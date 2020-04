Helia Molina y su respaldo a Mañalich: “No puedo criticar a los que no tienen filtro, porque yo tampoco tengo”

El 16 de marzo, Helia Molina Milman, exministra de Salud, volvió a La Moneda. Lo hizo para participar de una reunión con el Presidente Piñera, a la cual asistieron varios extitulares de esa cartera, cuando la amenaza del Covid-19 ya comenzaba a hacerse más que una realidad en Chile.

Bacheletista, PPD y actual decana de Medicina de la USACH, alcanzó a estar nueve cortos meses al frente del ministerio de Salud, en el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Renunció luego de un lapsus linguae que causó enorme polémica política. "En todas las clínicas cuicas, muchas familias conservadoras han hecho abortar a sus hijas”, fue la declaración que le costó el cargo.

Hoy respalda el controvertido rol del actual ministro de Salud, Jaime Mañalich. "No puedo criticar a los que no tienen filtro, porque yo tampoco tengo”, dice.

¿Cómo evalúa el manejo de la crisis cuando ya se cumple más de un mes desde que se detectó el primer contagio en el país?

No me parece ético andar criticando por criticar. Ahora hay cosas que no entiendo bien, que tal vez las habría hecho diferente. Pero las cosas se han tomado en serio y creo que el comité asesor que tiene el ministerio de Salud es súper bueno. No tengo muy claro cuánto hace el gobierno de lo que dice el comité asesor,, en todo caso. Yo hubiera cuarentenado la región Metropolitana entera, pero me imagino que los criterios del Minsal deben tener justificación. Por otro lado, nosotros tenemos una capacidad limitada para tomar exámenes. En general, se cree que por caso diagnosticado deben haber otros cinco no diagnosticados. En todo caso las cifras son reales de acuerdo a lo que el ministerio maneja. Si no se toman más test, debe ser porque no hay. Soy enemiga de ponerme al otro lado de la calle a puro pelar, porque otra historia es con guitarra.

¿Qué proyecta ud. para las próximas semanas?

Creo que estamos lejos de llegar a un peak. No sé si vamos a dar abasto como sector salud para enfrentar esto. Yo lo único que criticaría es que los mensajes son confusos como el de hoy (ayer) de anunciar pedazos de cuarentena. La gente ni respeta la cuarentena. No ha sido tomada como la gran medida de aislamiento social para evitar que se produzcan muchos casos al mismo tiempo, entonces no estoy segura de que esto se entiende. Afuera de mi casa veo gente trotando, no se lo toman en serio. Como no se ha declarado una cuarentena completa la gente piensa: “si Vitacura no está en cuarentena, igual podemos salir nosotros”. Entonces, las comunicaciones deberían ser más fáciles. A lo mejor una cosa es lo que dice el ministro que es el informe oficial y, a lo mejor, un experto más cercano pudiera explicar cómo se traduce en palabras normales. Pero es mi impresión, el ministerio está haciendo lo que puede, hay gente buena asesorando.

Como ex ministra de Salud, ¿cómo ha visto al ministro Jaime Mañalich, a veces criticado por su estilo personal?

A Mañalich le tocó bailar con la fea. Obviamente, estar enfrentando una pandemia es el peor de los mundos para cualquier ministro, porque se supone que había un programa de salud que tenía que hacer: construir hospitales, hacer esto o lo otro. Y no va a poder hacer nada de eso porque va a tener que estar todo el rato administrando una epidemia. Él tiene su estilo personal que uno lo pudiera criticar... que es muy mandón o que tiene salidas un poco desubicadas a veces. Pero bueno, esos son rasgos personales que de verdad a mí no me interesa criticar. Yo no puedo criticar a los que no tienen filtro, porque yo tampoco tengo. A veces él dice cosas que duelen. Pero creo que se ha movido de forma adecuada. En todo caso si tenemos pocos muertos, tiene más que ver con que estamos recién partiendo. Y, aun así, hay 250 personas con ventilador, ese un porcentaje grande de pacientes graves, dado los que se declaran.

Cuarentena general: “Eso es un poquito too much”

¿Qué proyección ve ud. para la pandemia?

Yo trabajo con muchos matemáticos de la Universidad de Santiago. Hemos trabajado muchos modelos en distintos escenarios y todos me han llevado a la convicción de que deberíamos cuarentenar la RM. Y La Araucanía también.

El Colegio Médico en algún momento abogó por una cuarentena total....

Hay lugares donde no hay casos, entonces para qué declarar cuarentena total. Hay que actuar de acuerdo a la realidad epidemiológica. Cuarentena total es un poquito too much. La verdad es que creo que a todo Chile, no. No está tan distribuida la casuística. En el norte, por ejemplo, hay muy pocos casos, aunque igual hay que estar atentos porque esa zona tiene menos capacidad que el sur que está mejor dotado.

¿Cómo ha visto el rol que ha cumplido la presidente del Colegio Médico, Izkia Siches?

Yo creo que es súper buena. Tiene un liderazgo, es clarita para hablar, representa a los médicos y eso tiene un respaldo técnico bien específico. No es una cualquiera, es una voz importante porque ahí están los epidemiólogos y la mayoría de los expertos. Hay gente buena en el Colmed. Ella ha jugado un liderazgo interesante.