamos formalizar a Denisse Llanos, cada paso que hemos dado ha sido con fundamentos y antecedentes que hemos recogido gracias al trabajo investigativo. Junto a la Policía de Investigaciones realizamos distintas diligencias para establecer primero qué había de verdad y qué había de mentira en lo que había señalado Denisse Llanos y así pudimos ver cuáles eran los antecedentes objetivos que la pudieran o no vincular con el hecho. Así hemos ido avanzando en esta investigación y creo que nos ha dado resultados. Ya tenemos a los imputados por la muerte de Ámbar en prisión preventiva y trabajaremos para presentar todos los antecedentes en las instancias futuras.

¿Fue un error haber dejado a Denisse Llanos en calidad de testigo, luego de que ella declarara el 6 de agosto?

Cuando ella presta declaración como testigo, señaló que tenía esta información que le había entregado su conviviente. Se le explicó que ella tenía derecho a no declarar por ser la conviviente del imputado, se le explicó también que podía no responder preguntas que la auto incriminaran y de su declaración, en esa oportunidad, no surgió ningún antecedente que la incriminara en los hechos que ocurrieron con Ámbar. Fue el trabajo investigativo posterior lo que nos permitió contar con antecedentes serios y concretos para imputar a ella el delito de parricidio consumado.

Junto con omitir información, Llanos también mintió respecto de algunos elementos de su declaración, como por ejemplo que Ámbar se había devuelto a buscar el celular que se le quedó. ¿Arriesga algún otro delito por ese hecho?

La investigación continúa y por el momento no podemos descartar nada en relación a esta imputada, como tampoco en relación a Hugo Bustamante.

En la audiencia de formalización, el defensor de Llanos comentó que ella habría estado internada y con intentos de suicidio. ¿Cómo ven que esta situación pueda afectar su eventual responsabilidad en el delito que se le imputa? ¿Ella está con resguardos especiales?

Respecto a los resguardos que pueda tener la imputada, no son resortes del Ministerio Público. Todo ello se hace a solicitud del defensor y en relación a los antecedentes médicos de Denisse Llanos, están resguardados por la ley del paciente, por lo que no nos corresponde a nosotros referirnos a ello.

La fiscalía aseguró que Llanos “colaboró con Hugo Bustamante en la contención y reducción de su hija hasta lograr inmovilizarla y dejarla en el dormitorio del inmueble”. ¿Cómo pudieron concluir eso? ¿Existen pruebas o testigos que den cuenta de lo que ocurrió al interior de la casa?

Eso parte de la investigación por lo que son antecedentes que no se pueden ventilar por el momento.

¿Cuáles han sido las complejidades para investigar este caso?

Como en todos los casos que investigamos como Ministerio Público, existe una complejidad, más aún cuando el o los imputados realizan acciones tendientes a ocultar el hecho. Pero en este caso y en todos los que aborda la fiscalía, se ha trabajado de la mejor manera posible, utilizando todas las herramientas disponibles para realizar la investigación, lo que ha dado buenos resultados. Las policías siempre son claves en la etapa investigativa, quienes en coordinación con nosotros permiten avanzar a un buen puerto. En este caso en particular, se ha permitido detener y formalizar a dos personas involucradas directamente en el hecho, que fue la muerte y desaparición de Ámbar Cornejo. Pero también pudimos formalizar a Manuel García Queirolo, por los delitos de producción y almacenamiento de pornografía infantil. Esto se logró gracias a las diligencias que se estaban realizando en torno al mismo caso.

¿Cómo ha sido para usted liderar esta indagatoria, que es sensible y de alta connotación pública?

Si bien es una causa más mediática, por el revuelo que tuvo desde un inicio, nuestra función siempre es la misma y tratamos de llevarla a cabo de la mejor manera posible para poder realizar la persecución penal. Desde el primer momento que la fiscalía recibió la denuncia se inició el trabajo diario en torno a esta investigación, el que no ha cesado hasta el día de hoy. Lo mismo ocurre para todas las causas relacionadas a delitos sexuales, homicidios, robos, etcétera.