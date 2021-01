Harriet Tubman, la activista contra la esclavitud que reemplazaría a Andrew Jackson en el billete de US$ 20

“Es importante que nuestros billetes, nuestro dinero, reflejen la historia y la diversidad de nuestro país”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, al anunciar que la administración de Joe Biden retomará el proyecto para incluir el rostro de la activista negra Harriet Tubman en el billete de US$ 20.

El proyecto nació originalmente durante la presidencia de Barack Obama, y convertirá a Tubman en la primera persona afroamericana en aparecer en un billete estadounidense, reemplazando al expresidente Andrew Jackson (1829-1837), un personaje admirado por Donald Trump e igualmente controversial.

El actual billete de US$ 20, con el rostro de Andrew Jackson. Foto: AP

El nombre de Harriet Tubman puede no ser muy conocido fuera de su país, pero la activista figura entre los estadounidenses más famosos de la historia. Con apodos como “Moisés” y “General”, Tubman es admirada por su valentía, al intentar escapar de la esclavitud en dos ocasiones, inspirando a su vez a muchos esclavos a huir.

Araminta “Minty” Ross nació en Maryland cerca de 1820. Hija de padres esclavizados, su amo de niña fue Edward Brodess. Cuando tenía 13 años, un supervisor lanzó una pesa de metal a un hombre esclavizado para que volviera a trabajar, pero terminó golpéandola a ella, provocándole un traumatismo en la cabeza. Después de eso empezó a tener síntomas similares a la epilepsia, e interpretaba sus visiones como símbolos divinos, por lo que adquirió un profundo sentimiento religioso.

Harriet Tubman (en el extremo izquierdo de la fotografía) se convirtió en un símbolo del abolicionismo.

En su juventud, se casó con John Tubman y se cambió el nombre. Su esposo era libre, pero eso no era suficiente para proteger a Harriet de que la vendieran. En 1849, Brodess intentó comerciarla pero no lo logró, debido al estado de salud de Tubman.

Cuando el amo murió, Harriet temió que la separaran del resto de su familia, así que huyó por primera vez junto a sus hermanos. Sin embargo, sus hermanos decidieron volver a la finca de los Brodess, por lo que, poco tiempo después, Tubman decidió irse sola.

Tubman llegó a Pennsylvania a través de la red antiesclavista conocida como “ferrocarril subterráneo”. Una vez allá, intentó liberar a otros familiares de la esclavitud. Al mismo tiempo, entregaba información a otros esclavos para ayudarlos con su propia liberación. Armada con un revólver, logró conducir a cerca de 70 esclavos a la libertad.

Figura de cera de la abolicionista Harriet Tubman en el Museo Madame Tussauds, en Washington. Foto: AP

Pese a que era analfabeta y no tenía formación, ayudó en la causa abolicionista a través de su experiencia. De esta manera, conoció y se hizo cercana a importantes intelectuales y figuras abolicionistas, blancos y negros, y aprovechó estas relaciones para conseguir apoyo financiero para su causa.

Como una de las maquinistas más famosas del “ferrocarril subterráneo”, fue apodada “Moisés”, en referencia al personaje bíblico que liberó a su pueblo de la esclavitud. Durante la guerra de Secesión (1861-1865), Tubman ayudó a los esclavos que habían escapado de los campamentos unionistas, y trabajó para el ejército unionista como exploradora y espía. En 1836, Harriet dirigió una expedición armada en territorio confederado.

El exsecretario del Tesoro, Jack Lew, mira una foto de Harriet Tubman durante una visita a la oficina de Grabado e Impresión en Washington. Foto: Reuters

Después de la guerra, Tubman siguió con su activismo, involucrándose en la causa del sufragio femenino y defendiendo a los afroamericanos libres. De hecho, pese a que era pobre y tenía problemas de salud, nunca abandonó el activismo.

En 1896, Tubman compró un terreno de 10 hectáreas en el norte del estado de Nueva York, que más tarde se convertiría en una residencia para ancianos e indigentes de color. La activista falleció en ese lugar en 1913. Tras su muerte, fue enterrada con honores militares en el cementerio de Fort Hill, en Auburn. Su casa fue convertida en un museo y centro de difusión.

En 2016, el gobierno del entonces presidente Obama, cuyo vicepresidente era Biden, anunció que Tubman reemplazaría a Andrew Jackson en el billete de US$ 20. Estaba previsto que el cambio en la moneda entraría en vigor en 2020, en el marco de las conmemoraciones por los 100 años desde que se logró el derecho al voto femenino en Estados Unidos.

La negativa de Trump

Pero durante la campaña presidencial de 2016, Trump se manifestó en contra de la medida y calificó la elección de Tubman como una decisión “puramente de lo políticamente correcto”, sugiriendo que la activista debía aparecer mejor en los billetes de US$ 2, que hace tiempo no se imprimen. En 2019 la administración del republicano frenó la iniciativa para poner a la activista en el billete de US$ 20. El Tesoro en ese entonces dijo que el cambio en el billete quedaba postergado al menos hasta 2028.

A menos de una semana de haber asumido el cargo, el gobierno de Biden ya prometió que explorará “todas las formas para acelerar ese esfuerzo”.

La última mujer en haber figurado en un billete verde es Martha Washington, la esposa del primer presidente de Estados Unidos, George Washington, a fines del siglo XIX.