Hagan sus apuestas: los pronósticos de los críticos para el Nobel de Literatura 2021

Es quizás, una de las preguntas más difíciles de responder para cualquier asidua o asiduo a la lectura, fundamentalmente por lo impredecible de su respuesta. El Premio Nobel de Literatura, que se entrega este jueves a las 8.00 horas de Chile, se delibera cada año en medio de un total hermetismo, lo cual hace que sea prácticamente imposible una filtración.

Además, en sus últimos años ha sorprendido con los galardonados: Svetlana Aleksiévich, de Bielorrusia, en 2015; Kazuo Ishiguro, británico de origen japonés, en 2017; Olga Tokarczuk, de Polonia, en 2019; Peter Handke, de Austria, en 2019; Louise Glück, de Estados Unidos, en 2020; y quizás el más impredecible de todos, Bob Dylan, en 2016.

Por eso, y en la antesala de la entrega del galardón en Culto reunimos un grupo de críticos para que opine al respecto. ¿Quién le gustaría que obtenga el premio?, y la más difícil, ¿quién cree que va a ganar?

El crítico Pedro Gandolfo, de El Mercurio, señala: “Tengo varios candidatos que me gustaría que ganaran, en orden: la Anne Carson, la encuentro un poeta e intelectual sobresaliente, inteligente, culta, con una formación en cultura griega que me parece súper interesante y novedosa. En segundo lugar, pongo al mismo nivel a dos europeos: el italiano Claudio Magris y el francés Pascal Quignard, lo encuentro notable, original, Murakami también me encanta, es un escritor sutil, refinado, sensible. Con cualquiera de esos cuatro yo quedaría feliz”.

Sobre quién cree que ganará, Gandolfo parte aclarando :”En toda mi vida de crítico nunca le he atinado a un Premio Nobel, porque es el premio mundial de Literatura, y ellos hacen un esfuerzo por equilibrar geográficamente. Creo que podría ser algo de literatura de Europa oriental, donde han surgido figuras importantes en Polonia, en Rusia. Pero sinceramente, no me atrevo a hacer un pronóstico”.

Gandolfo añade un factor relevante para el análisis: “La composición del jurado de la Academia ha cambiado mucho, y ya no son solo suecos, son de distintas nacionalidades, tienen un horizonte mucho más amplio de candidatos”.

Haruki Murakami

Andrés Gómez Bravo, subeditor de La Tercera Domingo, y crítico literario en este mismo medio, argumenta: “Me encantaría que ganara Murakami, Margaret Atwood, Stephen King o ya que Borges es una de las grandes omisiones del Nobel, César Aira. Todo ellos, con un lenguaje, una estética y un universo propio, son autores que han enriquecido la literatura, han diversificado y han ampliado sus límites, y tienen y han tenido la voluntad de encontrarse con los lectores”.

“El Nobel es un premio errático, eventualmente escandaloso, que a veces acierta, como fue el caso de Kazuo Ishiguro en 2017 -añade sobre quién cree que lo ganará-. El año pasado premió a una poeta norteamericana delicada e intimista, pero con una obra de escasa resonancia. Como este premio suele hacer compensaciones geográficas o políticas, tal vez recaiga en un autor de Asia como la china Can Xue, aunque los lectores seríamos más felices si los académicos barren con el tabú de la literatura popular y escogen al gran novelista de Japón”.

La destacada crítica literaria Patricia Espinosa, de Las Últimas Noticias y revista Palabra Pública, señala que le encantaría que ganara la escritora guadalupeña Maryse Condé. “Condé es una escritora grandiosa, con un enorme compromiso político. Su literatura enfatiza temáticas relativas a la mujer, la identidad, la raza y la violencia. Desde mi visión la ficción es su activismo, sin desmerecer su gran trabajo como referente intelectual en torno a migraciones y la discriminación del mundo afro por una colonización que no acaba de terminarse”.

¿Quién piensa que lo obtendrá? Su respuesta es jugada: la nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie. “Es una escritora feminista, cuya figuración mediática es un gran apoyo para un galardón como el Nobel. Además, su escritura no es académica, por tanto hay una mayor cercanía con sus lector@s. La ubicaría en la misma zona de Bob Dylan”, argumenta Espinosa, también académica de la UC.

El escritor argentino y crítico literario en El País, Patricio Pron, señala: “Podrían dar la sorpresa premiando a cualquiera de los numerosísimos autores que ya habrían obtenido el Nobel si las circunstancias fuesen otras. De los que escriben en español o castellano los candidatos más potentes siempre me han parecido Raúl Zurita, Ramón Andrés y César Aira. Pero dudo mucho de que vayan a obtener el Premio alguna vez”.

Sobre quién podría adjudicarse el premio, Pron señala: “No es fácil imaginar quién podría ganar el Premio Nobel de este año porque tampoco es fácil saber qué significa el Premio en este momento, y para quién. Y además, la mente de los escandinavos ricos con intereses literarios tiende a ser impenetrable, como sabemos. Muy posiblemente, premiarán a un autor (o mejor, autora) asiático o, mejor todavía, africano”.

Por su lado, el crítico Vicente Undurraga, de Revista Santiago, señala que le gustaría que ganaran “Charles Simic y Cynthia Ozick. Porque aparte de una inmensa narradora ella y un inmenso poeta él, son ensayistas ejemplares, inteligencias abiertas y delicadas cuya prosa resplandeciente y perspicacia a toda prueba resultan iluminadoras para entender las complejidades humanas y las derivas del mundo”, y su optimismo es tal que ve a cualquier de ellos ganando el premio, solo que en ese caso alterna las opciones: “Cynthia Ozick o Charles Simic”.

El crítico Matías Rivas, también columnista en Culto, señala: “Yo sospecho que se lo van a dar a una mujer europea”, y ese sentido nombra a la suiza Fleur Jaeggy, a la búlgara Julia Kristeva, e incluso al francés Michel Houellebecq, “pero a ninguno de ellos se los van a dar”.

“A mi me gustaría que lo obtuviera Lydia Davis o Anne Carson ellas son mi apuesta”, dice Rivas, también director de Ediciones UDP. “Me parecería interesante también Rebecca Solnit, y por cierto me gustaría que se lo dieran a César Aira también”.

Además, entre los candidatos probables, Rivas menciona a la francesa Annie Ernaux. “Yo la pondría, se ganó el Formentor, que es un premio que anuncia un poquito el Nobel. Es interesante, es la maestra de Carrère y toda esa gente. Es mayor, sus libros son power”. Otros nombres que ve probables: Margaret Atwood, Cormac McCarthy, Julian Barnes y pone a un nombre que “es bien posible”, el del rumano Mircea Cărtărescu: “Ha estado en todas las finales, es candidato fijo de hace varios años”, dice Rivas.

¿Quién ganará finalmente? Difícil decirlo, en la casa de apuestas Ladbrokes, las preferencias las lidera la escritora francesa Annie Ernaux, con una cuota de 8/1. Luego vienen los nombrados de siempre: Anne Carson, Haruki Murakami, la novelista rusa Ludmila Ulitskaya, la canadiense Margaret Atwood, Maryse Condé y el autor keniano Ngũgĩ wa Thiong’o, quienes marcan 10/1. La escritora estadounidense de origen antiguo Jamaica Kincaid, 12/1, y el autor y dramaturgo noruego Jon Fosse, 14/1.

La agencia de Noticias Europapress también señala que Javier Marías es otro nombre que paga bien en las casas de apuestas del viejo continente, junto con Murakami, Margaret Atwood, Jamaica Kincaid, Anne Carson y Ernaux. Hagan sus apuestas.